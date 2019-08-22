 Впервые за 15 лет 50,5% украинцев считают, что события в стране развиваются в правильном направлении, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, информирует Цензор.НЕТ.

В августе 2019 впервые за годы замеров (с 2004 года) 50,5% граждан решила, что события в Украине развиваются в правильном направлении (противоположного мнения придерживаются 23% и еще 26% не определились).

Положительная оценка развития событий в Украине преобладает во всех регионах и возрастных группах, а самые оптимистичные оценки в Западном регионе (63%) и в группе молодежи в возрасте до 30 лет (71%). Для сравнения: в декабре 2018 лишь 18% определяли развитие событий как правильное, а 70% - как неправильное.

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Относительно положительные оценки были обычно после президентских выборов: в июне 2005 года (43% граждан оценивали развитие событий как правильный и 31% - как неправильный) и в апреле 2010 года (соответственно, 35% и 34%).

После выборов существенно возросла вера граждан в том, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет: за предыдущие годы, с 2015-го по 2018-й, таких "оптимистов" было 17-22%, а в августе 2019 - уже 48%, и только 8% не верят, что Украина на это способна. Вера в перспективы Украины преодолеть трудности преобладает во всех регионах и среди граждан всех возрастов, особенно - среди молодежи в возрасте до 30 лет (62%).

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