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 Политика Украины
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Все про:G7 (283) Зеленский (2523) Россия (73666) Туск (492)

 Туск заверил Зеленского в неизменности позиции ЕС относительно возвращения РФ в "Большую семерку", - Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Главой Европейского совета Дональдом Туском.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Дональд Туск поддержал обеспокоенность Президента Украины в связи с заявлениями о возможности возвращения России в "Большую семерку".

Владимир Зеленский призвал Европейский Союз проявить решительную позицию относительно невозможности возвращения РФ в "Семерку" без устранения причин, по которым Россия с нее была в свое время исключена - оккупация Крыма и агрессия на Донбассе.

Дональд Туск заверил украинского лидера в неизменности общей позиции ЕС относительно солидарности с Украиной и пообещал, что будет отстаивать такую позицию во время саммита "Семерки" 24-26 августа во Франции.

22 августа президент Украины также направил всем лидерам стран G7 отдельные письменные обращения с призывом и в дальнейшем усиливать свою поддержку Украины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия торгуется за возвращение в G7, используя наших моряков и других политзаключенных, - Зеркаль

Напомним, сегодня Зеленский также позвонил Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону и премьер-министру Канады Джастину Трюдо.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение узников Кремля станет сигналом готовности РФ вновь занять место в G8".

Накануне Трамп заявил, что с благосклонностью рассмотрел бы возвращение России в "Большую восьмерку", если бы кто-то выступил с соответствующей инициативой. Американские СМИ сообщили, что президент Франции Макрон и Трамп договорились пригласить Россию на конференцию "Большой семерки" в следующем году.

Эмманюэль Макрон 19 августа провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным во Франции. По итогам, в частности, он заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины. В ответ, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила: "Россия не сможет вернуться в G8 без улучшения ситуации в Украине". Ее поддержал премьер Великобритании Борис Джонсон: "Достаточного обоснования для возвращения России в G7 еще нет".

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Источник: https://censor.net.ua/n3144313
 
   
 Топ комментарии
 
Если бы вместо Зеленского в статье была бы фамилия "Порошенко", то порохоботы бы уже кричали о том, что у нас такой замечательный и крутой президент, который ведет мощную внешнюю политику.
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как хорошо, что ты всегда прислушиваешься к свинособачим "экспертам". Прям живёшь по их "заветам"
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судячи по доволі масовим коментам одностайної направленності, мені іноді здається, що давно прострочений бракований шоколад можна висушити, накрошити і викурити...
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Треба Картинку показувати з телефонною трубкою на нудистському пляжі, щоб правдиво виглядало.
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Ти став знак питання чи смайлик сарказму в кінці, а то зараз куратор побачить твій пост і вирішить, що ти перейшов на бік Зе'
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судячи по доволі масовим коментам одностайної направленності, мені іноді здається, що давно прострочений бракований шоколад можна висушити, накрошити і викурити...
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це поки петю не посадили) А потім і сухарика ніхто не передасть
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как хорошо, что ты всегда прислушиваешься к свинособачим "экспертам". Прям живёшь по их "заветам"
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заявления свинособаки Захаровой о Зеленском на 100% совпадают с завіванием порохоботов
чисто случайное совпадение, правда ведь?
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хорошая попытка, но "нет!", я не стану читать, что там твоя пьяная лярва пишет.
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Лахто, відпочинь. Зебілів на Цензорі практично нема, тож нахріна створювати "бек-вокал"?
До речі: вітаю тебе, твого начальника і особливо твоїх покійних дедовоевальщиків з 28-ю річницею падіння совка!
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С 1985 года работал автослесарем Донецкого авторемонтного завода. В 1986-1988 годах проходил срочную службу в Советской армии, сержант ВС СССР, после увольнения в запас - токарь Донецкого авторемонтного завода.

С 1989 года комсомольский работник в Ворошиловском райкоме комсомола Донецка. Также в 1991 году стал председателем Молодежной ассоциации МАВР и редактором информационной службы донецкой телекомпании 7х7. С 1994 года директор ТО ТРК Украина (Донецк), вёл полемическую программу «Выбор» (закрытую по требованиям украинских националистов). Был активным участником Интердвижения Донбасса[uk].
...
3 декабря 2013 года опубликовал статью «ЕВРОЗВЕРИ: анатомия "проевропейского" беспредела»[5], в которой впервые перечислил ультранационалистические группировки, действующие под прикрытием «Евромайдана» («Правый сектор», «Патриот Украины», футбольные ультрас)
...
С осени 2017 года - политический обозреватель МИА «Россия Сегодня» (Москва). Постоянный участник российских политических телешоу.
🤔
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Так у вас откровенный украинофоб уже в «экспертах»?
Да ты действительно последователь русского фашиста Дугина☹️
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Если бы вместо Зеленского в статье была бы фамилия "Порошенко", то порохоботы бы уже кричали о том, что у нас такой замечательный и крутой президент, который ведет мощную внешнюю политику.
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Туск - хороший парень, настоящий друг Украины. а что будет, если после Туска его место займет какой-нибудь условный Сальвини или Мари ЛеПен? мало Венгрия блокирует вступление Украины в НАТО? мало голландцы против Ассоциации голосовали?

Обама, в свое время, очень мало помог Украине практически, но он сделал великое дело - законодательно закрепил невозможность отмены санкций президентом США. хорошо бы что-то такое и в ЕС протолкнуть, пока и Туск при делах и коньюнктура подходящая. а то как бы потом не пришлось локти кусать...
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все гейропейские подельники рашиста ,создавшие кровопролитие в Минске ,для Украины и ее народа, оторвав часть ее территории под создание територий, контролированых кремлевским агрессором и оккупантом ,поют в унисон сдесь и фрицы и жабоеды и тусклый ....ничего хорошего это завивание гиен ,рвущих Украину живем ,не предвещает...
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****** Слуга Народу
@Surovyy_UA
Кароче сейчас под любым постом Зеленского лютует русня и порохоботы - какой вывод??? Значит украинцы на данный момент не ошиблись)))




Киевский

@Kieffskiy

Для порохобота Україна неважлива. Для порохобота важлива влада Мародера. А в відсутності цієї влади порохобот перетворюється в гнилу вату і радіє будь яким проблемам України.
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Хтось пояснить, у чому тут заслуга Зеленського?
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