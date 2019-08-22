 Сербский актер, которого Путин наградил медалью, заявил о запрете въезда в Украину

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

По словам Биковича, официально ему об этом еще не сообщали.

Актер добавил, что о запрете узнал случайно на сайте "Миротворец" и что он, "вероятно, связан с его пребыванием в Крыму", аннексированным Россией. О том, на какой срок ему запретили въезд, актер не уточнил.

Официально ему могут объявить об этом запрете, когда он попытается приехать в Украину.

"Я не получил ни письменного сообщения, ни официального объяснения... Я узнал об этом, желая сделать совместную продукцию с Украиной. Через своих коллег начал переговоры, и в один момент они прислали мне электронное письмо, в котором сказали, что мне запрещен въезд и они не могут сотрудничать со мной", - сказал актер.

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Некоторые сербские издания утверждают, что Бикович является владельцем компании "Архангел", которая занимается производством фильмов в России.

Бикович является главным актером российско-сербского фильма "Балканский рубеж". В фильме говорится о том, что российские военные в 1999 году якобы провели операцию с целью защитить Косово от НАТО. Съемки фильма, по сообщению сербской прессы, проходили в России, Сербии и на территории аннексированного Крыма.

В ноябре 2018 года Милош Бикович получил "Медаль Пушкина" от президента России Владимира Путина.

Соответствующие ведомства Украины на данный момент не подтверждают эту информацию.

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