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 Политика Украины, Здоровье
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Все про:медицина (1846) Минздрав (1981) реформы (3361) скорая (221)

 В бригадах экстренной медицинской помощи будут работать парамедики и экстренные медицинские техники, - в Минздраве рассказали о будущем скорой помощи

В 2025 году Минздрав планирует укомплектовать все бригады скорой помощи парамедиками.

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ, передает Цензор.НЕТ.

По планам Минздрава, до 2025 года будут работать врачебные и фельдшерские бригады экстренной медицинской помощи, а также бригады парамедиков.

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В 2025 году состав всех бригад планируется привести к единому стандарту. Все фельдшеры и медсестры, которые сейчас работают в бригадах скорой помощи, должны пройти переобучение и получить квалификацию "парамедик", а водители - квалификацию "экстренный медицинский техник".

Парамедик, объяснили в Минздраве, это специалист, который оказывает спасательные медицинские услуги по современным стандартам на добольничном этапе и своевременно транспортирует пострадавшего в больницу. Экстренный медицинский техник - человек без медицинского образования, но получивший специальную подготовку, чтобы помогать врачам и парамедикам оказывать помощь пациенту.

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Для усиления бригад и дальше будут привлекаться врачи неотложной медицины, стажеры, студенты и интерны.

Источник: https://censor.net.ua/n3144340
 
 
 Топ комментарии
 
"В бригадах экстренной медицинской помощи будут работать парамедики и экстренные медицинские техники, - в Минздраве рассказали о будущем скорой помощи" - Известный врач-психиатр, диссидент Семен Глузман обратился к директору центрального разведывательного управления США Джине Хаспел в связи с разрушительной деятельностью исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Уляны Супрун.
Москаль о медицинской реформе: Это путь в морг или на судмедэкспертизу. Москаль признался, что не сможет "вписаться в украинское языковое пространство", если встретит Супрун лично. "Чемодан - аэропорт - Чикаго! Чем скорее, тем больше мы сохраним жизней украинцев", - сказал он. Также он не верит, что Супрун борется с коррупцией в своей сфере. В феврале Москаль на заседании Закарпатского облсовета назвал главу Минздрава "еб...нутой".
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А сейчас у работающих в скорой помощи разве не те же функции , что и у будущих техников с парамедиками .?? Офигенна рэхворма от зе ..Немного лишь сменится название профессии .. У бригадах екстреної медичної допомоги працюватимуть парамедики й екстрені медичні техніки, - в Міністерстві охорони здоров'я розповіли про майбутнє швидкої допомоги - Цензор.НЕТ 7348 .
Следующая рехворма будет в освите ,, педагогов , сменят на парапедиков ..
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водитель должен уметь закрутить гайку и удалить аппендицит
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будет ли так Украина 2025 году..с такими Зедебилами и Доктором смертью вряд ли...
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ну их переучат. но если оно родилось с уровнем санитара, то конечно останется санитаром. но это все дело учителей, которые будут их обучать.
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ПАРАМЕДИКИ БУДУТЬ ПРОХОДИТИ КУРСИ."як швидко довести носилки з тілом до пункту здачі'

САНІТАРИ ТРОХИ ІНШЕ
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Украина будет!тебя может и нет а Украина будет
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А вот здесь вы сильно не правы. Пример - лугандония, анексированный крым, эмиграция, развал экономики. Уничтожение медицины и проведения эксперимента под видом реформ.
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Помоему ты слегка с просонок,и не понял о чем я
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"В бригадах экстренной медицинской помощи будут работать парамедики и экстренные медицинские техники, - в Минздраве рассказали о будущем скорой помощи" - Известный врач-психиатр, диссидент Семен Глузман обратился к директору центрального разведывательного управления США Джине Хаспел в связи с разрушительной деятельностью исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Уляны Супрун.
Москаль о медицинской реформе: Это путь в морг или на судмедэкспертизу. Москаль признался, что не сможет "вписаться в украинское языковое пространство", если встретит Супрун лично. "Чемодан - аэропорт - Чикаго! Чем скорее, тем больше мы сохраним жизней украинцев", - сказал он. Также он не верит, что Супрун борется с коррупцией в своей сфере. В феврале Москаль на заседании Закарпатского облсовета назвал главу Минздрава "**...нутой".
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ну так все только ничинается или Москаль тоже думает, что покрыл матом и все сразу стало идеально.
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Вот! Отличный комментарий! Собственно... более и обсуждать нечего. Я просто солидарен с Москалем, особенно, в части последнего слова коммента.
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А сейчас у работающих в скорой помощи разве не те же функции , что и у будущих техников с парамедиками .?? Офигенна рэхворма от зе ..Немного лишь сменится название профессии .. У бригадах екстреної медичної допомоги працюватимуть парамедики й екстрені медичні техніки, - в Міністерстві охорони здоров'я розповіли про майбутнє швидкої допомоги - Цензор.НЕТ 7348 .
Следующая рехворма будет в освите ,, педагогов , сменят на парапедиков ..
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а при чем тут ЗЕ? реформа не при нем началась и ее шаги не от него зависят. по чем коммент?
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Уже прислали в Украину полпредов для уговоров президента, что бы супрун не трогали. Во как!
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Зе теперь - ПРИ ВСЁМ .. !! Теперь всё и везде будет связываться только с Зе . Потому что он прызыдэнт , и всё что дальше будет происходить в стране , будет его "заслугой" . У бригадах екстреної медичної допомоги працюватимуть парамедики й екстрені медичні техніки, - в Міністерстві охорони здоров'я розповіли про майбутнє швидкої допомоги - Цензор.НЕТ 2096 .
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хто всрався?
- невістка !
ЗЕ! У бригадах екстреної медичної допомоги працюватимуть парамедики й екстрені медичні техніки, - в Міністерстві охорони здоров'я розповіли про майбутнє швидкої допомоги - Цензор.НЕТ 4866

НАГАДУЮ.
у ПОРОХОБОТІВ 100 ДНІВ ЗЕ ВЖЕ ПРОЙШЛИ!
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да прошли, и все 100 дней президент воевал с порохосисями которые остались в наследство от режима ПЕТИ!!
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поживем увидим! честно говоря мне даже интересно посмотреть как он ее оставит!! и что он потом будет людям рассказывать! конечно он может сделать вид что ему посрать на людей ну тогда пусть не удивляется когда люди посрут на него а скажем так врагов у ЗЕ достаточно и его не трогают именно потому что у него большая поддержка от людей!!
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водитель должен уметь закрутить гайку и удалить аппендицит
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Водитель должен управлять транспортным средством,а гайки долж6ы крутить автослесаря,если мы говорим про авто.
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это все- только для уменьшения народа, водитель-хирург
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там нет о водителе хирурге. а то что коммент написал классический перифейрийньый дятел - так это 100%
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За парапедиков - ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++!!!!!!!!!!!!!!!!
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Как в детской страшилке - двое с носилками и один с топором .
Экзистенциальненько ...
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Во Франции тоже реформировали скорую помощь. Сначала изучили опыт всех стран и скопировали советскую систему скорой помощи, которую французы признали самой лучшей и добавили ещё своё. Во Франции в бригаде скорой помощи кроме врача и фельдшера присутствуют ещё студенты медики. Во Франции две скорых помощи, государственная и частная.
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а ЩЕ у Франції немає війни,хороші дороги і




У Франції базовий рівень загального обов'язкового медичного страхування забезпечується через систему страхових фондів, в основному прив'язаних до місця роботи. Формально ці фонди є приватними компаніями, але на ділі вони жорстко регулюються і контролюються державою. Рівні страхових внесків (фінансуються насамперед за рахунок податку на зарплату), виплат і компенсацій провайдерам медичних послуг визначаються урядом. У цьому сенсі французькі фонди нагадують комунальні підприємства у нас в країні.
Найбільший з таких фондів - він називається "Загальна національна система медичного страхування" - забезпечує страховками до 83% населення країни, тобто більшість працівників за межами аграрного сектора та членів їх сімей.

http://gukr.com/article2678.html
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Очередная реформа развала от МОЗ!! больницы закрыли врачей разогнали теперь скорую разваляют и скажут что так и было и никто не виноват!!
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Шо за хню вы несете...Какие больницы закрылись?
По Семашко,все должны были лечится в стационарах,но зачем? ведь дома лечится легче и комфортней...Просто нужно выполнять правильно назначения докторов...Но как показывает практика,интернет лучшее средство для своего лечения!
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есть официальная статистика о количестве закрытых больниц! власть это даже не скрывает!
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А кто на дому будет "выполнять назначения доктора"? Дел Пихто? А где на дому аппараты медицинские? Или хотя бы балон с кислородом? Сколько тебе платят? Или болезная? Тебя точно лечили не доктора.
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Итить-колотить уже скатились до водителей, оказывающих медицинскую помощь.... А интересно за микроскопическую заработную плату будут ли проходить обучение специальное медсестры и водителя или прямым текстом пошлют все на х....? Больных просто даже до больницы не будут довозить.
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чому не ветеринари? Вони ж тепер типа контролюють якість харчів ( кормів), та хай і лікують, слабо? Ви ж народ за скот маєте, лікарів і санлікарів опустили, знищили, докерувались що і медсестри вже на вагу золота, пенсіонери дороблять ще пару років і все, триндець, будуть лікувати ветеринари??? Реформи ваши, мля, ВБИВАЮТЬ! Скоти!
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Никто не занимался медициной в течении 28 лет...
Реформа хорошая,просто у вас мозги засраны саветсцким прошлым...
У Вас нет конкретной претензии почему реформа плохая...
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правильно чего может быть плохого в закрытие больниц! это же офигенно хорошо помогает больным! просто офигенная реформа!!
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Ни в одной стране нет врача на скорой помощи(она бригада парамедиков)
Оказание первой медпомощи,это прерогатива парамедиков...

Доктор занимается ЛЕЧЕНИЕМ но никак не оказанием помощи...
Лечение предусматривает - сбор данных симптомов,обработка этого сбора данных в своей мозговой деятельности,установка диагноза и назначения лечения..
Остановить кровотечение, сложить оторванную ногу(руку) в специальный контейнер для быстрой транспортировки в специализированную больницу и где есть...ДОКТОРА
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брехня, есть много стран где именно доктора на скорой!!
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Каких именно докторов?много ли помощи от к примеру стоматолога на выезде на дтп?
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нужных докторов, к сердечнику выезжает кардиолог!
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Хирург должен выезжать на вызов , и делать операцию уже прямо в будке фургона "скорой помощи" . Оcобенно когда она движется по бездорожью .. У бригадах екстреної медичної допомоги працюватимуть парамедики й екстрені медичні техніки, - в Міністерстві охорони здоров'я розповіли про майбутнє швидкої допомоги - Цензор.НЕТ 1971 .
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Именно так. Парамедик - это отдельная профессия. Профессия крайне сложная и ответственная, назначение которой: оказание первой помощи тяжелобольным или травмированным людям вне медицинского стационара, с последующей доставкой больного в стационар для лечения.
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Государственная Скорая медицинская помощь SAMU75 создана в 1972 г. При ее организации французы учли советский опыт, который они считали прогрессивным. Вызов Скорой осуществляетсяпо единому круглосуточному телефонному номеру 15. Бригаду Скорой помощи возглавляет врач, который в зависимости от ситуации принимает решение о госпитализации больного и начинает терапию уже в машине в соответствии с предварительным диагнозом. Машина упакована "по полной" - как реанимобиль. В качестве помощников у врача французской скорой студенты-медики. Диспетчерские службы SAMU выступают также координатором при взаимодействии с жандармерией, пожарными (у которых есть, кстати, свои бригады экстренной медицинской помощи), частными службами скорой, в т.ч. "SOS Medicins". При необходимости SAMU для транспортировки медиков и пострадавших привлекает частные вертолеты.Второй по распространенности во Франции системой скорой и неотложной помощи является "SOS Medicins" - ассоциация частных врачей и клиник неотложной помощи. Эта система является основной в небольших городах (более 100 тысяч). Ее машины явно отличаются по раскраске. Голубенькой звездочкой могут обозначаться как микроавтобусы (Скорая - в нашем понимании), так и внешне обычные легковушки (аналог неотложки, по-нашему). Существуют также машины скорой помощи, принадлежащие Красному кресту, а также медицинские спасательные бригады в составе пожарных команд.
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