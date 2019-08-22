EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в отеле в Одессе Обыски в Окружном админсуде Киева Украинские заложники в РФ Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Происшествия
  2373  104
Материалы по теме:
Все про:убийство (5321) Сергиенко Василий (49)

 Суд отпустил под домашний арест Мельника, обвиняемого в убийстве черкасского журналиста Сергиенко

Суд смягчил меру пресечения подозреваемому в убийстве черкасского журналиста Василия Сергиенко с содержания под стражей на домашний круглосуточный арест.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает "Адвокатська дорадча група". 

В сообщении отмечается: "Обвиняемому в организации похищения и убийства Василия Сергиенко Мельнику смягчили меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест - такое решение приняла коллегия судей Городищенского районного суда Черкасской области в составе: Синица Л. П., Черненко В.А., Подорога Л.В".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рассмотрение апелляции на арест обвиняемого в убийстве Сергиенко Мельника перенесли на сентябрь в связи с неявкой адвокатов

Напомним, 4 апреля 2014 года около 20:30 в Корсуне-Шевченковском Черкасской области злоумышленники похитили журналиста Василия Сергиенко. В дальнейшем его убили, а тело, пытаясь укрыть доказательства преступления, спрятали в лесополосе.

16 мая 2017 года сотрудниками Черкасского ГУНП при процессуальном руководстве облпрокуратуры во время проведения комплекса следственных и оперативно-розыскных мероприятий в Киеве задержан подозреваемый в организации резонансного убийства Сергиенко.

По информации Цензор.НЕТ, задержанным является Вадим Мельник - бывший начальник охраны депутата Геннадия Бобова. Ранее коллеги Сергиенко связывали депутата Бобова с данным преступлением.

17 мая Приднепровский районный суд Черкасс избрал меру пресечения Вадиму Мельнику в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без возможности внесения залога. 30 мая апелляционный суд изменил меру пресечения на ночной домашний арест с ношением электронного браслета. Отпустить Мельника должны были сразу в зале суда. Однако активисты заблокировали и выход подозреваемого из камеры, и самих судей в зале заседания. После двух часов блокировки в зал вернулся следователь и объявил новое подозрение Мельнику - создание преступной организации.

Также читайте: Убийство журналиста Сергиенко: Украина просит США выдать подозреваемого - бойца ММА Иносова

1 июня Приднепровский районный суд Черкасс признал законным повторное задержание, после чего он был взят под стражу без права внесения залога.

1 февраля 2018-го националистические партии и организации совместно с общественными деятелями и активистами пикетировали Генпрокуратуру с требованием завершить расследование убийства Сергиенко и безотлагательно подать представление на лишение неприкосновенности Бобова, которого журналисты-расследователи подозревают в заказе убийства.

В марте появилась информация о том, что в США задержан еще один подозреваемый, предполагаемый руководитель группы похитителей - Андрей Иносов.

На сегодняшний день по подозрении в похищении и убийстве Сергиенко арестованы Владимир Воронков и Вадим Мельник.

26 июня Виктору Горбенко и Роману Недыбалюку Городищенский райсуд Черкасской области изменил меру пресечения на домашний арест.

Источник: https://censor.net.ua/n3144319
 
 
 Топ комментарии
 
ДА.Он отчитался за реформу.Все понимали,что с"издел,но тем не менее.
 показать весь комментарий
 
Шуткуєте? Подивіться на зовнішню політику. "Вот она была и нету". І 100 днів не знадобилось.
 показать весь комментарий
 
обвал гривні, знищення 100 українських банків, зберіг домінування капіталу і банків друзів хуйла в Україні, роттердам +, дюссельдорф, мінський договорняк, не запровадив воєнного стану і це унеможливлює прийняття Римського статуту бо українські військові одразу стануть злочинцями адже було якесь незрозуміле АТО
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Правосудие по-украински. Похоже, что судейский корпус может полным составом отправляться на прайд-парад и там будет принят за своих.
 показать весь комментарий
 
Только реформа по методу Павличенко
 показать весь комментарий
 
Отмороженные суки нашей страны в очередной раз доказали, что формула успеха в этой стране выглядит следующим образом:
А) Любым, абсолютно любым, способом наворовываешь кучу денег.
Б) Каждого кто пытается тебя остановить запугиваешь\покупаешь\убиваешь.
В) Когда потом суд берет тебя за жопу - просто откупаешься баблом.
Г) Цикл повторить!!!
 показать весь комментарий
 
ай, ай ай - ни винуватый Зебил, он ничаво нимажОт...
это Патрашенка был всем должен, за последней уборщицей должен был прибирать, а Зебилушка вам ничаво ни обищал!... Суд відпустив під домашній арешт Мельника, обвинуваченого у вбивстві черкаського журналіста Сергієнка - Цензор.НЕТ 1905
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх