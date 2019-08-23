 США в Совбезе ООН потребовали от РФ раскрыть информацию о взрыве на полигоне под Северодвинском

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки", завершилось безрезультатно, пишет Associated Press.

Представители России и США обвинили друг друга в развале Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Москва предупредила об опасности новой гонки вооружений, а представитель администрации Трампа потребовал, чтобы Россия раскрыла информацию о загадочном взрыве под Северодвинском, в результате которого погибли пять сотрудников российского "Росатома".

Россия и Китай потребовали созвать экстренное заседание Совбеза ООН после того, как США провели в понедельник испытание ракеты средней дальности, подпадающей под действие ДРСМД. Обе страны вышли из соглашения 2 августа.

И.о. постпреда России при ООН Дмитрий Полянский обвинил США в "лицемерии". По его словам, тот факт, что Соединенные Штаты провели испытания запрещенной ракеты 18 августа, всего через 16 дней после выхода из договора, доказывает, что Вашингтон сам нарушил условия соглашения.

Полянский добавил, что Россия была готова к "серьезному диалогу" о контроле за вооружениями и обвинил европейские страны в том, что они потворствуют действиям США.

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И.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн напомнил, что первой соглашение начала нарушать Россия, незаконно развернув крылатые ракеты наземного базирования 9М729, нацеленные на Европу. Он попросил Полянского рассказать о том, сколько таких ракет было произведено и где именно они были развернуты.

Коэн добавил, что США заинтересованы в подписании соглашения о контроле за ядерным вооружением с участием Китая. Кроме того, такое соглашение должно касаться всех типов ядерного оружия и ракет. Постпред Китая Чжан Цзюнь отнесся к этому предложению без энтузиазма. Он сказал, что Пекин совершенно не заинтересован в подписании любого рода соглашений о контроле за оружием.

"Российская Федерация и Китай хотели бы по-прежнему жить в мире, в котором они могли бы неуклонно и беспрепятственно наращивать вооружения", - заявил Джонатан Коэн. Он добавил, что испытания, проведенные США "не были ни провокационными, ни дестабилизирующими. Мы не будем бездействовать".

Как сообщает AFP, во время заседания Коэн потребовал от Москвы раскрыть информацию о загадочном взрыве, который произошел 8 августа в Архангельской области.

"Что именно случилось в России 8 августа? Почему произошел взрыв? О какой "cистеме" идет речь, и с какой целью эта "cистема" была произведена?" - спросил представитель США.

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Напомним, 8 августа на территории военного полигона в Архангельской области России произошел взрыв.

10 августа, через два дня после информации об инциденте, российская государственная корпорация "Росатом" подтвердила гибель пяти и ранения трех своих сотрудников на военном полигоне в Архангельской области в России. Взрыв произошел при испытании реактивной жидкостной установки во время "работ, связанных с инженерно-техническим сопровождением изотопных источников питания".

19 августа стало известно, что станции мониторинга радиации в Дубно и Кирове (Россия) после взрыва перестали передавать данные. Их руководство поясняет это техническим сбоем.

Президент России Владимир Путин заверил главу франции Эммануэля Макрона, что в зону ЧП были отправлены независимые эксперты, которые занимаются оценкой ситуации, а также контролируют ее.

The New York Times со ссылкой на американскую разведку отмечает, что взрыв произошел при испытании прототипа межконтинентальной крылатой ракеты с ядерной установкой Буревестник, которую НАТО обозначает как SSC-X-9 Skyfall.