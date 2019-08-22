 Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в убийстве черкасского журналиста Сергиенко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает "Адвокатська дорадча група".
В сообщении отмечается: "Обвиняемому в организации похищения и убийства Василия Сергиенко Мельнику смягчили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест - такое решение приняла коллегия судей Городищенского районного суда Черкасской области в составе: Синица Л. П., Черненко В.А., Подорога Л.В".
Напомним, 4 апреля 2014 года около 20:30 в Корсуне-Шевченковском Черкасской области злоумышленники похитили журналиста Василия Сергиенко. В дальнейшем его убили, а тело, пытаясь укрыть доказательства преступления, спрятали в лесополосе.
16 мая 2017 года сотрудниками Черкасского ГУНП при процессуальном руководстве облпрокуратуры во время проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий в Киеве задержан подозреваемый в организации резонансного убийства Сергиенко.
По информации Цензор.НЕТ, задержанным является Вадим Мельник - бывший начальник охраны депутата Геннадия Бобова. Ранее коллеги Сергиенко связывали депутата Бобова с данным преступлением.
17 мая Приднепровский районный суд Черкасс избрал меру пресечения Вадиму Мельнику в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без возможности внесения залога. 30 мая апелляционный суд изменил меру пресечения на ночной домашний арест с ношением электронного браслета. Отпустить Мельника должны были сразу в зале суда. Однако активисты заблокировали и выход подозреваемого из камеры, и самих судей в зале заседания. После двух часов блокировки в зал вернулся следователь и объявил новое подозрение Мельнику - создание преступной организации.
1 июня Приднепровский районный суд Черкасс признал законным повторное задержание, после чего он был взят под стражу без права внесения залога.
1 февраля 2018-го националистические партии и организации совместно с общественными деятелями и активистами пикетировали Генпрокуратуру с требованием завершить расследование убийства Сергиенко и безотлагательно подать представление на лишение неприкосновенности Бобова, которого журналисты-расследователи подозревают в заказе убийства.
В марте появилась информация о том, что в США задержан еще один подозреваемый, предполагаемый руководитель группы похитителей - Андрей Иносов.
На сегодняшний день по подозрении в похищении и убийстве Сергиенко арестованы Владимир Воронков и Вадим Мельник.
26 июня Виктору Горбенко и Роману Недыбалюку Городищенский райсуд Черкасской области изменил меру пресечения на домашний арест.
Но что бы посыпалось все - что то быстро, что то медленнее нужно было так хреново строить все 5 лет.....
Что бы все закончилось дезорганизацией населения и избранием презиком вот это зеленое ничтожество московского реванша....
фейкова, як і сам петя-патріот ряджений
Україні є ким
замінити корумпованих суддів і прокурорів - Аслунд
В Україні є достатня кількість молодих і чесних юристів,
здатних замінити всіх корумпованих суддів та прокурорів.
Таку думку висловив у
суботу старший науковий дослідник Атлантичної Ради США Андерс Аслунд,
виступаючи на 13 щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у
Києві на панелі "Боротьба з корупцією", повідомляє кореспондент
Укрінформу.
"Ми не бачимо в Україні на даний час будь-якого
покращення системи судочинства. Але в Україні є дуже багато молодих чесних
юристів, які можуть зайняти місця суддів та прокурорів, які себе
скомпроментували корупційними вчинками", - сказав Аслунд.
Він вважає, що в Україні доцільно було б провести таку
"реформу верховенства права", яку було проведено в Східній Німеччині,
Естонії та Грузії, де судова система і прокуратура були повністю заново
упорядковані.
"Це три країни, які змогли досягнути того, що судова
система й прокуратура були наново упорядковані. Подібну реформу варто було б
провести і в Україні", - сказав Аслунд.
За його словами, на сьогодні лише невеличка частина діючих
суддів і прокурорів гідні того, аби залишатися на своїх посадах.
https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2085225-ukraini-e-kim-zaminiti-korumpovanih-suddiv-i-prokuroriv-aslund.html
https://ru.tsn.ua/video/video-novini/v-sumah-sud-otpustil-na-vremya-sledstviya-podozrevaemogo-v-ubiystve.html
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2018/12/4/7200126/
https://www.rbc.ua/rus/news/sud-otpustil-omelyana-poruki-1536922107.html
https://antikor.com.ua/articles/274961-sud_otpustil_pod_zalog_14-letnego_podrostka_podozrevaemogo_v_ubijstve_sverstnika
это так чисто навскидку. причом здесь зеленский, я вообще ума не приложу. но порохоботу абы просто списдеть