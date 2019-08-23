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 Общество, За рубежом
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Все про:День независимости (702) посольство (531) США (15239)

 Посольство США предупредило своих граждан о возможных провокациях в Киеве 24 августа

Посольство Соединенных Штатов Америки предупреждает американцев о возможных провокациях на праздновании Дня Независимости в Киеве.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Посольства США в Украине.

"Празднование в Киеве начнется с парада, который начинается на Майдане Независимости в 9:00 утра и заканчивается примерно в 24:00. Следует ожидать усиленного присутствия полиции в этом районе в дополнение к обыску сумок и закрытию дорог. Примерно в 11:30 утра альтернативный марш начнется от университета Шевченко и отправится к Майдану. Организаторы заявили, что марш будет мирным, но возможны столкновения с силами безопасности. Ожидается большое количество участников, и будет дополнительное перекрытие улиц", - говорится в сообщении.

В посольстве советуют американцам следить за тем, что происходит вокруг, иметь при себе документы для идентификации личности, в частности паспорт гражданина США, избегать толп и демонстраций, быть подальше от собраний и акций протеста, следить за сообщениями в местных СМИ и вести себя сдержанно. 

Напомним, согласно обнародованной Офисом президента программе, церемония стартует 24 августа в 9:30 возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни, будет объявлена общенациональная минута молчания. Под звук колоколов на майдане Независимости будет поднят Национальный флаг. Военный хор исполнит Гимн Украины а капелла.

В рамках празднования на главной площади страны также состоится музыкально-хореографический флешмоб: прозвучат знаковые украинские песни в современной аранжировке, которые выполнят оркестры и известные музыканты.

Около 9:50 состоится награждение украинцев, которые достигли успехов в разных сферах. Завершатся торжества праздничным шествием. После этого в 11:00 начнется Марш защитников Украины при участии ветеранов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3144330
 
 
 Топ комментарии
 
От зебиков рускомировцев можно всего ожидать. Не забываем что вся сепарня даунбасека, весь электорат Бойко, Вилкула , Мураева все до единого проголосовали за ЗЕклована...Американское посольство по ходу на это и намекает.
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Никаких провокаций не будет в Киеве. Американцы, расслабьтесь и празднуйте.
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Трамп - придурок. Но самостоятельный. А наш, квартальный, всьо какого-то узеленского слухает.
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Шо такоє?! Опять нацжони?! Аваков, астанавісь! )
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а зачем их выводить? Ему ж пророчат продолжение каденции.
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Ну да, а чего ж оно своих птушников за порохом гоняло?! За должность малую, поди.)
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Посольство Соединенных Штатов Америки предупреждает американцев о возможных провокациях на праздновании Дня Независимости в Киеве. Источник: https://censor.net.ua/n3144330
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Хто буде робитиці провокації?
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Никаких провокаций не будет в Киеве. Американцы, расслабьтесь и празднуйте.
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От зебиков рускомировцев можно всего ожидать. Не забываем что вся сепарня даунбасека, весь электорат Бойко, Вилкула , Мураева все до единого проголосовали за ЗЕклована...Американское посольство по ходу на это и намекает.
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сепарня изнасилует американское посольство? Посольство США предупредило своих граждан о возможных провокациях в Киеве 24 августа - Цензор.НЕТ 7386
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Для всей этой сепарни наш День Незажелності - это не праздник. Они лучше поедут на пляж или в лес на шашлыки, с утречка напьются и забудутся. Авакову никакой кипиш сейчас не нужен, поэтому своих он не позовёт, но и чужим не допустит. Вот такой мой прогноз.
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Тю, дык , Трамп - за возврат нарабсеи в G7.
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Трамп - придурок. Но самостоятельный. А наш, квартальный, всьо какого-то узеленского слухает.
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Нехай Трамп сперва найдёт эту «точку G» а потом возвращает туда нарасею.
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девчата знают толк. Ночь томна и темна
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У импотэнтки наросейки нет точки джи! Она страдает. Она мстит! Как сосед-алкаш , который допился и хочет в своих пьяных фантазиях всех поиметь. И зеля это непонятно шо...
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