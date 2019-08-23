 Посольство США предупредило своих граждан о возможных провокациях в Киеве 24 августа

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на сайте Посольства США в Украине.

"Празднование в Киеве начнется с парада, который начинается на Майдане Независимости в 9:00 утра и заканчивается примерно в 24:00. Следует ожидать усиленного присутствия полиции в этом районе в дополнение к обыску сумок и закрытию дорог. Примерно в 11:30 утра альтернативный марш начнется от университета Шевченко и отправится к Майдану. Организаторы заявили, что марш будет мирным, но возможны столкновения с силами безопасности. Ожидается большое количество участников, и будет дополнительное перекрытие улиц", - говорится в сообщении.

В посольстве советуют американцам следить за тем, что происходит вокруг, иметь при себе документы для идентификации личности, в частности паспорт гражданина США, избегать толп и демонстраций, быть подальше от собраний и акций протеста, следить за сообщениями в местных СМИ и вести себя сдержанно.

Напомним, согласно обнародованной Офисом президента программе, церемония стартует 24 августа в 9:30 возле памятного Креста на месте гибели Героев Небесной Сотни, будет объявлена общенациональная минута молчания. Под звук колоколов на майдане Независимости будет поднят Национальный флаг. Военный хор исполнит Гимн Украины а капелла.

В рамках празднования на главной площади страны также состоится музыкально-хореографический флешмоб: прозвучат знаковые украинские песни в современной аранжировке, которые выполнят оркестры и известные музыканты.

Около 9:50 состоится награждение украинцев, которые достигли успехов в разных сферах. Завершатся торжества праздничным шествием. После этого в 11:00 начнется Марш защитников Украины при участии ветеранов.

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