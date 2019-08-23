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Все про:G7 (283) Россия (73678) США (15233)

 Голосование за присоединение России на саммите G7 в эти выходные проходить не будет, - Reuters

Группа мировых лидеров "Большой семерки", вероятно, обсудит на своей встрече в эти выходные вопрос о возвращении России, но голосование по этому вопросу маловероятно, поскольку группа работает на основе консенсуса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "112.ua", об этом сообщило агентство Reuters.

По словам высокопоставленного чиновника администрации президента США, чтобы рассматривать вопрос возвращения России, она должна официально попросить о повторном приеме в группу, чего еще не было сделано.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва готова обсудить этот вопрос в следующем году и только если "Большая семерка" заинтересована в "серьезном общении на равных". А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что возвращение России в G7 не является для них "самоцелью".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туск заверил Зеленского в неизменности позиции ЕС относительно возвращения РФ в "Большую семерку", - Офис президента

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение узников Кремля станет сигналом готовности РФ вновь занять место в G8".

Накануне Трамп заявил, что с благосклонностью рассмотрел бы возвращение России в "Большую восьмерку", если бы кто-то выступил с соответствующей инициативой. Американские СМИ сообщили, что президент Франции Макрон и Трамп договорились пригласить Россию на конференцию "Большой семерки" в следующем году.

Эмманюэль Макрон 19 августа провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным во Франции. По итогам, в частности, он заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины. В ответ, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила: "Россия не сможет вернуться в G8 без улучшения ситуации в Украине". Ее поддержал премьер Великобритании Борис Джонсон: "Достаточного обоснования для возвращения России в G7 еще нет".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия может вернуться в G8 освободив Крым и прекратив войну на Донбассе, - Фриланд

Источник: https://censor.net.ua/n3144327
 
 
 Топ комментарии
 
Зато с правами панд там всё замечательно и котейку они клонировали.
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Абу , ты забыл сказать , шо это Зе виноват Голосование за присоединение России на саммите G7 в эти выходные проходить не будет, - Reuters - Цензор.НЕТ 8684
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Интересно, - почему в G7 нету Китая который на два порядка достойнее засрашки?
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Ответ очевиден и лежит на поверхности , тут нема никаких сложностей .
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G7 когда-то рулила, но сейчас это просто понты, рулит G20.
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Шось я не бачу , шоб какие-то семерки чи двадцатки рулили , а бачу як Китай ложит большой и толстый на всю эту хренотень и упорно гнет свою линию , кстати успешно .
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😂🤣😂🤣😂🤣😂
Два москаля рассказывают почему для Московии вовсе и не обязательно входить в G7.
Да вашей стране помойке и в G20 не место
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Чего доказывать-то? Что из прошлогодних решений G7 врезалось Вам в память? Кто вообще заметил это сборище?
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А G20 что такого заметного нарешали? Кто входит туда кстати? Бразилия, Индия, ЮАР вроде.. ну и какой толк от этих стран?
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То, что послы G7 указали место Зелемойскому, когда он с помощью Портнова решил люстрировать тех, кто работал с Порошенко.
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потому что там с демократией и правами человека еще хуже
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факт. погугли про уйгуров. Чеченцы, по сравнению с уйгурами, живут намного свободнее.
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Зато с правами панд там всё замечательно и котейку они клонировали.
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Тут ***** надо хорошее бабло заряжать... А эти "партнеры" его *******
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Абу , ты забыл сказать , шо это Зе виноват Голосование за присоединение России на саммите G7 в эти выходные проходить не будет, - Reuters - Цензор.НЕТ 8684
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Абу , мене нельзя у спам , бо пригожен не побачить мою работу и стекломоя не даст Голосование за присоединение России на саммите G7 в эти выходные проходить не будет, - Reuters - Цензор.НЕТ 6886
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Прими Боярышника, тогда разглядишь и Зе.
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Тормоз , я уже говорил 300 раз , шо боярка только по праздникам .
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Тому їх і підняли по тривозі. Уся їхня бригада у зборі. 🤔
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О , я уже сепар ... Был кремлевским агентом , а какая-то обезьяна Абу понизила меня в звании Голосование за присоединение России на саммите G7 в эти выходные проходить не будет, - Reuters - Цензор.НЕТ 5544
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Доженуть і ще раз повернуть,нахиливши раком.
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до речі оцініть якість "опросів" від зєкаманди.

Голосование за присоединение России на саммите G7 в эти выходные проходить не будет, - Reuters - Цензор.НЕТ 1812
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Тут навіть не в брехні справа. Поміняли місцями пункти і продовжують "опрос".
Ржали з русні за тамошні вибори - натє вам послідовників...
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Ссылку можно увидеть, т.к. это очень важная информация? Спасибо.
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Главком. Вже 58% за - "Позитивно. Він старається". Скотилося з 67% при 39000 голосів)
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А шо Крым ху#ло уже нам вернуло?
Сидите там в своей «семерке» и не делайте нам нервы. Семерка - счастливое число, вот в ней и оставайтесь.
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