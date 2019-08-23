 В бригадах экстренной медицинской помощи будут работать парамедики и экстренные медицинские техники, - в Минздраве рассказали о будущем скорой помощи

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ, передает Цензор.НЕТ.

По планам Минздрава, до 2025 года будут работать врачебные и фельдшерские бригады экстренной медицинской помощи, а также бригады парамедиков.

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В 2025 году состав всех бригад планируется привести к единому стандарту. Все фельдшеры и медсестры, которые сейчас работают в бригадах скорой помощи, должны пройти переобучение и получить квалификацию "парамедик", а водители - квалификацию "экстренный медицинский техник".

Парамедик, объяснили в Минздраве, это специалист, который оказывает спасательные медицинские услуги по современным стандартам на добольничном этапе и своевременно транспортирует пострадавшего в больницу. Экстренный медицинский техник - человек без медицинского образования, но получивший специальную подготовку, чтобы помогать врачам и парамедикам оказывать помощь пациенту.

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Для усиления бригад и дальше будут привлекаться врачи неотложной медицины, стажеры, студенты и интерны.