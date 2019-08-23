 Приглашение России на встречу G7 дает шанс РФ изменить деструктив в своем поведении, - Зеркаль

"Проблемы с россиянами есть не только у нас, есть еще и другие регионы, в которых Россия играет также определенную роль. То, что сейчас речь идет о возможности приглашения РФ на встречу G7 дает россиянам дополнительный стимул изменить определенные деструктивные тенденции в собственном поведении", - сказала она в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

По словам Зеркаль, приглашение России на встречу G7 стало реакцией на ее запрос.

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"Это только первый шаг - возможное приглашение. Вам предлагают сделать что-то, вы делаете какие-то шаги навстречу. Но если не делаете, то и приглашения нет", - пояснила дипломат.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение узников Кремля станет сигналом готовности РФ вновь занять место в G8".

Накануне Трамп заявил, что с благосклонностью рассмотрел бы возвращение России в "Большую восьмерку", если бы кто-то выступил с соответствующей инициативой. Американские СМИ сообщили, что президент Франции Макрон и Трамп договорились пригласить Россию на конференцию "Большой семерки" в следующем году.

Эмманюэль Макрон 19 августа провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным во Франции. По итогам, в частности, он заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины. В ответ, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила: "Россия не сможет вернуться в G8 без улучшения ситуации в Украине". Ее поддержал премьер Великобритании Борис Джонсон: "Достаточного обоснования для возвращения России в G7 еще нет".