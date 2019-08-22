 Туск заверил Зеленского в неизменности позиции ЕС относительно возвращения РФ в "Большую семерку", - Офис президента

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Дональд Туск поддержал обеспокоенность Президента Украины в связи с заявлениями о возможности возвращения России в "Большую семерку".
Владимир Зеленский призвал Европейский Союз проявить решительную позицию относительно невозможности возвращения РФ в "Семерку" без устранения причин, по которым Россия с нее была в свое время исключена - оккупация Крыма и агрессия на Донбассе.
Дональд Туск заверил украинского лидера в неизменности общей позиции ЕС относительно солидарности с Украиной и пообещал, что будет отстаивать такую позицию во время саммита "Семерки" 24-26 августа во Франции.
22 августа президент Украины также направил всем лидерам стран G7 отдельные письменные обращения с призывом и в дальнейшем усиливать свою поддержку Украины.
Напомним, сегодня Зеленский также позвонил Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и премьер-министру Канады Джастину Трюдо.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение узников Кремля станет сигналом готовности РФ вновь занять место в G8".
Накануне Трамп заявил, что с благосклонностью рассмотрел бы возвращение России в "Большую восьмерку", если бы кто-то выступил с соответствующей инициативой. Американские СМИ сообщили, что президент Франции Макрон и Трамп договорились пригласить Россию на конференцию "Большой семерки" в следующем году.
Эмманюэль Макрон 19 августа провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным во Франции. По итогам, в частности, он заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины. В ответ, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила: "Россия не сможет вернуться в G8 без улучшения ситуации в Украине". Ее поддержал премьер Великобритании Борис Джонсон: "Достаточного обоснования для возвращения России в G7 еще нет".
чисто случайное совпадение, правда ведь?
До речі: вітаю тебе, твого начальника і особливо твоїх покійних дедовоевальщиків з 28-ю річницею падіння совка!
С 1989 года комсомольский работник в Ворошиловском райкоме комсомола Донецка. Также в 1991 году стал председателем Молодежной ассоциации МАВР и редактором информационной службы донецкой телекомпании 7х7. С 1994 года директор ТО ТРК Украина (Донецк), вёл полемическую программу «Выбор» (закрытую по требованиям украинских националистов). Был активным участником Интердвижения Донбасса[uk].
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3 декабря 2013 года опубликовал статью «ЕВРОЗВЕРИ: анатомия "проевропейского" беспредела»[5], в которой впервые перечислил ультранационалистические группировки, действующие под прикрытием «Евромайдана» («Правый сектор», «Патриот Украины», футбольные ультрас)
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С осени 2017 года - политический обозреватель МИА «Россия Сегодня» (Москва). Постоянный участник российских политических телешоу.
🤔
Да ты действительно последователь русского фашиста Дугина☹️
Обама, в свое время, очень мало помог Украине практически, но он сделал великое дело - законодательно закрепил невозможность отмены санкций президентом США. хорошо бы что-то такое и в ЕС протолкнуть, пока и Туск при делах и коньюнктура подходящая. а то как бы потом не пришлось локти кусать...
****** Слуга Народу
@Surovyy_UA
Кароче сейчас под любым постом Зеленского лютует русня и порохоботы - какой вывод??? Значит украинцы на данный момент не ошиблись)))
Киевский
@Kieffskiy
Для порохобота Україна неважлива. Для порохобота важлива влада Мародера. А в відсутності цієї влади порохобот перетворюється в гнилу вату і радіє будь яким проблемам України.