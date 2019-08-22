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 Политика Украины
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Все про:актер (233) запрет (1359) Крым (21762) Сербия (236)

 Сербский актер, которого Путин наградил медалью, заявил о запрете въезда в Украину

Сербский актер Милош Бикович, который снимался в российских фильмах и получал награду от президента России Владимира Путина, заявляет, что ему запретили въезд в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода". 

По словам Биковича, официально ему об этом еще не сообщали.

Актер добавил, что о запрете узнал случайно на сайте "Миротворец" и что он, "вероятно, связан с его пребыванием в Крыму", аннексированным Россией. О том, на какой срок ему запретили въезд, актер не уточнил.

Официально ему могут объявить об этом запрете, когда он попытается приехать в Украину.

"Я не получил ни письменного сообщения, ни официального объяснения... Я узнал об этом, желая сделать совместную продукцию с Украиной. Через своих коллег начал переговоры, и в один момент они прислали мне электронное письмо, в котором сказали, что мне запрещен въезд и они не могут сотрудничать со мной", - сказал актер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гитаристу российской группы "Бахыт-компот" запретили въезд в Украину

Некоторые сербские издания утверждают, что Бикович является владельцем компании "Архангел", которая занимается производством фильмов в России.

Бикович является главным актером российско-сербского фильма "Балканский рубеж". В фильме говорится о том, что российские военные в 1999 году якобы провели операцию с целью защитить Косово от НАТО. Съемки фильма, по сообщению сербской прессы, проходили в России, Сербии и на территории аннексированного Крыма.

В ноябре 2018 года Милош Бикович получил "Медаль Пушкина" от президента России Владимира Путина.

Соответствующие ведомства Украины на данный момент не подтверждают эту информацию.

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Источник: https://censor.net.ua/n3144317
 
   
 Топ комментарии
 
пусть едет а ЛДНР, снимется в кине с Люськой-Пулеметчитцей, получит в качестве гонорара: 10 просроченных сухпаев МО РФ и 3,14дюлей от местной гопоты..
и все, слава и надписи на заборах, обеспечены!
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нехай бикує між ніг хуйла і в себе в побратушках...
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Как его в Украину пускать если его заруслячили. А это западло.
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нехай бикує між ніг ***** і в себе в побратушках...
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Реальная катастрофа - не лесные пожары в Сибири, а рост количества глупцов среди россиян
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Вангую: звернеться до Зєлєнского і той дасть команду другу дитинства Баканову запустити "того чорта". 😊
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Српу српом по яйках! Нех*й шастать.
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Та й хер з ним....Украіна якось цю біду переживе
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А чого він ще і дивується ?
Нє, ну знахабніли вкрай...
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Все вроде выросли, но так и не смылось клеймо "Ты не от мира сего"
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в нас теж такий є, малорос, знімав кіно для свинособак, на гроші від путіна. але нічо, зебільним це не завадило
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а є такий, що кліпи на росії знімає, а зараз дає вказівки військовим, як 24-го іти парадом, який і не парад зовсім
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Актер это. профессия.А это жополиз -актеришка
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И что, больше не куда ехать? Мир большой, а Миротворец только в Украине.
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Сербы - лицемеры, как и кацапы, отравляют жизнь окрестным народам. Крым, значит, русский, но Косово при этом - сербское.
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Вот бы ещё Зе в Миротворец внести. Ему там самое место.
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президент Зеленський відмінить всі заборони--буде аргументувати--що артисти поза політикою..
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А що ти тут забуло, путіноїде ? Звертайся тепер до Ліги сексуальних реформ ! "БаКланський рубєж" звучить скрепно !
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Чесслово ничего же не сделал...Обидно,понимаете ли.
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