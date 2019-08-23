 Приглашение России на встречу G7 дает шанс РФ изменить деструктив в своем поведении, - Зеркаль

"Проблемы с россиянами есть не только у нас, есть еще и другие регионы, в которых Россия играет также определенную роль. То, что сейчас речь идет о возможности приглашения РФ на встречу G7 дает россиянам дополнительный стимул изменить определенные деструктивные тенденции в собственном поведении", - сказала она в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
По словам Зеркаль, приглашение России на встречу G7 стало реакцией на ее запрос.
"Это только первый шаг - возможное приглашение. Вам предлагают сделать что-то, вы делаете какие-то шаги навстречу. Но если не делаете, то и приглашения нет", - пояснила дипломат.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение узников Кремля станет сигналом готовности РФ вновь занять место в G8".
Накануне Трамп заявил, что с благосклонностью рассмотрел бы возвращение России в "Большую восьмерку", если бы кто-то выступил с соответствующей инициативой. Американские СМИ сообщили, что президент Франции Макрон и Трамп договорились пригласить Россию на конференцию "Большой семерки" в следующем году.
Эмманюэль Макрон 19 августа провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным во Франции. По итогам, в частности, он заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины. В ответ, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила: "Россия не сможет вернуться в G8 без улучшения ситуации в Украине". Ее поддержал премьер Великобритании Борис Джонсон: "Достаточного обоснования для возвращения России в G7 еще нет".
Не ожидал от нее....
Міжнародна активність гідранта зробила помітним те, про що все більш-менш здогадувалися, але не глобалізували, думали "це тільки в нас": світом вже правлять такі ж самі популістичні фріки з телевізорів, жоден з яких не мав би шансів у часи класичної демократії.
Правда так же и то, что не только в России были заинтересованы в таком исходе выборов: в смене позиции Украины с "сопротивляемся агрессии" на "договариваемся с агрессором". Правда.
Но вот вопрос: несут ли ответственность обманутые люди? Людей средствами пропаганды заставили проголосовать против своих интересов. Кто за это ответственен? Пропагандисты и их заказчики? Или жертвы ответственны тоже? Другими словами, почему я обвиняю избирателей Зеленского.
На мой взгляд, критерием является добровольность и наличие альтернативы. Ну то есть жертва ограбления ответственности не несет, потому что не было ни добровольности, ни альтернативы. А жертва курения - несет, потому что курить - ее добровольное решение.
Так и здесь. Да, с мозгами поработали, но смотреть 1+1, или 112, или Шария, или даже повесить тарелку и смотреть рашаТВ - это было добровольным решением. Не искать альтернативы, закрывать уши, плевать в тех, кто пытался докричаться - это было добровольным решением при наличии веера альтернатив.
Именно поэтому я считаю, что ответственность лежит на избирателях Зеленского. Человек отличается от других биологических видов наличием разума. Или наличием свободы выбора - собственно, разум это как раз и есть инструмент, обеспечивающий свободу выбора. Именно эта способность и лежит в основе участия в выборах.
Разумен? Делал выбор добровольно и при наличии альтернатив? Несет ответственность.
крадуть скрізь і завжди, бо завжди є падлюки, можна лише не красти самому зменшити кулікість украденого.
Порох не крав.
За його президентства зроблено чи не найбульше для зменшення можливостей красти.
До речі, чиновники, які були в справі Свинарчук, - це, як виявилося, профі, треба їх залишити далі працювати в Укроборонпромі. І взагалі, про розформування Укроборонпрому вже ніхто не говорить.
Чем это отличается от жителей Донбасса и Крыма?
Может головой стукнулась...?
Соевых глистов прошу не беспокоиться, это не для глистового понимания.
Тепер вовки берегти баранів і не думають, грошей менше, ціни вищі, росіяни тиснуть, досягнення згортаються, сепаратисти повертаються, світ погано приховує іронію - перші 100 днів поїдання їжаків можна вважати успішними, тим більше переважна більшість продовжує вдавати, що так і треба.
Від цього немає рецепту, інерція соціальної істерії та моди на споживання червоно-зеленого лайна надовго, такі наслідки нехтуванням гідністю цим поколінням.
Чи буде шанс виправити раніше ніж за чергові сто років? Побачимо.
Шанс - Один лишь раз осечку дав,
Теперь вы кролик, он удав,
А у удава мрачный нрав.
Кацапы нарушив Будапештский меморандум ,обгадили США,как гаранта мирового правопорядка ,и США с Трампом или без ,не успокоятся пока не получат полной сатисфакции .