 США в Совбезе ООН потребовали от РФ раскрыть информацию о взрыве на полигоне под Северодвинском

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", завершилось безрезультатно, пишет Associated Press.
Представители России и США обвинили друг друга в развале Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Москва предупредила об опасности новой гонки вооружений, а представитель администрации Трампа потребовал, чтобы Россия раскрыла информацию о загадочном взрыве под Северодвинском, в результате которого погибли пять сотрудников российского "Росатома".
Россия и Китай потребовали созвать экстренное заседание Совбеза ООН после того, как США провели в понедельник испытание ракеты средней дальности, подпадающей под действие ДРСМД. Обе страны вышли из соглашения 2 августа.
И.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский обвинил США в "лицемерии". По его словам, тот факт, что Соединенные Штаты провели испытания запрещенной ракеты 18 августа, всего через 16 дней после выхода из договора, доказывает, что Вашингтон сам нарушил условия соглашения.
Полянский добавил, что Россия была готова к "серьезному диалогу" о контроле за вооружениями и обвинил европейские страны в том, что они потворствуют действиям США.
И.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн напомнил, что первой соглашение начала нарушать Россия, незаконно развернув крылатые ракеты наземного базирования 9М729, нацеленные на Европу. Он попросил Полянского рассказать о том, сколько таких ракет было произведено и где именно они были развернуты.
Коэн добавил, что США заинтересованы в подписании соглашения о контроле за ядерным вооружением с участием Китая. Кроме того, такое соглашение должно касаться всех типов ядерного оружия и ракет. Постпред Китая Чжан Цзюнь отнесся к этому предложению без энтузиазма. Он сказал, что Пекин совершенно не заинтересован в подписании любого рода соглашений о контроле за оружием.
"Российская Федерация и Китай хотели бы по-прежнему жить в мире, в котором они могли бы неуклонно и беспрепятственно наращивать вооружения", - заявил Джонатан Коэн. Он добавил, что испытания, проведенные США "не были ни провокационными, ни дестабилизирующими. Мы не будем бездействовать".
Как сообщает AFP, во время заседания Коэн потребовал от Москвы раскрыть информацию о загадочном взрыве, который произошел 8 августа в Архангельской области.
"Что именно случилось в России 8 августа? Почему произошел взрыв? О какой "cистеме" идет речь, и с какой целью эта "cистема" была произведена?" - спросил представитель США.
Напомним, 8 августа на территории военного полигона в Архангельской области России произошел взрыв.
10 августа, через два дня после информации об инциденте, российская государственная корпорация "Росатом" подтвердила гибель пяти и ранения трех своих сотрудников на военном полигоне в Архангельской области в России. Взрыв произошел при испытании реактивной жидкостной установки во время "работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания".
19 августа стало известно, что станции мониторинга радиации в Дубно и Кирове (Россия) после взрыва перестали передавать данные. Их руководство поясняет это техническим сбоем.
Президент России Владимир Путин заверил главу франции Эммануэля Макрона, что в зону ЧП были отправлены независимые эксперты, которые занимаются оценкой ситуации, а также контролируют ее.
The New York Times со ссылкой на американскую разведку отмечает, что взрыв произошел при испытании прототипа межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной установкой Буревестник, которую НАТО обозначает как SSC-X-9 Skyfall.
Ботоксная крыса продолжает испытания и не остановится, пока не укокошит все население.
Как бы две станции приближённые не мониторят ..... Говорят нет связи.
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(на 2-3 ресурсах є,але вже після того,як хмара віддалилась).
хвиля тільки по москалям пройшлася
Китай делает выводы о боеспособности ВС РФ, по войне в Грузии, Украине, Сирии... (А о "ядрёной мощи" - по количеству неудачных пусков, в ходе испытаний, ракет...).
Только разница в том, что в войне с Гитлером СССР был побольше и помощнее, у него были мощные союзники, поставлявшие технику, боеприпасы, продовольствие, и другие материальные ресурсы, а у России нет ни того, ни другого...
Против лома (яо) нет приема акромя другого лома.
Вы же не хотите что бы из за какой то Украины и Грузии началась ядерная война?
Что бы не учитывать ее интересы.
Не есть хорошо так писать живя в ней и строча под её флагом посты
А правда не может быть не хорошей.
Она может не нравиться.
СПС
Повага .
Так, впервые за многие годы в МО РФ открыто и официально было заявлено об угрозе для дальневосточных границ. Вот только этой угрозой министр обороны РФ подразумевал не угрозу со стороны Китая, а, внезапно, США и их союзников в регионе!
Казалось бы, звучит как абсурд, но, по мнению Сергея Шойгу, рост военного потенциала американской коалиции в Азиатско-тихоокеанском регионе несет угрозу России, а потому, на Восток будут переброшены дополнительные силы и средства.
В частности, до конца 2019 в регионе дополнительно сосредоточат 1743 единицы вооружения и военной техники, пополнят состав Тихоокеанского флота подводной лодкой "Петропавловск-Камчатский".
Собственно, Восток начинают шпиговать вооружением и увеличивать личный состав ВС РФ. Но, будем откровенны, это делается вовсе не для того, чтобы отпугнуть США или японских ниндзя с Курильских островов. В МО РФ прекрасно понимают, что Китай, с каждым днём все ближе к переходу от фазы латентной оккупации Дальнего Востока РФ, к гибридно-явной. И ускорение этого перехода обусловлено как ослаблением самой России, так и нарастающим комом внутренних проблем КНР, которые необходимо гасить, в том числе, националистическими проявлениями.
А потому, позабытый в нашем медиапространстве хэштэг #Сибирьнаш в Китае никогда не терял актуальность. И именно этого в России боятся больше, чем пресловутые эсминцы ВМС США в Азиатско-тихоокеанском регионе.
Будь я конспирологом, рассказал бы как США и КНР расписали РФию на двоих, спровоцировав крымский инцидент.
Много-ходов-очка.
мы решили полетать.
Только жаль, что в туалете
отключили свет опять.
Гиперскорость мы развили,
крен меняем и тангаж.
Чтоб в полете нас не сбили
санитар и доктор наш.
Всем Кремлем мы на орбите -
у пиндосов смур и шок.
Самый лучший ускоритель
аргентинский порошок!🤭
-каким Северодвинском?
Не так.
- мы требуем раскрыть информацию о взрыве.
- а то что будет?
- мы примем вас обратно в ПАСЕ и г_7
- а нуфуа это нам нужно?
Розумієте…
В 2014 році населення України хотіло йти в Європу, подалі від росії, хотіло перемогти у війні, воно вибрало Порошенка і уповноважило його діяти від імені України, представляти Україну на зовнішній арені. Він це робив 5 років.
В 2019 році населення України устало от вайни і карупциі в тєлєвізарє і захотіло собі шоу. Найняло клоуна. Уповноважило його представляти інтереси України. Через 2 місяці замість того, щоб створити систему противаг, населення знову обрало клоунів, підтвердивши повноваження головклоуна.
Тому нема ніякого "зливають Україну", а є дії, за які голосувало 3/4 населення України. Вони самі обрали ту позицію, яка дозволить х*йлу бути миротворцем в Україні, об'єднати "народ Донбасу" з Україною на колоніальних умовах. Вони самі обрали ту позицію, коли до України ставляться як до шістки, в односторонньому порядку виборюючи дипломатичні перемоги Ізраїлю, незважаючи на те, що вони ведуть до дипломатичних, юридичних і економічних поразок України.
Простий нарід сам захотів так жити.
Простий нарід дозволив клоуну самому вирішувати і потім підтвердив його повноваження.
Все.
Всі інші діють в межах дозволеного, виходячи зі своїх інтересів.
Але це той момент, коли дозволено все.
Навіть вбивати українців, називаючи це миром.
Простий нарід хоче відчути це разом, щоб переконатися, що путін напав. Як інакше він зможе хоч щось зрозуміти?
Мы, российские ученые, работающие в университетах и научных центрах как в России, так и за ее пределами, крайне возмущены уголовным преследованием участников мирных протестов, связанных с выборами в Мосгордуму. Нас объединяет наука, и с нашей профессией несовместимы сознательная ложь, подтасовка фактов и тем более травля за инакомыслие. Именно неприкрытый обман и явные махинации при регистрации кандидатов стали причиной протестных акций, участники которых выразили несогласие с ложью властей. Мы с тревогой наблюдаем, как неприятие лжи в России становится уголовно наказуемым, а развертывание политических репрессий сопровождается ростом абсурдных обвинений, в частности, о «массовых беспорядках» и «вмешательстве извне».
Мы требуем от тех, кто сейчас руководит государственным аппаратом, прекратить правовой произвол, остановить политические репрессии и начать неукоснительно следовать нормам Конституции РФ. Мы присоединяемся к требованиям освободить из заключения и прекратить уголовное преследование Сергея Абаничева, Владислава Барабанова, Данилы Беглеца, Айдара Губайдулина, Егора Жукова, Кирилла Жукова, Евгения Коваленко, Даниила Конона, Валерия Костенка, Константина Котова, Алексея Миняйло, Ивана Подкопаева, Самариддина Раджабова, Сергея Фомина. Каток «Московского дела», грозящий расправой над новыми жертвами, должен быть немедленно остановлен.
Мы убеждены в том, что в стране, в которой вместо законов господствуют ложь и произвол, вместо разума - конспирология, а вместо общественного диалога - уголовные преследования за мирное выражение своего мнения, нет места науке. У такой страны нет будущего.
По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, изменения в текст речи Макрона были внесены по ошибке переводчика. По всей видимости, синхронист переводил какой-то другой текст.