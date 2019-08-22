EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в отеле в Одессе Обыски в Окружном админсуде Киева Украинские заложники в РФ Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Происшествия
  2360  128
Все про:Зеленский (2523) минирование (835) Нацполиция (9955)

 Дом родителей Зеленского "заминировали" в Кривом Роге: бомбу не нашли, - "Радио Свобода"

Многоэтажный дом в Кривом Роге, где живут родители президента Украины Владимира Зеленского, проверили, взрывоопасных предметов не обнаружено.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радіо Свобода" со ссылкой на пресс-службу Криворожского отделения Нацполиции

"Проверку проводили после того, как одно из ведомств в Киеве получило сообщение о возможном "заминировании" большого количества объектов в столице и доме родителей действующего президента Украины", - пишет издание.

Адрес дома не указывался. Здание будут проверять и в дальнейшем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Бомбы взорвутся во всех детсадах, банках и кафе": аноним сообщил в полицию о минировании сотни объектов в Черновцах

Источник: https://censor.net.ua/n3144311
 
 
 Топ комментарии
 
порохоботы как вата. мстят всей Украине за то что не выбрали сивую казлину. радуются всем неудачам и желают Украине побольше плохого только из-за того что выбрали не того кого они хотели
 показать весь комментарий
 
щас порохоботский кал набежит! нет вреднее насекомого чем порохобот!
 показать весь комментарий
 
там рядом с тобой, шаурму уронили.. ты успеешь доесть..
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
Порохоботы и зебилы может давайте обьеденимся на благо Украины? Тем более вот Коломойский с Порохом уже тайно встречались , ЗЕ команда уже говорит Пороха то не за что сажать
 показать весь комментарий
 
 
Ні хлопчику, ти тепер сам, без ансамбля, один мля...
 показать весь комментарий
 
Говорит так потому что поняла , всё эти так называемые - гучни справы, против Пороха , " шиты белыми нитками " . Дырку от бублика зебилоидам , а не Пороха . Будинок батьків Зеленського "замінували" в Кривому Розі: бомбу не знайшли, - "Радіо Свобода" - Цензор.НЕТ 375 .
 показать весь комментарий
 
Бывший дом родителей. Они уже давно живут в Киеве.
 показать весь комментарий
 
 
как вариант, УДО обычно использует схему "ваших рАдителей заминировали", что бы контролировать внутренние страхи своего "КлиЭнта", что бы выделяли безразмерный бюджет и раздувать штат + давали погоны..
и судя, по выросшему количеству машин охраны в "лисапедном кортеже" Зеленой Шмаркли, похоже так оно и есть..
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Порошенко повезло больше, - где находится дом его родителей, неизвестно (то ли в Молдове то ли под Измаилом хз), а имения Петра Алексеевича находятся и под Киевом,и на берегу реки в Козине,и три квартиры в Киеве,и роскошная вилла в Испании,и бывшая база отдыха "Лебедь" в Лимане,и своя церковь, и куча земельных участков со строениями и без. Попробуй все заминируй!! - как говорил Мао Цзэдун, - устанешь пыль глотать.
 показать весь комментарий
 
 
Ты декларацию зебобика видел？ там недвиги раза в три больше чем у Порошенко...
 показать весь комментарий
 
 
як він встиг за 100 днів стільки накрасти? )))
 показать весь комментарий
 
КОнцерты на Рашке, продажа прав на показ Яндексу, роялти ТВ компаний с Рашки за продукт Квартала 95 - так и заработал. Забыл что ли где и ЗЕкловуна бизнес??
 показать весь комментарий
 
а иконы с лицами семьи у Зе есть как у хрюкотенко??? или царь не настоящий ??
 показать весь комментарий
 
Пока только бюсты...но судя по тому как зебобики на него молятся скоро будут и иконы...
 показать весь комментарий
 
Ты наверное до сих пор уверен...что за нищего учителя голобородька голосовал...😀да？
 показать весь комментарий
 
 
Зебєня вирішив підняти падаючий рейтинг і пропіаритись.
 показать весь комментарий
 
 
Був рейтинг 73%, потім "впав" до 92%. І продовжує "падати"
 показать весь комментарий
 
То "заминировали" чи "одно из ведомств в Киеве получило сообщение о возможном "заминировании""? Якось там визначіться...
 показать весь комментарий
 
Пиар клоуна - бедненьких родителей заминировали!
 показать весь комментарий
 
 
Стільки "екстазних" коментів від зебобіків одночасно - таке враження що був запущений "флешмоб" від "ПівтораМетриПозору" після сигналу "************" Будинок батьків Зеленського "замінували" в Кривому Розі: бомбу не знайшли, - "Радіо Свобода" - Цензор.НЕТ 8180 !
 показать весь комментарий
 
 
ПрикалываюЦА пацаны... Знають Шо зЄлЄнь своих предков давно уже вывез в Киев. Ах, да привозили маму перед выборами ролик предвыборный заснять... Будинок батьків Зеленського "замінували" в Кривому Розі: бомбу не знайшли, - "Радіо Свобода" - Цензор.НЕТ 8662
 показать весь комментарий
 
 
Сховав бомбу - забув куди. Дві роти мінерів шукали - не знайшли.
 показать весь комментарий
 
твої теж по ходу не чули про презервативи )))
 показать весь комментарий
 
 
Найдешевша диверсія - подзвонити десь з Тамбова і сказати про замінування. Звонок коштує копійки, а перевірка - численні тисячі. Плюс людей подратують.
 показать весь комментарий
 
Кто то пошутил. Сегодня 95-й день "Квартала 95"..)
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия
 
 
 
 
 
 вверх