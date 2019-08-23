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 Враг за сутки 13 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских воина, - штаб ОС

22 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, снайперского и стрелкового оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 9 обстрелов:

- трижды неподалеку от Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- дважды вблизи Новотроицкого - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- трижды в районе Богдановки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- вблизи Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрела:

- вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
- в районе Зайцево - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- дважды неподалеку Пивденного - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и снайперской винтовки.

"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов два наших военнослужащих получили ранения", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

Враг за сутки 13 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских воина, - штаб ОС 01

Источник: https://censor.net.ua/n3144331
 
 
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