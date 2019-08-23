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Все про:ОБСЕ (3734) Донбасс (19214) блокпост (203)

 Оккупанты в который раз отказывают в проезде патрулям СММ ОБСЕ на Донбассе

Боевики оккупационных войск РФ на Донбассе снова отказывают в проезде через блокпосты патрулям СММ ОБСЕ.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"В двух случаях на блокпосте западнее н. п. Верхнешироковское (быв. Октябрь; неподконтрольный правительству, 29 км к северо-востоку от Мариуполя) член вооруженных формирований вновь просил команду Миссии предъявить план патрулирования, а также "инструкции по безопасности". Наблюдатели отказались предоставлять план патрулирования, после чего им отказывали в проезде", - говорится в сообщении.

На блокпосте в микрорайоне Трудовские в Петровском районе Донецка (неподконтрольный правительству, 15 км к юго-западу от центра города) двое членов вооруженных формирований отказали патрулю Миссии в проезде, сославшись на "отсутствие приказов от командира".

Также на блокпосте западнее Верхнешироковского член вооруженных формирований разрешил патрулю Миссии проехать только после примерно 30-минутной задержки.

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Источник: https://censor.net.ua/n3144328
 
 
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ср... путлер на них с высокой колокольни
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