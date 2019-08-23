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 Грузовик во время обгона выехал на встречку и столкнулся с легковушкой на Львовщине, погиб ребенок

В результате ДТП с участием грузовика и легкового автомобиля на Львовщине погиб ребенок, еще два человека пострадали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента по воросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"22 августа, около 16:50 ч. на перекрестке автодороги Н-17 сообщением "Львов - Луцк" и автодороги, ведущей в с. Большое Колодно Каменка-Бугского района, водитель грузового автомобиля "ДАФ", житель Ривненской области 1978 года, выехал на встречную полосу движения для выполнения маневра обгона и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ" под управлением жителя с. Горпин Каменка-Бугского района 1970 года рождения", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что в результате ДТП погибла пассажир автомобиля "ВАЗ", жительница с. Горпин Каменка-Бугского района 2011 рождения (ребенок), водитель и второй пассажир автомобиля "ВАЗ" с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Каменка-Бугскую ЦРБ.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Грузовик во время обгона выехал на встречку и столкнулся с легковушкой на Львовщине, погиб ребенок 01

Источник: https://censor.net.ua/n3144345
 
 
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