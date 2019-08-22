 Военной техники не будет, основной акцент мы делаем на самих военных, - режиссер Шествия достоинства Бадоев

Об этом он сообщил журналистам во время брифинга, информирует Цензор.НЕТ.

"Вы знаете, что не будет ехать техника. Не будет техники военной, потому что акцент мы делаем на тех прекрасных, отважных людях, которые этой техникой управляют: не танк, а танкист, не самолет, а летчик. Мы хотим обратить внимание украинцев на подвиги наших героев, а герои бывают и военные, и просто те люди, которые прославляют нашу страну и внутри, и за ее пределами", - заявил режиссер.

Также он сообщил, что сегодня проходит предпоследняя репетиция Шествия достоинства.

"Кроме военных здесь будут оперные певцы, которыми просто обязана гордиться наша страна, потому что они давно ее прославляют. Здесь будут невероятные музыканты - Скорик, Тина Кароль, здесь буду хоры, симфоинческие оркестры. Каждый из этих людей прославляет нашу страну и нужно видеть их", - подытожил режиссер.

Напомним, ранее сообщалось, что режиссерами праздничных мероприятий на Майдане Незалежности 24 августа станут бывший партнер Владимира Зеленского по бизнесу Алан Бадоев вместе с Еленой Коляденко.

Гимн Украины на Шествии достоинства ко Дню Независимости исполнит Тина Кароль.

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