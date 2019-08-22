 Тяжелобольного крымского политзаключенного дважды за сутки вывозили в больницу, - адвокат

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в комментарии корреспонденту Радио Свобода Крым.Реалии адвокат Алексей Ладен.

Врачи констатировали у Бекирова проблемы с позвоночником.

"Сегодня я посетил Эдема Бекирова в медсанчасти СИЗО. Он рассказал, что его снова вывозили в больницу Семашко для обследования. Его осмотрел невролог, эндокринолог и хирург-ортопед. Сделали МРТ позвоночника и грудной клетки. Письменных результатов обследования пока нет. Но реакция врача после увиденных результатов была крайне эмоциональной. По его словам, в Бекирова большие проблемы с позвоночником и ему требуется оперативное хирургическое вмешательство", - рассказал Ладен.

Адвокат предположил, что пристальное внимание к Бекирову со стороны врачей связана с "общими усилиями защиты, СМИ и международного сообщества" к данному делу.

"Я не специалист, но то медицинское обследование, которое последние два дня проходит мой подзащитный, очень похоже на адекватное, а не на те формальные обзоры и отписки врачей, которые мы наблюдали последние восемь месяцев. 27 августа его планируют вывезти в неврологическую больницу. Я надеюсь там его не только обследуют, но и проведут курс лечения ", - добавил он.

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Напомним, житель поселка Новоалексеевка Херсонской области Эдем Бекиров был задержан российскими оккупантами на въезде в Крым утром 12 декабря 2018 года. Известно, что он направлялся в Крым для посещения 78-летней матери и родственников. Позднее его доставили в здание ФСБ России в оккупированном Симферополе. Подконтрольный Кремлю "Киевский районный суд" Симферополя арестовал Бекирова.

11 июня 2019 года Европейский суд по правам человека обязал оккупационные власти Крыма перевести политзаключенного Бекирова в больницу.