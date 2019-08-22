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Все про:опрос (1728) социология (412) украинцы (3010)

 Впервые за 15 лет 50,5% украинцев считают, что события в стране развиваются в правильном направлении, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Впервые с 2004 года более половины украинцев считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива, информирует Цензор.НЕТ.

В августе 2019 впервые за годы замеров (с 2004 года) 50,5% граждан решила, что события в Украине развиваются в правильном направлении (противоположного мнения придерживаются 23% и еще 26% не определились).

Положительная оценка развития событий в Украине преобладает во всех регионах и возрастных группах, а самые оптимистичные оценки в Западном регионе (63%) и в группе молодежи в возрасте до 30 лет (71%). Для сравнения: в декабре 2018 лишь 18% определяли развитие событий как правильное, а 70% - как неправильное.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 83% украинцев считают себя патриотами своей страны, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Относительно положительные оценки были обычно после президентских выборов: в июне 2005 года (43% граждан оценивали развитие событий как правильный и 31% - как неправильный) и в апреле 2010 года (соответственно, 35% и 34%).

После выборов существенно возросла вера граждан в том, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет: за предыдущие годы, с 2015-го по 2018-й, таких "оптимистов" было 17-22%, а в августе 2019 - уже 48%, и только 8% не верят, что Украина на это способна. Вера в перспективы Украины преодолеть трудности преобладает во всех регионах и среди граждан всех возрастов, особенно - среди молодежи в возрасте до 30 лет (62%).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": За независимость Украины проголосовали бы 89% жителей страны, как в 1991 году, - опрос

Впервые за 15 лет 50,5% украинцев считают, что события в стране развиваются в правильном направлении, - опрос 01
Впервые за 15 лет 50,5% украинцев считают, что события в стране развиваются в правильном направлении, - опрос 02

Источник: https://censor.net.ua/n3144315
 
 
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а как по мне реальная расстановка сил. Смотрите сами, даже сторонники Пороха и зрадофилы свою критику и придирки аргументируют тем, что они держат власть "в тонусе", не дают расслабиться. Это значит, что они тоже верят в возможность улучшений, которая будет достигнута в том числе благодаря их контролю, разве не так?
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23% переметнулись к нам порохоботам Впервые за 15 лет 50,5% украинцев считают, что события в стране развиваются в правильном направлении, - опрос - Цензор.НЕТ 7572 Чуствую что скоро майдан сметет этих зебилов и умные люди снова вернутся во власть
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А зачем ? Мы не против просто вернуть нашу старую добрую команду порохоботов в полном составе Впервые за 15 лет 50,5% украинцев считают, что события в стране развиваются в правильном направлении, - опрос - Цензор.НЕТ 3016
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Это последний шанс, другого просто не будет - страна не выдержит.
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Это не правильные Украинцы,правильные только те кто денно и ношно плачут о пете на цензоре.Низабудим,нипрастим,верните петю
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вам петя все время в подъездах срать будет,зебильская доля такая))))
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кажуть люди, шо в сусідньому селі, як Петро пішов, у голови сільради на лобі х*й виріс за одну ніч! )))
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Не трогай Майкла!!!
Он классный чел!
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Порохоботы, я вас прошу, только без суицида Впервые за 15 лет 50,5% украинцев считают, что события в стране развиваются в правильном направлении, - опрос - Цензор.НЕТ 3274
Вас, ипаньков, всего лишь 8% - пора в красную книгу заносить
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твоя жена сейчас тебе изменяет с порохоботом, потому что ты неинтересный, и пишешь шаблонные комменты.. а еще у тебя.. ну, и так далее..
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Де і що розвивається? Покажіть хоч один позитивний результат. Усі запитання до людей були демагогічними без конкретики проблем. В топку такі опитування.
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Какие дела и какое направление эти 50.5 считают правильным?
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А это неважно, главное общее ощущение. Лучше всего смотреть на результат - инвестиционный климат, в частности. Гривна укрепляется? Да. Экономика растет? Да.
Из-за чего - пусть разбираются политологи
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Гривна міцніє, ціни ростуть... от пілять, ріст економіки.
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А что происходит в сфере ответственности "президента"? Внешняя политика? Оборона? Там тоже все "в елочку"? Вряд ли...
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для кого пишутся эти тупые зомбо-статьи?!.. журнашлисты, идите нахер!!!
Впервые за 15 лет 50,5% украинцев считают, что события в стране развиваются в правильном направлении, - опрос - Цензор.НЕТ 7425
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Чепуха...до русни с корейцами северньіми еще очень далеко.
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Ага.. Наче розумкови щось би погане для себе вигадали.
Побачимо через півроку.
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Село неначе погоріло, Неначе люди подуріли, Німі на панщину ідуть. І діточок своїх ведуть!.. І я, заплакавши, назад. Поїхав знову на чужину
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Скоро в Зеленського буде Рада з монобільшістю, уряд і все-все. От тоді-то, роки через два-три, і повернемося до цього опитування.
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Отже, не все так добре в зєбільном царствє-государствє раз вже зєбільні цифєркі пішли.. Як там в класика - Жить стало лучше, жить стало веселка. Шея стала тоньше, а "достоинство" длинее... 😕
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Забули лише вказати, що опитування проводились лише серед жителів 95-го кварталу.
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Правильно только лишь на словах, а на деле - хренушки.
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Народ выбрал, народ и ответит, нет у нас царя. А если кому то нужен царь, ******** в россию.
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Глянул в окно--та и правда. Гопак сплошной, пиво рекой, водка кадушками, харчи кубометрами, авто по 300 дол, халвы----от пуза. Свет всю ночь в туалете---что б унитаз не боялся сам оставаться. Пальто ратиновое купил себе--мечта сбылась тогдашняя. И только сегодня пересчитал пенсию что 12 получил---та больше половины осталось----во попёрло!
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Тобто позитивний результат 50,5🧐 Тобто у зебілів перемога. Уря! А яка статистична помилка? Може при такому опитуванні статистична помилка 40%?
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Ради справедливости: в первой таблице с 2013 опросы в декабре......... сейчас август........к тому же «новое» правительство еще толком не сформировано........
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