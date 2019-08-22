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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:G7 (283) G8 (64) Канада (1303) Фриланд Хрыстя (120)

 Россия может вернуться в G8 освободив Крым и прекратив войну на Донбассе, - Фриланд

Только освободив Крым и прекратив войну на Донбассе Россия сможет вернуться в "Большую восьмерку".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила глава МИД Канады Христя Фриланд

"Думаю, все мы будем рады приветствовать Россию, которая изъявит желание снова стать порядочным членом нашей группы государств-единомышленников, преданных верховенству права и демократии. Сделать это Россия может освободив Крым и прекратив войну на Донбассе. Все очень просто", - сказала она.

Министр отметила, что она лично и Канада в целом "имеют очень четкую позицию по этому поводу".

"Мы не можем примириться с нарушением Россией международного права путем вторжения и аннексии Крыма и поддержки войны в Донбассе. Именно поэтому Россия была исключена из G8 ", - сказала она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил с Трюдо недопущение России в "Большую семерку", - Офис президента

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение узников Кремля станет сигналом готовности РФ вновь занять место в G8".

Накануне Трамп заявил, что с благосклонностью рассмотрел бы возвращение России в "Большую восьмерку", если бы кто-то выступил с соответствующей инициативой. Американские СМИ сообщили, что президент Франции Макрон и Трамп договорились пригласить Россию на конференцию "Большой семерки" в следующем году.

Эмманюэль Макрон 19 августа провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным во Франции. По итогам, в частности, он заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины. В ответ, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила: "Россия не сможет вернуться в G8 без улучшения ситуации в Украине". Ее поддержал премьер Великобритании Борис Джонсон: "Достаточного обоснования для возвращения России в G7 еще нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туск заверил Зеленского в неизменности позиции ЕС относительно возвращения РФ в "Большую семерку", - Офис президента

Источник: https://censor.net.ua/n3144321
 
   
 Топ комментарии
 
А лучше пусть сидит в своих ипинях и дальше мир без этих выродков чище а вообще самый лучший вариант это развалить это дермище под названием расея на куски
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Ну не факт. Клинтон снова в перезагрузку перезагрузки понесло бы.
А вот если бы вместо черного Барака в Белый дом избралi Мак Кейна....
эх, мечты, мечты ...
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А лучше пусть сидит в своих ипинях и дальше мир без этих выродков чище а вообще самый лучший вариант это развалить это дермище под названием расея на куски
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для этого кацапстан должен быть повержен..только не вижу очереди желающих это сделать..
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Эх, Украина и не желала бы, да ее вынуждают...
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боюсь, что это очень оптимистичный сценарий..если не сказать фантастический..по меньшей мере на сегодня..
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До цього тре було готуватися з 1991, якщо не з 1917..
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Не был бы в США президентом рыжий павлин, давно бы сколеновстану сыграли "четыре доски"...
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Ну не факт. Клинтон снова в перезагрузку перезагрузки понесло бы.
А вот если бы вместо черного Барака в Белый дом избралi Мак Кейна....
эх, мечты, мечты ...
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Хто? Ничтожество вроде перезагрузчика и голубя мира обамы?
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Обама перед Трампом свое отыграл... Клинтон, думаю, так за путлера бы -- не стояла....
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Московия ждет когда, как в ПАСЕ, в G8 ее будут упрашивать вернуться. Трамп, Мкарон и Меркель уже заявы делают.
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пані Христина! на ніч не розказуйте казки про )(уйла
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кто такой путине? это карликовый вепсянский ********?
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Ну так нужно удавить эту падлу. Ускорить процесс. Давно пора уже.
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А куда делась привселюдная казнь всех кремлядских военных преступников как одно из условий возвращения?
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Трампуше показывают, как он должен понимать свои заявления. А то у него твиттер опережает сознание.
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Вряд ли ультиматум поможет освободить часть Украины от окупации, та дай бог, надо верить.
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РФ має припинити своє існування. Угрофіни мають отримати свою власну національну державу у межах своїх етнічних територій. Не виключено, що їх буде декілька. Санкції Заходу цьому посприяють.
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насправді, це посилання не для Путіна - це посилання для майбутнього керівництва Росії, що будуть і цукерки при правильній поведінці.
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_Людоед станет вегетарианцем и примерным христианином? Нет, это антинаучная фантастика. Скорей людоед придёт за вами и вашими детьми. Если вы не остановите его раньше! Но... не похожи вы на людей, которые на это способны. Совсем непохожи! Тут нужны люди с железной волей, а вы - размазня!
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Текст этого "всепрощения" как то по-дебильному написан. Давай по новой, всё херня. Где тема оккупированной Абхазии и Осетии? Или склероз это и есть европейская ценность чего-то там?
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Ага, рашка сейчас только разбежится, и ради этого виртуального клуба богатых и знаменитых(в котором даже нет Китая) все вернет взад. Госпаде, как дети, ей-богу.
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Вот робот Федя вернётся из космоса , и станет новым президентом Пугабии .
И только тогда Пугабия возглавит межгалактический сенат .
Ибо времени на раскачку уже нет ...
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Какой там G8 для Х*ЛОстана? Валенки рашисты пусть оденут и жрут водку из самовара. Проклинаем путена и раиссю как можем: ВИДЕО
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да нахер она там нужна..пущай сибирь тушит и не рыпается..
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Зачєм так с нашими "брацкими сватами" ?????????
Файна..єто соєфая файна "не твоя фійна"..она біла вігадна соєфим..А ми хахли за міррр і 95 сватоквартал!!!!!!
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Так они вам и поверили.Спектакль.Хороший полицейский(Трамп)-Плохой полицейский(Фриланд).
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