 Оккупанты в который раз отказывают в проезде патрулям СММ ОБСЕ на Донбассе

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на отчет Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"В двух случаях на блокпосте западнее н. п. Верхнешироковское (быв. Октябрь; неподконтрольный правительству, 29 км к северо-востоку от Мариуполя) член вооруженных формирований вновь просил команду Миссии предъявить план патрулирования, а также "инструкции по безопасности". Наблюдатели отказались предоставлять план патрулирования, после чего им отказывали в проезде", - говорится в сообщении.

На блокпосте в микрорайоне Трудовские в Петровском районе Донецка (неподконтрольный правительству, 15 км к юго-западу от центра города) двое членов вооруженных формирований отказали патрулю Миссии в проезде, сославшись на "отсутствие приказов от командира".

Также на блокпосте западнее Верхнешироковского член вооруженных формирований разрешил патрулю Миссии проехать только после примерно 30-минутной задержки.

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