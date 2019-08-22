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Все про:адвокат (1166) Кропивницкий (Кировоград) (386)

 Ассоциация адвокатов связывает убийство адвоката Иванова в Кропивницком с его профессиональной деятельностью

Национальная ассоциация адвокатов Украины призывает СМИ не распространять ложную информацию об убийстве адвоката Александра Иванова, которое произошло 22 августа в Кропивницком и настаивает на том, что убийство связано с профессиональной деятельностью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ассоциации.

"НААУ настаивает на том, что убийство адвоката Александра Иванова связано с профессиональной деятельностью. Распространенная информация в СМИ о случайной смерти адвоката является классическим приемом "информационного вброса" и отвлечением внимания общества от этого резонансного преступления. Адвокатская деятельность всегда была рисковой, но в последние годы наша профессия связана с угрозой жизни адвокатов. В этом контексте любые инициативы ограничить профессиональные права адвокатов или содержание адвокатской гарантий является чрезвычайно вредными и поставят под угрозу весь институт профессиональной правовой помощи. Мы призываем СМИ не распространять непроверенную информацию о погибшем, и не давать возможности правоохранителям замолчать это преступление", - говорится в нем.

НААУ также обратилась в правоохранительные органы - Генеральную прокуратуру и Национальную полицию с призывом взять расследование этого преступления под контроль руководства ГПУ и НПУ.

В сообщении отмечается, что второй пострадавший, вместе с которым находился Александр Иванов, также умер от понесенных ранений.

Напомним, об убийстве адвоката Александра Иванова в Кропивницком возле СИЗО ранее сегодня сообщила пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов Украины. Коллеги погибшего не исключают, что убийство связано с его профессиональной деятельностью.

Возле СИЗО в Кропивницком расстреляли адвоката Александра Иванова. Мужчина погиб на месте, - НААУ. ФОТОрепортаж (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3144318
 
 
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конечно профессиональной..ведь с бандитом был....
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а конкретней???С преступниками он не боролся,он их защищал.А причина может быть что на деньги кинул,или что то судье не донес а к рукам прилипло.Какая еще "профессиональная" причина?
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защита преступников суде и есть по своей сути - борьба с преступностью.
Поскольку может оказаться, что обвиняемый преступления не совершал.
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Связи с преступниками его и убили. Да и х. с ним
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Адвокаты это нелюди слуги дьявола.Это именно они в подавляющем большенстве ищут кому давать взятки и занимаются подкупом и давлением на свидетелей и в последюю очередь следят за законностью.
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во-первых, не брали бы - никто не давал бы
во-вторых, адвокат адвокату рознь, люди везде есть разные
в третьих, не каждый адвокат волен выбирать клиента
в четвертых, защита положена каждому, иначе это не правосудие, а средневековая инквизиция
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Инквизиция это то наши суды?Где за воровство велосипеда держат под арестов а убийц и педофилов выпускают под залог и домашний арест потому что они простудились и кашляют.А добиваются этого адвокаты.
И адвокаты имеют право на самоотвод что они и делают если в клиента нету денег.Если скажете что это не так я Вам плюну в глаза.
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есть бесплатные адвокаты, и отказаться они не могут. представь суд без адвоката, вот это и есть инквизиция. а если человек невиновен, ему тоже без адвоката защиищаться? проблема ведь не в адвокатах,а в коррупции, которая сожрала всю страну и все сферы жизни
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Ах- ах а то раньше не мочили адвокатов еще как пачками и
крику никакого.... расстреливали и тихо и показательно.. обычно в криминальных
крупных ОПГ заседали и видимо становились опасными носителями тайн.. а лучший
способ гарантий молчания это закопать носителя в памятник да цинично но таковы
риски причем ради наживы убеждая себя а ничего- выскочу… я умный многие
адвокаты просто ищут себе фурункул на 5 точку в этом аспекте... а если
ты был адвокатом- а до этого слишком многое узнал и собрался в судьи или еще
куда из адвокатуры то вряд ли уйдешь живой…а если уйдешь живой в судьи
прокуроры и тому подобное---то будешь на мафию работать и делать все что они
прикажут взамен- что ты пока живой….
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