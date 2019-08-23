 Журналист и ведущий Евгений Киселев уходит с "Прямого". ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Прямой", об этом он заявил в эфире программы "Итоги".
"Все когда-то заканчивается, и вот заканчивается моя работа на Прямом канале в качестве ведущего "Итогов". Сегодня их последний выпуск. Я ухожу, чтобы заняться другими проектами, в том числе начать писать большую книгу, работу над которой я давно уже задумал, но эта работа, скажем так, трудно совмещается с ежедневной работой на информационном канале", - сказал он.
За более чем два года Евгений провел сотни прямых эфиров своей программы "Итоги", которая сначала выходила только по будням, а впоследствии стала выходить и в воскресенье в формате большого ток-шоу.
Также он создал проект "Киселев. Авторское": разговоры тет-а-тет с известными личностями не только Украины, но и мира.
он предложения без слова "бухать" сказать не может.
почитайте его интервью гордону - там весь веник - кацап и бухарь, короче типичный кацимперец-алкоголик "либерал"https://gordonua.com/publications/venediktov-putin-mne-skazal-tvoj-internet-sploshnaja-dezinformatsija-smotri-tam-lezhat-papki-kazhdaja-podpisana-generalom-esli-menja-obmanut-mogu-pogony-sorvat-1191705.html
шо то в ********** шпиёноотделе с личным составом не то - как не два педика так неопрятный хронь....
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#ШАМ. Повстанцы и муджахиды отбили третий за день штурм #Кабани в #Латакии Русские и асадиты потеряли 17 голов солдатни убитыми. Уничтожен 1 танк и 1 бульдозер. Бои за Кабани беспрерывно идут уже почти 3 месяца. #Асадиты и #русские потеряли здесь сотни убитыми еще больше ранеными
Спалился
Спалился "
В который раз меня разоблачили ? В 459 - ый кажись ... Зато агент КГБ Алексеев , он же Евгений Киселев , успешно промывает мозги и имеет с этого некислый гешефт
Само собой . Его этому обучали много лет назад в одной известной всем организации
😄
Евгений Киселев очень хороший журналист, ему нужно работать не на Прямом, а например на ICTV, где аудитория больше, вести к примеру Итоги недели.
А еще ему нужно сменить имидж, а то выглядит как бомж.
Сменит , если из Центра методичка поступит , то канешно сменит .
Жаль, что уходит .... , но куда?
Какой-то канал чьего-то влияния перекрылся.