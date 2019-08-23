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 Политика Украины, Общество, Фоторепортаж
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Все про:Генштаб ВС (990) Минобороны (5897) Польша (4866) Хомчак (59) Анджейчак (1)

 Хомчак поздравил начальника Генштаба Польши с годовщиной победы над большевистскими бандами в Варшавской битве 1920 года: "Времена меняются, а враг - нет". ФОТОрепортаж

22 августа, начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак встретился с начальником Генерального штаба Вооруженных сил Республики Польша генерал-лейтенантом Раймундом Анджейчаком в рамках рабочего визита в Украину делегации Вооруженных Сил Республики Польша.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Примечательно, что наша встреча проходит накануне празднования 28 годовщины Независимости Украины и 99 годовщины триумфальной победы Войска Польского и Армии Украинской Народной Республики над коммунистически большевистскими бандами в Варшавской битве 1920 года, а также, когда на востоке Украины происходит агрессия. Времена меняются, а враг - нет", - отметил генерал-лейтенант Руслан Хомчак.

Пограничная встреча начальников генеральных штабов Вооруженных Сил Украины и Войска Польского происходит уже традиционно во Львове, в Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

По словам Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины,Кремль продолжает реализовывать собственную стратегию в войне против украинского народа, сохраняет военный рычаг влияния на Украину через ведение боевых действий на Донбассе.

Хомчак поздравил начальника Генштаба Польши с годовщиной победы над большевистскими бандами в Варшавской битве 1920 года: Времена меняются, а враг - нет 01

"Ключевая цель агрессивной политики Москвы - установление контроля над всей Украиной и приостановление ее движения к членству в НАТО", - акцентировал начальник Генштаба ВС Украины.

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В ходе официальных двусторонних переговоров между делегациями Вооруженных Сил Украины и Республики Польша были обсуждены актуальные вопросы трансформации системы управления ВС Украины и Республики Польша, состояние и перспективы развития украинского-польского сотрудничества.

Хомчак поздравил начальника Генштаба Польши с годовщиной победы над большевистскими бандами в Варшавской битве 1920 года: Времена меняются, а враг - нет 02

"Вооруженные Силы Украины используют и учитывают успешный опыт интеграции Войска Польского в НАТО - переходим от слов к действиям!, - отметил генерал-лейтенант Руслан Хомчак. - Свидетельством этого является успешное функционирование и увеличение количества совместных тренировок и учений штабов и подразделений обоих государств, в частности на базе Литовско-польско-украинской бригады имени Великого гетмана Константина Острожского".

Хомчак поздравил начальника Генштаба Польши с годовщиной победы над большевистскими бандами в Варшавской битве 1920 года: Времена меняются, а враг - нет 03

В частности, в 2019 году предусмотрены совместное участие военнослужащих ВС Украины и Республики Польша в командно-штабном учении с привлечением войск "Репид Трайдент - 2019" во второй половине сентября и в многонациональных учениях "Кленовая арка - 2019" в октябре-ноябре текущего года.

Начальник Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного генерал-лейтенант Павел Ткачук ознакомил начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Польша генерал-лейтенанта Раймунда Анжейчака с Национальной академией, задачами, возлагаемыми на ведущее высшее военное учебное заведение сухопутных войск Вооруженных Сил Украины и подчиненные учебные части рассказал об опыте сотрудничества с Высшей офицерской школой Сухопутных войск Республики Польша имени Тадеуша Костюшко.

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"Украина играет ключевую роль в регионе с геостратегической точки зрения. Для нас чрезвычайно важным было понять, что происходит в Украине, услышать украинскую сторону и осознать, что необходимо сделать, чтобы Украина успешно развивалась в военной сфере, что является для меня наибольшим приоритетом" - отметил  Анджейчак после двусторонних переговоров.

Хомчак поздравил начальника Генштаба Польши с годовщиной победы над большевистскими бандами в Варшавской битве 1920 года: Времена меняются, а враг - нет 04

Также он отметил, что Польша как соседка Украина не может остаться в стороне, когда наблюдает проблемы Украины с ее агрессивным соседом - Российской Федерацией, поскольку наша обязанность - общаться и сотрудничать друг с другом, чтобы безопасность всех украинцев и поляков была обеспечена на самом высоком уровне. Войско Польское предложит украинским коллегам более чем 20-летний опыт пребывания в НАТО по управлению, модернизации войск и изменению их ментальности. В то же время, польская сторона хотела бы использовать опыт ВС Украины, полученный при отражении агрессии РФ на Донбассе.

Хомчак поздравил начальника Генштаба Польши с годовщиной победы над большевистскими бандами в Варшавской битве 1920 года: Времена меняются, а враг - нет 05

"Я благодарен за мой первый визит в Украину. Так же, пользуясь случаем, приглашаю господина генерал-лейтенанта Руслана Хомчака поскорее посетить Польшу. Спасибо не только за гостеприимство и открытость украинской стороны, но также и за то, какой уровень демонстрируют ВС Украины сегодня", - сказал Анджейчак.

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"Мы сегодня обсудили много тем о сотрудничестве ВС Украины и Республики Польша. Очень приятно, что генерал-лейтенант Раймунд Анджейчак настроен на сотрудничество и сегодняшняя встреча открыла новые горизонты для нашего сотрудничества. Самое главное, что сегодня господин генерал-лейтенант Раймунд Анджейчак подтвердил, что он полностью будет способствовать нашему движению в Европу и интеграции в НАТО через обмен опытом, экспертную совещательную помощь и общие стажировки, что интенсифицирует проведение всех совместных запланированных мероприятий", - подчеркнул Хомчак.

Хомчак поздравил начальника Генштаба Польши с годовщиной победы над большевистскими бандами в Варшавской битве 1920 года: Времена меняются, а враг - нет 06

"Вооруженные Силы Украины благодарны Вооруженным силам Польши за постоянную поддержку в противодействии агрессии со стороны РФ, в частности, за предоставленную материально-техническую и гуманитарную помощь, организованные и проведенные мероприятия коллективной и индивидуальной подготовки украинских военнослужащих в рамках "Объединенной многонациональной группы по подготовке - Украина" при участии польских инструкторов, - отметил начальник Генштаба.

Хомчак поздравил начальника Генштаба Польши с годовщиной победы над большевистскими бандами в Варшавской битве 1920 года: Времена меняются, а враг - нет 07
Фото: пресс-служба Минобороны

Источник: https://censor.net.ua/n3144334
 
   
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Дело нужное , с Войском Польским необходимо кооперироваться и сотрудничать . Интерес взаимньій...
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я вже за серце схопився---думав і там Бадоев ..україно-польський парад
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Бадоєв - для внутрішнього користування. Для Зебенят.
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Дело нужное , с Войском Польским необходимо кооперироваться и сотрудничать . Интерес взаимньій...
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Щось зовсім замовкли про Поллитукр бригаду. Чи в порівнянні з фронтовими бригадами вони паркетні вояки?
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Бригада не приоритет , а вот кооперация в технической разведке , ПВО и авиации - более необходимьіе для ВСУ вещи. Имхо
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Країна змінюється, а от довбойоби - ні. Особливо військові довбойоби.
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Гарно , змінюється а от довбойоби - ні. Особливо військові довбойоби.
https://youtu.be/Kbka1r0dv54
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Надо предложить полякам ездить на фронт и смотреть ТАМ поведение главного врага - оккупанта
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я вже за серце схопився---думав і там Бадоев ..україно-польський парад
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Бадоєв - для внутрішнього користування. Для Зебенят.
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К сожалению враг тоже поменялся, по сравнению с тем, что он был раньше. У него появилось много качественно новых возможностей, и кстати некоторые приемчики он ...перенял у нас самих. Как это не странно, и даже у меня....шучу канечна.
Ну враг это не Россссссия, россияне всего лишь манипулятивный инструмент.
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А слабо було написати " перемога над РОСІЙСЬКИМИ бандами"?
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Польским воякам нужно предложить прохождение военной стажировки в реальных условиях в лугандоне. Там и практика и реальный противник российский вояка.
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Если есть понимание,что враг не меняется,то какого хрена ген.штаб отдал ПРИСТУПНЫЙ приказ - не отвечать огнем на огонь врага?Почему ген.штаб не дает ответ на гибель наших парней?Почему военные ГШ ведут себя как трусливые уклонисты?И таких почему - с десяток.Дошло до позорища - это когда в сводках слепо-глухонемых ОБСЕ обстрелов больше чем в сводках МО.Когда от волонтеров и бойцов,с нуля,мы узнаем,что погибших не один,а три.Ген.штаб хомячка - выглядит как сборище карьеристов-приспособленцев.Которые готовы выполнять любые хотелки президенского квартала и плюют на реалии происходящие на фронте.
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Не ожидал такого от Хомчака. Классно мордву он протролил. И с поляками +.
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