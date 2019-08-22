 США продолжат противостоять российской агрессии в Европе, - Помпео

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время совместной пресс-конференции с главой МИД Канады Фриланд заявил государственный секретарь США Майк Помпео.
"Хотя мы уже долгое время бок о бок стоим на общих началах, мы все равно можем делать больше и, знаю, будем делать. В Восточной Европе мы должны и в дальнейшем вместе с нашим союзниками по НАТО противостоять российской агрессии ", - сказал Помпео.
Вместе с тем он призвал Канаду увеличить расходы на оборону.
"Мы также обсудили важность выполнения Канадой своих обязательств по расходам 2% ВВП на оборону. Это может стать убедительным примером для всех наших европейских партнеров и нашей коллективной обороны ", - отметил госсекретарь.
Господа демократы минувшего века
Нам бы очень хотелось вас всех воскресить
Чтобы вы поглядели на наши успехи
Ну а мы вас сумели отблагодарить
Мы бы каждый кто чем выражал благодарность
Молотилкой - колхозник, рабочий - ключом
Враг народа - киркою, протезом - афганец
Ну а я б кой-кому засветил кирпичом
с одной сторы рыжий с его любовью к ***** с другой
противостоять российской агрессии в Европе...
а про себя наверное думает - как вы все задрали, ужик я вам шо ли между вами ползать?
Злой Одессит
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