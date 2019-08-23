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 Политика Украины
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Все про:G7 (283) Россия (73678) Зеркаль (209)

 Приглашение России на встречу G7 дает шанс РФ изменить деструктив в своем поведении, - Зеркаль

Приглашение России на встречу G7 в следующем году является шансом для россиян изменить деструктивные тенденции в собственном поведении, считает заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль.

"Проблемы с россиянами есть не только у нас, есть еще и другие регионы, в которых Россия играет также определенную роль. То, что сейчас речь идет о возможности приглашения РФ на встречу G7 дает россиянам дополнительный стимул изменить определенные деструктивные тенденции в собственном поведении", - сказала она в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По словам Зеркаль, приглашение России на встречу G7 стало реакцией на ее запрос.

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"Это только первый шаг - возможное приглашение. Вам предлагают сделать что-то, вы делаете какие-то шаги навстречу. Но если не делаете, то и приглашения нет", - пояснила дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение узников Кремля станет сигналом готовности РФ вновь занять место в G8".

Накануне Трамп заявил, что с благосклонностью рассмотрел бы возвращение России в "Большую восьмерку", если бы кто-то выступил с соответствующей инициативой. Американские СМИ сообщили, что президент Франции Макрон и Трамп договорились пригласить Россию на конференцию "Большой семерки" в следующем году.

Эмманюэль Макрон 19 августа провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным во Франции. По итогам, в частности, он заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины. В ответ, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила: "Россия не сможет вернуться в G8 без улучшения ситуации в Украине". Ее поддержал премьер Великобритании Борис Джонсон: "Достаточного обоснования для возвращения России в G7 еще нет".

Источник: https://censor.net.ua/n3144343
 
 
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И вечная память! Защищая Украину, они защитили и Европу, хотя >90% Европы этого так и не поняло.
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Зеркаль понесло на франко-немецкий манер.
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называется - найди позитив в полном дерьме..., или придумай...
Не ожидал от нее....
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Просто очередное китайское предупреждение, не стоит переживать.
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да що ти таке верзешь?вважав розумною дiвчиною
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розумна, але калоборант на стороні окупантів
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Anton Sanchenko‏ @AntonSanchenko 1 час назад

Міжнародна активність гідранта зробила помітним те, про що все більш-менш здогадувалися, але не глобалізували, думали "це тільки в нас": світом вже правлять такі ж самі популістичні фріки з телевізорів, жоден з яких не мав би шансів у часи класичної демократії.

Запрошення Росії на зустріч G7 дає шанс РФ змінити деструктив у своїй поведінці, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 1643
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Понятно, что голосование за Зеленского - это следствие поражения в информационной войне. Что избирателям Зеленского вложили в голову ложные приоритеты, много лжи, много манипуляций. Это все правда.
Правда так же и то, что не только в России были заинтересованы в таком исходе выборов: в смене позиции Украины с "сопротивляемся агрессии" на "договариваемся с агрессором". Правда.
Но вот вопрос: несут ли ответственность обманутые люди? Людей средствами пропаганды заставили проголосовать против своих интересов. Кто за это ответственен? Пропагандисты и их заказчики? Или жертвы ответственны тоже? Другими словами, почему я обвиняю избирателей Зеленского.
На мой взгляд, критерием является добровольность и наличие альтернативы. Ну то есть жертва ограбления ответственности не несет, потому что не было ни добровольности, ни альтернативы. А жертва курения - несет, потому что курить - ее добровольное решение.
Так и здесь. Да, с мозгами поработали, но смотреть 1+1, или 112, или Шария, или даже повесить тарелку и смотреть рашаТВ - это было добровольным решением. Не искать альтернативы, закрывать уши, плевать в тех, кто пытался докричаться - это было добровольным решением при наличии веера альтернатив.
Именно поэтому я считаю, что ответственность лежит на избирателях Зеленского. Человек отличается от других биологических видов наличием разума. Или наличием свободы выбора - собственно, разум это как раз и есть инструмент, обеспечивающий свободу выбора. Именно эта способность и лежит в основе участия в выборах.
Разумен? Делал выбор добровольно и при наличии альтернатив? Несет ответственность.
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Много текста Андрюха . Для тебя не ложные приоритеты - это обворовывания Армии и Украины?
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Опять зедебилы со своими бестолковыми лозунгами....Текста не много?
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Красти що, уже перестали?
крадуть скрізь і завжди, бо завжди є падлюки, можна лише не красти самому зменшити кулікість украденого.
Порох не крав.
За його президентства зроблено чи не найбульше для зменшення можливостей красти.
До речі, чиновники, які були в справі Свинарчук, - це, як виявилося, профі, треба їх залишити далі працювати в Укроборонпромі. І взагалі, про розформування Укроборонпрому вже ніхто не говорить.
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Этот текст о не выученных уроках?
Чем это отличается от жителей Донбасса и Крыма?
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Вы что, действительно в это верите, история еще не знала таких примеров в отношении России.
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Елена Зеркаль обичний калоборант, агент вліяния зеленско росийских окупантов
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еще недавно была другой....
Может головой стукнулась...?
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А как сторонники Порошенко её облизывали, прямо осанны пели))
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Вести из-за поребрика: ДТП в Питере на ул. Савушкина, в районе, где раньше находился сортир "ольгинских" го*ноедов. Шесть человек пострадали, в т.ч. двое детей. - "Росбалт".
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Для "очень умных ". Для того что-бы зверя заманить в капкан нужна ,что ............приманка.
Соевых глистов прошу не беспокоиться, это не для глистового понимания.
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Прикидываешь? Насколько в свете развития жизни на Земле барану далеко до глиста.
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Похоже, наш бурят снюхался с рашенскими бурятами. Но я не Кабздон, чтоб радоваться этому.
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Українське населення наразі нагадує громадянина, який заблукав у лісі та з переляку за дві години з'їв 17 їжаків, замість спокійно подумати, зорієнтуватися, де він знаходиться, і знайти шлях від злих вовків до людського житла.
Тепер вовки берегти баранів і не думають, грошей менше, ціни вищі, росіяни тиснуть, досягнення згортаються, сепаратисти повертаються, світ погано приховує іронію - перші 100 днів поїдання їжаків можна вважати успішними, тим більше переважна більшість продовжує вдавати, що так і треба.
Від цього немає рецепту, інерція соціальної істерії та моди на споживання червоно-зеленого лайна надовго, такі наслідки нехтуванням гідністю цим поколінням.
Чи буде шанс виправити раніше ніж за чергові сто років? Побачимо.
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Что Вы несете, г-жа Зеркаль, какой шанс?. Ну и для большего понимания ситуации:
Шанс - Один лишь раз осечку дав,
Теперь вы кролик, он удав,
А у удава мрачный нрав.
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Только пока неизвестно кому доставлена чёрная метка.
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Скорей всего РФ в семерку пока не вернут но тенденция намечается.. обмен пленными между Украиной и Россией если он произойдет это нонсенс! Что то да намечается.. политика Зеленского все таки отличается от политики Порошенко.
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Горбатого только могила исправит!
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То есть когда выкидывали с G8, то тем самым не давали шанс изменить деструктивные тенденции в собственном поведении, а вот теперь надо пригласить с цветами, чтобы дать шанс изменить деструктивные тенденции в собственном поведении. Супер комбинация!
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Непонятно с какой целью неглупая женщина говорит глупости.Начинать разговоры с расией нужно начинать только тогда,когда расия сама захочет перестать быть страной-дебилом.А до этого-жесткий пресс по всем направлениям
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умная девочка тоже может сказать глупость...подковёрные игры и дипломатия с рюске свин невозможны-вы же не пытаетесь поговорить с диким животным??
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Немножко длинно ,извините.
Кацапы нарушив Будапештский меморандум ,обгадили США,как гаранта мирового правопорядка ,и США с Трампом или без ,не успокоятся пока не получат полной сатисфакции .
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Гітлеру теж давали шанси. Ці ігри політиків коштували людству 100 млн життів. Але політикам нас*ать на уроки історії. На цій же сторінці наведені слова Столтенберга: "Немає жодних ознак того, що росія збирається змінити свою агресивну поведінку". Зеркаль просто виправдовує своїх хазяїв, щоб вони не зробили, бо вона звичайна бл*дь.
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"...дає росіянам додатковий стимул змінити певні деструктивні тенденції в поведінці" - ти можеш хоч тисячу раз говорити на гавно - цукерка, його якісний склад від того не зміниться.
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А разве возвращение россии в ПАСЕ изменило деструктив в поведении ? Тоже будет и с G7
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Какое может быть приглашение?Там нужно кремлевских тараканов давить и брызгать дихлофосoм... Запрошення Росії на зустріч G7 дає шанс РФ змінити деструктив у своїй поведінці, - Зеркаль - Цензор.НЕТ 5729
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Хороша мина...при плохой игре...наш МИД и чувак который по Конституции отвечает за внешнюю политику государства...просто обосрались по всем направлениям...и теперь пытаются завернуть свои испражнения в красивую обертку...
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