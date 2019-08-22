 СБУ проведет антитеррористические учения на Херсонщине 27-29 августа

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Укринформу сообщили в пресс-службе УСБУ в Херсонской области.

"27-29 августа под эгидой Координационной группы Антитеррористического центра при Управлении СБУ в Херсонской области на территории региона состоятся плановые антитеррористические учения. В связи с этим в Голопристанском районе будет изменен уровень террористической угрозы с "желтого" на "красный", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе отмечают, что на период проведения учений на отдельных территориях региона возможно временное введение особого режима, ограничение или запрещение движения автотранспорта и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и др.

"Служба безопасности Украины просит жителей и гостей региона с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей", - говорится в сообщении.

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