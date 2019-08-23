 В бригадах экстренной медицинской помощи будут работать парамедики и экстренные медицинские техники, - в Минздраве рассказали о будущем скорой помощи

Об этом сообщила пресс-служба МОЗ, передает Цензор.НЕТ.
По планам Минздрава, до 2025 года будут работать врачебные и фельдшерские бригады экстренной медицинской помощи, а также бригады парамедиков.
В 2025 году состав всех бригад планируется привести к единому стандарту. Все фельдшеры и медсестры, которые сейчас работают в бригадах скорой помощи, должны пройти переобучение и получить квалификацию "парамедик", а водители - квалификацию "экстренный медицинский техник".
Парамедик, объяснили в Минздраве, это специалист, который оказывает спасательные медицинские услуги по современным стандартам на добольничном этапе и своевременно транспортирует пострадавшего в больницу. Экстренный медицинский техник - человек без медицинского образования, но получивший специальную подготовку, чтобы помогать врачам и парамедикам оказывать помощь пациенту.
Для усиления бригад и дальше будут привлекаться врачи неотложной медицины, стажеры, студенты и интерны.
САНІТАРИ ТРОХИ ІНШЕ
Москаль о медицинской реформе: Это путь в морг или на судмедэкспертизу. Москаль признался, что не сможет "вписаться в украинское языковое пространство", если встретит Супрун лично. "Чемодан - аэропорт - Чикаго! Чем скорее, тем больше мы сохраним жизней украинцев", - сказал он. Также он не верит, что Супрун борется с коррупцией в своей сфере. В феврале Москаль на заседании Закарпатского облсовета назвал главу Минздрава "**...нутой".
Следующая рехворма будет в освите ,, педагогов , сменят на парапедиков ..
- невістка !
ЗЕ!
НАГАДУЮ.
у ПОРОХОБОТІВ 100 ДНІВ ЗЕ ВЖЕ ПРОЙШЛИ!
Экзистенциальненько ...
У Франції базовий рівень загального обов'язкового медичного страхування забезпечується через систему страхових фондів, в основному прив'язаних до місця роботи. Формально ці фонди є приватними компаніями, але на ділі вони жорстко регулюються і контролюються державою. Рівні страхових внесків (фінансуються насамперед за рахунок податку на зарплату), виплат і компенсацій провайдерам медичних послуг визначаються урядом. У цьому сенсі французькі фонди нагадують комунальні підприємства у нас в країні.
Найбільший з таких фондів - він називається "Загальна національна система медичного страхування" - забезпечує страховками до 83% населення країни, тобто більшість працівників за межами аграрного сектора та членів їх сімей.
http://gukr.com/article2678.html
По Семашко,все должны были лечится в стационарах,но зачем? ведь дома лечится легче и комфортней...Просто нужно выполнять правильно назначения докторов...Но как показывает практика,интернет лучшее средство для своего лечения!
Реформа хорошая,просто у вас мозги засраны саветсцким прошлым...
У Вас нет конкретной претензии почему реформа плохая...
Оказание первой медпомощи,это прерогатива парамедиков...
Доктор занимается ЛЕЧЕНИЕМ но никак не оказанием помощи...
Лечение предусматривает - сбор данных симптомов,обработка этого сбора данных в своей мозговой деятельности,установка диагноза и назначения лечения..
Остановить кровотечение, сложить оторванную ногу(руку) в специальный контейнер для быстрой транспортировки в специализированную больницу и где есть...ДОКТОРА