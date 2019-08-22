 Дом родителей Зеленского "заминировали" в Кривом Роге: бомбу не нашли, - "Радио Свобода"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радіо Свобода" со ссылкой на пресс-службу Криворожского отделения Нацполиции

"Проверку проводили после того, как одно из ведомств в Киеве получило сообщение о возможном "заминировании" большого количества объектов в столице и доме родителей действующего президента Украины", - пишет издание.

Адрес дома не указывался. Здание будут проверять и в дальнейшем.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Бомбы взорвутся во всех детсадах, банках и кафе": аноним сообщил в полицию о минировании сотни объектов в Черновцах