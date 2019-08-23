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 Политика Украины
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Все про:журналистика (2436) Киселев Евгений (11) Прямой_канал (9)

 Журналист и ведущий Евгений Киселев уходит с "Прямого". ВИДЕО

Журналист и ведущий принял решение уйти с телеканала "Прямой", на котором проработал два года.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой", об этом он заявил в эфире программы "Итоги".

"Все когда-то заканчивается, и вот заканчивается моя работа на Прямом канале в качестве ведущего "Итогов". Сегодня их последний выпуск. Я ухожу, чтобы заняться другими проектами, в том числе начать писать большую книгу, работу над которой я давно уже задумал, но эта работа, скажем так, трудно совмещается с ежедневной работой на информационном канале", - сказал он.

За более чем два года Евгений провел сотни прямых эфиров своей программы "Итоги", которая сначала выходила только по будням, а впоследствии стала выходить и в воскресенье в формате большого ток-шоу.

Также он создал проект "Киселев. Авторское": разговоры тет-а-тет с известными личностями не только Украины, но и мира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Телеведущую Орловскую представили коллективу "Прямого" в качестве руководителя канала. На встрече присутствовали Порошенко и Сюмар, - "Детектор медиа"

Источник: https://censor.net.ua/n3144326
 
 
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Хорошие новости ! Член банды #Вагнера Илья Поляков уничтожен в #Сирии. До этого воевал против #Украины на #Донбассе
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І тут Женя пойняв, що лизати Петіну дупу не так уже і прибильно...
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Слава ополченцам Сирии !
#ШАМ. Повстанцы и муджахиды отбили третий за день штурм #Кабани в #Латакии Русские и асадиты потеряли 17 голов солдатни убитыми. Уничтожен 1 танк и 1 бульдозер. Бои за Кабани беспрерывно идут уже почти 3 месяца. #Асадиты и #русские потеряли здесь сотни убитыми еще больше ранеными
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що з Венедіктовим вигоріла сдєлка .чи ні? щось затихло...якщо домовились-то буде Єхо .тому Кісельов і йде
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Подивимось. Я іноді його дивився. Деколи було цікаво
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веник тупой бухарь.
он предложения без слова "бухать" сказать не может.
почитайте его интервью гордону - там весь веник - кацап и бухарь, короче типичный кацимперец-алкоголик "либерал"https://gordonua.com/publications/venediktov-putin-mne-skazal-tvoj-internet-sploshnaja-dezinformatsija-smotri-tam-lezhat-papki-kazhdaja-podpisana-generalom-esli-menja-obmanut-mogu-pogony-sorvat-1191705.html
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По поводу Веника очень хорошо высказался Айдар Муждабаев. Он его прямо назвал шпионом Х@ла. Полностью поддерживаю такой взгляд на вещи
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такого же мнения, но шпиён-алкан?
шо то в ********** шпиёноотделе с личным составом не то - как не два педика так неопрятный хронь....
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Муждабаев.. это петькин тролль? Он и не то скажет..
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Это ты Х@ловская подстилка, а Муждабаев честный журналист. Представь себе, есть такие которые не продаются Беням и Медведчукам 🤔
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Кацап-путиносос, ты хорошо вошел в роль "патриота" .. хоть и несколько истерично его играешь, но достойно, молодец
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Обожаю читать «мнение» птенцов гнезда русского фашиста Дугина. Оно всегда отличается тупостью. Продолжай в том же духе
😂🤣😂🤣😂🤣
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Вот же дурень )))) - думаешь, мы тебя не раскусили )) Не, ну серьезно - сколько лет уже топишь за Путина-Порошенко?
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я знаю..позицію цього брехуна..це позиця між --битись чи втікати..вн вибере ґендлювати
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Хорошие новости ! Член банды #Вагнера Илья Поляков уничтожен в #Сирии. До этого воевал против #Украины на #Донбассе
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І тут Женя пойняв, що лизати Петіну дупу не так уже і прибильно...
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А вот и знаток вылизывания чужой дупы высказался
😂🤣😂🤣😂🤣
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Молодєц шо ти висказався. Очінь даже інтересно))
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Заодно ещё лахтинцев подсветил, которые тебе полайкали. Красавец
😂🤣😂🤣😂🤣
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Нам очєнь важно мненіє порохососа, піші іщє сосалка))
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Лахтинцы как раз спалились на твоих лайках, ведь это они циничного барыгу пиарят.
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Справедливості заради, Євген був єдиною людиною в тій вигрібній ямі, яка намагалась дати альтернативну думку. І в обливанні брудом Зе чи ще когось він не помічений
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Слава ополченцам Сирии !
#ШАМ. Повстанцы и муджахиды отбили третий за день штурм #Кабани в #Латакии Русские и асадиты потеряли 17 голов солдатни убитыми. Уничтожен 1 танк и 1 бульдозер. Бои за Кабани беспрерывно идут уже почти 3 месяца. #Асадиты и #русские потеряли здесь сотни убитыми еще больше ранеными
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допилося - топи.Лося. А в сущности чего делать Кисилеву на этой порохомойке? Тут даже алкоголь не поможет. Всему есть предел.
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Сикилев побежал с шоколадного корабля. К чему бы это?
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Петро з детектором має прийтиу-будка тоне-як щурам не боятися-тікають!
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нам что ему синим платочком помахать на прощание и расплакаться?
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Зачем ? Его запаковать давно пора . Типичная гэбнявая консерва , шо корчит из себя оппозиционера . Может канешно хтось и верит его пропаганде , но только не пан Куприк .
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Никогда он ничего из себя не корчил и вел себя достойно. А вот ты точно гебнявый, у тебя одна страсть - кого - нибудь запаковать. Душа гебнявая просит.
Спалился
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" А вот ты точно гебнявый, у тебя одна страсть - кого - нибудь запаковать. Душа гебнявая просит.
Спалился "

В который раз меня разоблачили ? В 459 - ый кажись ... Зато агент КГБ Алексеев , он же Евгений Киселев , успешно промывает мозги и имеет с этого некислый гешефт Журналист и ведущий Евгений Киселев уходит с "Прямого" - Цензор.НЕТ 8793
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киса был светочем перестройки и главным мыролюбным реформистом?
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" не волнуйтесь, он будет убедительным и рассудительным "

Само собой . Его этому обучали много лет назад в одной известной всем организации Журналист и ведущий Евгений Киселев уходит с "Прямого" - Цензор.НЕТ 9343
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Никогда не врал, не занимался пропагандой.
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вообще никогда не смотрел этот неизвестный канал, просто спросил, это не обвинение)
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Чего тебе Лахтинец? Водки проси у своего сержанта. Тут не наливают🤔😂🤣😂🤣
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Браво! Какой типаж! Ух!! Ольгинцы тебе двойную зарплату платят? Сколько лет уже обсасываешь Путина-Порошенко-Медведчука?
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У меня нет ни желания, ни времени чтобы тратить на дискуссии с русскими фашистами. Свободен
😄
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Так ты же сам и есть срусский фашист, кацапик
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ничего не люблю, телевизор устаревший бытовой прибор, шоб не жена в подвал бы занес
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Жаль, что уходит, его передачи интересны.

Евгений Киселев очень хороший журналист, ему нужно работать не на Прямом, а например на ICTV, где аудитория больше, вести к примеру Итоги недели.
А еще ему нужно сменить имидж, а то выглядит как бомж.
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" А еще ему нужно сменить имидж "

Сменит , если из Центра методичка поступит , то канешно сменит .
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Вел свою передачу достойно, спокойно. Ни перед кем не прогибался. Не говорил глупостей.
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только слегка свиновальцу шыкаладный глаз зализывал до зеркального блеска, а так в остальном все нормально.
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а де той..тоже був красавец...бабло заробив і втік чи вигнали...влада поміняласьь...як його..---.Шустер..
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наверное шустрый сейчас счета открывает чтобы как раньше телепопрошайничать. Его сейчас особо никто не покупает, оттого и стоит он шекель в день.
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мародер всіх кидає тому пацюки будуть і надалі тікати
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тут по другому. Украинская лодка идёт ко дну. а он давно пенсионер, может отдохнуть или уехать. нафига ему этот нынешний балаган.
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Пока Пэдра Панамский по 60000$ в месяц платит, никуда тот не уйдет, даже за вдвое меньшую з/п будет работать.
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А ГОвнопольский остается, еще не сбежал?)) Так петька кацапскую шоблу стягивал к себе на каналы, а она разбегается теперь))
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Пожалуй, единственная программа Евгения Киселева в Украине , которая сделана профессионалом и смотрится с удовольствием, чего нельзя сказать о программе Ганопольского.
Жаль, что уходит .... , но куда?
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несмотря на всю бл.дотность ситуации Кисилев все-таки старается избавится от болезни. Куда далее закинут его метания неведомо. Почему-то он вызывает жалость(
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Нет такой профессии: "независимый журналист".
Какой-то канал чьего-то влияния перекрылся.
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