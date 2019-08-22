 Ассоциация адвокатов связывает убийство адвоката Иванова в Кропивницком с его профессиональной деятельностью

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ассоциации.
"НААУ настаивает на том, что убийство адвоката Александра Иванова связано с профессиональной деятельностью. Распространенная информация в СМИ о случайной смерти адвоката является классическим приемом "информационного вброса" и отвлечением внимания общества от этого резонансного преступления. Адвокатская деятельность всегда была рисковой, но в последние годы наша профессия связана с угрозой жизни адвокатов. В этом контексте любые инициативы ограничить профессиональные права адвокатов или содержание адвокатской гарантий является чрезвычайно вредными и поставят под угрозу весь институт профессиональной правовой помощи. Мы призываем СМИ не распространять непроверенную информацию о погибшем, и не давать возможности правоохранителям замолчать это преступление", - говорится в нем.
НААУ также обратилась в правоохранительные органы - Генеральную прокуратуру и Национальную полицию с призывом взять расследование этого преступления под контроль руководства ГПУ и НПУ.
В сообщении отмечается, что второй пострадавший, вместе с которым находился Александр Иванов, также умер от понесенных ранений.
Напомним, об убийстве адвоката Александра Иванова в Кропивницком возле СИЗО ранее сегодня сообщила пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов Украины. Коллеги погибшего не исключают, что убийство связано с его профессиональной деятельностью.
Поскольку может оказаться, что обвиняемый преступления не совершал.
во-вторых, адвокат адвокату рознь, люди везде есть разные
в третьих, не каждый адвокат волен выбирать клиента
в четвертых, защита положена каждому, иначе это не правосудие, а средневековая инквизиция
И адвокаты имеют право на самоотвод что они и делают если в клиента нету денег.Если скажете что это не так я Вам плюну в глаза.
крику никакого.... расстреливали и тихо и показательно.. обычно в криминальных
крупных ОПГ заседали и видимо становились опасными носителями тайн.. а лучший
способ гарантий молчания это закопать носителя в памятник да цинично но таковы
риски причем ради наживы убеждая себя а ничего- выскочу… я умный многие
адвокаты просто ищут себе фурункул на 5 точку в этом аспекте... а если
ты был адвокатом- а до этого слишком многое узнал и собрался в судьи или еще
куда из адвокатуры то вряд ли уйдешь живой…а если уйдешь живой в судьи
прокуроры и тому подобное---то будешь на мафию работать и делать все что они
прикажут взамен- что ты пока живой….