как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом 22 августа сообщила в Facebook юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.
"Заявителям, подавшим заявки на 31 августа, отказали по маршрутам. Либертарианцы подавали на шествие, маршрут которого уже давали. А им отказали и даже альтернатив не предложили, что прямо противоречит закону", – написала она.
Она опубликовала фотографии документов, полученных из мэрии Москвы. В ответ на предложенные три варианта акции (шествия на 10 тыс. и 40 тыс. человек, митинг на 100 тыс. участников) в московском департаменте региональной безопасности и противодействии коррупции заявили о создании помех движению пешеходов и транспортных средств.
Власти Москвы запретили оппозиции проводить акцию протеста 31 августа
Власти Москвы отказались согласовывать поданную на 31 августа заявку оппозиции на акцию протеста.
как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом 22 августа сообщила в Facebook юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.
Чи стерплять цей плювок кацапи ?
Люблю такое.....
как москвы ?
Они выиграли апелляцию
Опаздываешь