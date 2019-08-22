 Военной техники не будет, основной акцент мы делаем на самих военных, - режиссер Шествия достоинства Бадоев

Об этом он сообщил журналистам во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.
"Вы знаете, что не будет ехать техника. Не будет техники военной, потому что акцент мы делаем на тех прекрасных, отважных людях, которые этой техникой управляют: не танк, а танкист, не самолет, а летчик. Мы хотим обратить внимание украинцев на подвиги наших героев, а герои бывают и военные, и просто те люди, которые прославляют нашу страну и внутри, и за ее пределами", - заявил режиссер.
Также он сообщил, что сегодня проходит предпоследняя репетиция Шествия достоинства.
"Кроме военных здесь будут оперные певцы, которыми просто обязана гордиться наша страна, потому что они давно ее прославляют. Здесь будут невероятные музыканты - Скорик, Тина Кароль, здесь буду хоры, симфоинческие оркестры. Каждый из этих людей прославляет нашу страну и нужно видеть их", - подытожил режиссер.
Напомним, ранее сообщалось, что режиссерами праздничных мероприятий на Майдане Незалежности 24 августа станут бывший партнер Владимира Зеленского по бизнесу Алан Бадоев вместе с Еленой Коляденко.
Гимн Украины на Шествии достоинства ко Дню Независимости исполнит Тина Кароль.
Вынесу в отдельный пост важный, на мой взгляд, момент из каментов.
Понятно, что голосование за Зеленского - это следствие поражения в информационной войне.
Что избирателям Зеленского вложили в голову ложные приоритеты, много лжи, много манипуляций. Это все правда.
Правда так же и то, что не только в России были заинтересованы в таком исходе выборов: в смене позиции Украины с "сопротивляемся агрессии" на "договариваемся с агрессором". Правда.
Но вот вопрос: несут ли ответственность обманутые люди? Людей средствами пропаганды заставили проголосовать против своих интересов.
Кто за это ответственен? Пропагандисты и их заказчики? Или жертвы ответственны тоже? Другими словами, почему я обвиняю избирателей Зеленского.
На мой взгляд, критерием является добровольность и наличие альтернативы.
Ну т.е. жертва ограбления ответственности не несет, потому что не было ни добровольности, ни альтернативы. А жертва курения - несет, потому что курить - ее добровольное решение.
Так и здесь. Да, с мозгами поработали, но смотреть 1+1, или 112, или Шария, или даже повесить тарелку и смотреть рашатв - это было добровольным решением.
Не искать альтернативы, закрывать уши, плевать в тех, кто пытался докричаться - это было добровольным решением при наличии веера альтернатив.
Именно поэтому я считаю, что ответственность лежит на избирателях Зеленского.
Человек отличается от других биологических видов наличием разума. Или наличием свободы выбора - собственно, разум это как раз и есть инструмент, обеспечивающий свободу выбора.
Именно эта способность и лежит в основе участия в выборах.
Разумен? Делал выбор добровольно и при наличии альтернатив? Несет ответственность.
Светлана Самборска
техники не будет??? будет хит-
парадшествие