 Враг за сутки 13 раз нарушил режим прекращения огня на Донбассе, ранены два украинских воина, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 9 обстрелов:

- трижды неподалеку от Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- дважды вблизи Новотроицкого - из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- трижды в районе Богдановки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

- вблизи Лебединского - из ручных противотанковых гранатометов.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрела:

- вблизи Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

- в районе Зайцево - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- дважды неподалеку Пивденного - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия и снайперской винтовки.

"За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов два наших военнослужащих получили ранения", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток вражеских обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.