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Все про:Москва (2668) протест (4513)

 Власти Москвы запретили оппозиции проводить акцию протеста 31 августа

Власти Москвы отказались согласовывать поданную на 31 августа заявку оппозиции на акцию протеста.

как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Гордон, об этом 22 августа сообщила в Facebook юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

"Заявителям, подавшим заявки на 31 августа, отказали по маршрутам. Либертарианцы подавали на шествие, маршрут которого уже давали. А им отказали и даже альтернатив не предложили, что прямо противоречит закону", – написала она.

Она опубликовала фотографии документов, полученных из мэрии Москвы. В ответ на предложенные три варианта акции (шествия на 10 тыс. и 40 тыс. человек, митинг на 100 тыс. участников) в московском департаменте региональной безопасности и противодействии коррупции заявили о создании помех движению пешеходов и транспортных средств.

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Источник: https://censor.net.ua/n3144316
 
   
 Топ комментарии
 
Тобто відмовили в праві на мирне зібрання ?
Чи стерплять цей плювок кацапи ?
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В Украине зебилы тоже хотят сделать полицейское государство как на россии Влада Москви заборонила опозиції проводити акцію протесту 31 серпня - Цензор.НЕТ 7546
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ты коми чуваш или каратай - шокша?
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Тобто відмовили в праві на мирне зібрання ?
Чи стерплять цей плювок кацапи ?
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не только стерпят но и с удовольствием пойдут к ближайшей мусарне и будут на коленх просить чтобы их в кутузку посадили. это же рузькие луди.
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По барабану, что в Московии. Свои проблемы надо решать
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надеюсь они забьют на запрет и все равно выйдут, а сбежавший украинский беркут снова настучит им дубинками по головам...
Люблю такое..... Власти Москвы запретили оппозиции проводить акцию протеста 31 августа - Цензор.НЕТ 5793
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Та неужели видух смартфонами не наснимались? Пора смотреть и выкладывать. Как будто всё сначала!
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В Украине зебилы тоже хотят сделать полицейское государство как на россии Влада Москви заборонила опозиції проводити акцію протесту 31 серпня - Цензор.НЕТ 7546
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Ровенский городской суд признал виновными в административном правонарушении 16-летнюю Дарину Коцюрубу и ее товарища Романа Филюка, которые месяц назад вышли на мирную демонстрацию за импичмент Владимира Зеленского.
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Не здесь живешь, девонька
Они выиграли апелляцию
Опаздываешь
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можно мовчки на колінях перед мазолєєм і то не більше одного...
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Як можна дозволити або заборонити акцію протесту.
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