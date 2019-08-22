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Все про:убийство (5318) Сергиенко Василий (49)

 Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в убийстве черкасского журналиста Сергиенко

Суд смягчил меру пресечения подозреваемому в убийстве черкасского журналиста Василия Сергиенко с содержания под стражей на домашний круглосуточный арест.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает "Адвокатська дорадча група". 

В сообщении отмечается: "Обвиняемому в организации похищения и убийства Василия Сергиенко Мельнику смягчили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест - такое решение приняла коллегия судей Городищенского районного суда Черкасской области в составе: Синица Л. П., Черненко В.А., Подорога Л.В".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рассмотрение апелляции на арест обвиняемого в убийстве Сергиенко Мельника перенесли на сентябрь в связи с неявкой адвокатов

Напомним, 4 апреля 2014 года около 20:30 в Корсуне-Шевченковском Черкасской области злоумышленники похитили журналиста Василия Сергиенко. В дальнейшем его убили, а тело, пытаясь укрыть доказательства преступления, спрятали в лесополосе.

16 мая 2017 года сотрудниками Черкасского ГУНП при процессуальном руководстве облпрокуратуры во время проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий в Киеве задержан подозреваемый в организации резонансного убийства Сергиенко.

По информации Цензор.НЕТ, задержанным является Вадим Мельник - бывший начальник охраны депутата Геннадия Бобова. Ранее коллеги Сергиенко связывали депутата Бобова с данным преступлением.

17 мая Приднепровский районный суд Черкасс избрал меру пресечения Вадиму Мельнику в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без возможности внесения залога. 30 мая апелляционный суд изменил меру пресечения на ночной домашний арест с ношением электронного браслета. Отпустить Мельника должны были сразу в зале суда. Однако активисты заблокировали и выход подозреваемого из камеры, и самих судей в зале заседания. После двух часов блокировки в зал вернулся следователь и объявил новое подозрение Мельнику - создание преступной организации.

Также читайте: Убийство журналиста Сергиенко: Украина просит США выдать подозреваемого - бойца ММА Иносова

1 июня Приднепровский районный суд Черкасс признал законным повторное задержание, после чего он был взят под стражу без права внесения залога.

1 февраля 2018-го националистические партии и организации совместно с общественными деятелями и активистами пикетировали Генпрокуратуру с требованием завершить расследование убийства Сергиенко и безотлагательно подать представление на лишение неприкосновенности Бобова, которого журналисты-расследователи подозревают в заказе убийства.

В марте появилась информация о том, что в США задержан еще один подозреваемый, предполагаемый руководитель группы похитителей - Андрей Иносов.

На сегодняшний день по подозрении в похищении и убийстве Сергиенко арестованы Владимир Воронков и Вадим Мельник.

26 июня Виктору Горбенко и Роману Недыбалюку Городищенский райсуд Черкасской области изменил меру пресечения на домашний арест.

Источник: https://censor.net.ua/n3144319
 
 
 Топ комментарии
 
йди в дупу. про завершення реформи суддівської гілки влади він жодного слова не казав...іди позвизди про це десь в своєму парашстані, на кисільТВ, бо ти точно звідтіля, лайно з зайвою хромосомою...
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Шуткуєте? Подивіться на зовнішню політику. "Вот она была и нету". І 100 днів не знадобилось.
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Як швидко ти примчався з Гамерики в Україну! Мабуть на ракеті в 100 МАХІВ.
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ДА.Он отчитался за реформу.Все понимали,что с"издел,но тем не менее.
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йди в дупу. про завершення реформи суддівської гілки влади він жодного слова не казав...іди позвизди про це десь в своєму парашстані, на кисільТВ, бо ти точно звідтіля, лайно з зайвою хромосомою...
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вы думаете за 100 дней Зе можно разрушить то что создал Порошенко за 5 лет, да?
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Як швидко ти примчався з Гамерики в Україну! Мабуть на ракеті в 100 МАХІВ.
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Я из Днепра.Это не ник-это имя фамилия.Вы боты тут срёте,а как только вам оппонирует реальный украинский человек-резко пропадаете.Это уже давно проверено
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обвал гривні, знищення 100 українських банків, зберіг домінування капіталу і банків друзів ***** в Україні, роттердам +, дюссельдорф, мінський договорняк, не запровадив воєнного стану і це унеможливлює прийняття Римського статуту бо українські військові одразу стануть злочинцями адже було якесь незрозуміле АТО
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Думаю, що продажні суди давно під цією владою. Ці судді є флюгерами і вони показують на Портнова.
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Шуткуєте? Подивіться на зовнішню політику. "Вот она была и нету". І 100 днів не знадобилось.
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Чайка Київ - это следствие....

Но что бы посыпалось все - что то быстро, что то медленнее нужно было так хреново строить все 5 лет.....
Что бы все закончилось дезорганизацией населения и избранием презиком вот это зеленое ничтожество московского реванша....
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Вибори продемонстрували, що з нашим народом більше неможливо побудувати.
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Да. Или ты не слыхала как Петя на стадионе гордо хвастался что провел судебную реформу? Суд відпустив під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві черкаського журналіста Сергієнка - Цензор.НЕТ 2853
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Так не було реформи, бо зараз судді лягли під Портнова.
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значить така реформа-
фейкова, як і сам петя-патріот ряджений
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Зе проведе судову реформу та скільки на це потрібно часу?
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Не знаю. Так, як треба скоріше за все ні.

Україні є ким
замінити корумпованих суддів і прокурорів - Аслунд



В Україні є достатня кількість молодих і чесних юристів,
здатних замінити всіх корумпованих суддів та прокурорів.



Таку думку висловив у
суботу старший науковий дослідник Атлантичної Ради США Андерс Аслунд,
виступаючи на 13 щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у
Києві на панелі "Боротьба з корупцією", повідомляє кореспондент
Укрінформу.



"Ми не бачимо в Україні на даний час будь-якого
покращення системи судочинства. Але в Україні є дуже багато молодих чесних
юристів, які можуть зайняти місця суддів та прокурорів, які себе
скомпроментували корупційними вчинками", - сказав Аслунд.



Він вважає, що в Україні доцільно було б провести таку
"реформу верховенства права", яку було проведено в Східній Німеччині,
Естонії та Грузії, де судова система і прокуратура були повністю заново
упорядковані.



"Це три країни, які змогли досягнути того, що судова
система й прокуратура були наново упорядковані. Подібну реформу варто було б
провести і в Україні", - сказав Аслунд.



За його словами, на сьогодні лише невеличка частина діючих
суддів і прокурорів гідні того, аби залишатися на своїх посадах.

https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/2085225-ukraini-e-kim-zaminiti-korumpovanih-suddiv-i-prokuroriv-aslund.html
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Наявність нібито чесних юристів не означає, що вони і надалі будуть чесними, якщо стануть суддями. Судова система за кілька місяців правління Зе стала клановою і тому це просто виключає можливість реформи. Тому на реформу зараз можна не посилатися.
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Шо зробе Зе,ми побачимо,а що зробив Петро,ми бачимо зараз.
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Бл#дь, ну какие же гуманные судьи в Украине к убийцам, я ху#ю Клава.
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а не прийшов час зєзадратну браслєтіки з іменами вбивць, злодіїв, українофобів, що відпускають продажні судді, покидьків, що позлазлися в державу "чомусь" одразу після його обрання, начепити?
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******, конечно. с другой стороны, с какого *** дело несколько лет рассматривается? вроде ж упк поменяли, а люди все равно под следствием по несколько лет в изоляторах сидят.
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Оце так судова реформа від Порося,вбивць відпускають на волю.
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Апеляція буде? Хтось чув таке від нової влади? Її влаштовує якість портновських суддів
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Ось зебєня як вазьмьоцца і знов засадить їх за ґрати.
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Пройде 100 років і ваші правнуки будуть по дебільному все валити на пороха.
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Ви теж гадаєте, що і за 100 років не розгребуть те що Петро за 5 "наваяв"?
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Я вважаю, що треба робити своє і не звалювати все на папєрєдніка, як це ви постійно робите.
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У меня только вопрос, когда начнут убивать судей и прокуроров а убийц выпускать под домашний арест?
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Хорошо же Петя провел судовую рехворму. Как говорил Петя, если уволить всех судей-коррупционеров так у нас некому будет в судах работать. Суд відпустив під домашній арешт обвинуваченого у вбивстві черкаського журналіста Сергієнка - Цензор.НЕТ 8202
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