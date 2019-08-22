 "Давайте гордиться Украиной не только онлайн": Зеленский запустил флешмоб ко Дню Государственного Флага

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в видеообращении на странице в сети Facebook.
Зеленский призвал украинцев гордиться своей страной не только онлайн.
У меня есть предложение к каждому украинцу с каждого уголка нашей неньки и ко всем украинцам мира – сделаем флешмоб. Давайте завтра раскрасим в желто-голубой цвет нашу планету, давайте вывешивать украинский флаг из окон, чтобы каждая улица, каждая площадь, каждый город, вообще вся страна стала желто-голубой", - сказал Зеленский.
Также Зеленский отметил, что сейчас есть территории в Украинском государстве, на которых украинцы вынуждены прятать украинский флаг.
Тим паче, що покоління українців боролися й гинули НЕ за прапор, а за Україну... А прапор - надихає і сповнює вірою у перемогу! Ось саме на цьому кацапскі троллі й зашкварилися
.....предприятия группы "Приват" олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова с 1 июля по решениям судов не платят за поставку электричества по новым тарифам.
В то же время, все остальные промышленные потребители обязаны платить новые платежи.
Решение принял окружной административный суд Киева. 2 августа суд вынес определение, которым остановил действие нового тарифа на поставку электроэнергии.
Причем решение суда касается только пяти предприятий группы "Приват": Никопольского и Запорожского заводов ферросплавов, Марганецкого и Покровского ГОКов, а также предприятия "Днепроазот".
По сообщению пресс-службы "Укрэнерго", 1 августа окружной админсуд Киева разблокировал тарифы на передачу и диспетчеризацию, установленные постановлениями НКРЭКУ № 954 и № 955 "задним числом", то есть, начиная с 1 июля.По ходатайству "Укрэнерго" суд изменил меры обеспечения иска таким образом, что действие тарифов остается приостановленным только для стороны истца.Напомним, что истцами по данному являются НЗФ и еще четыре предприятия группы "Приват". Для них, по сообщению пресс-службы, действует старый тариф 57,4 грн/МВт∙ч, т.е. в 6 раз меньше, чем новый.
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А у меня есть маршрут, куда ты можешь пойти со своим предложением.
Яка школота пише заголовки.
Обрали зебіли на нашу українську голову посміховисько "ПівтораметруПозору"!
Две Украины
Для белорусов есть две Украины. Первая - та, которую показывают белорусские и российские телеканалы (ведь белорусы на 99% смотрят российское ТВ). Вторая Украина - та, которую белорусы видят, приехав сюда. И она принципиально отличается от предыдущей. Настолько сильно, что приехавшие впервые несколько дней все высматривают на улицах Киева вооруженные патрули жидобандеровцев, марширующих с факелами фашистов, боятся говорить по-русски, не могут поверить в обилие кафешек и полные полки магазинов.
Сейчас это кажется смешным, но когда в июне 2018-го мы с мужем переезжали жить из Минска в Киев, родственники собирали нас как в концлагерь. И всерьез собирались слать нам сюда посылки с продуктами и предметами первой необходимости. Великая сила телевизора.
А потом сами начали ездить к нам за украинскими продуктами - более дешевыми и разнообразными. И просто отдохнуть - погулять по Киеву, посидеть в местных кафе, поудивляться тому, что люди на улицах, совершенно свободно говорят о политике, ругают президента…
Принято считать, что зарплаты и доходы в Беларуси куда выше, чем в Украине, а продукты - качественнее. Но это мифы. Миф о продуктах легко развеивается сравнительным посещением магазинов и рынков в белорусском и в украинском городе. Быстро можно убедиться, что на большинство продуктов цены в Украине ниже на 10-50%, а выбор - намного разнообразнее.
С мифом о доходах сложнее. ВВП по паритету покупательской способности на душу населения в Беларуси $21.348, в Украине - $9743. ВВП номинальный на душу населения в Беларуси $6372, в Украине - $3220. Реальная средняя зарплата (после вычета налогов) в Минске - $500, в провинции - $300. То есть чисто статистически белорусы живут пусть немного, но лучше украинцев.
Практика, однако, сильно отличается от теории. Во-первых, из-за неточности статистики. Думаю, все наши читатели знают, сколь велика в Украине доля зарплат "в конвертах" и доходов граждан, с которых они не платят налоги (например, сдавая квартиру). А в Беларуси подобной практики нет. (От слова "почти".) В результате если средний белорус по статистике зарабатывает $500, то скорее всего столько он и получает. Если украинец официально зарабатывает $300, то далеко не факт, что только на них он и живет.
Во-вторых - разница цен. Когда мы в мае прошлого года только переехали из Минска в Киев, в первые недели я просто не верила в цены на продукты в магазинах. Мне все казалось, что это какой-то розыгрыш, что не может быть настолько дешево. С кафе и ресторанами то же самое: мы в Минске хорошо зарабатывали, но поход в ресторан или хорошее кафе - для этого требовался праздничный повод. Здесь же зайти в ресторанчик просто поесть - абсолютно нормально. Потому что цены на общественное питание в Киеве в 2-3-4 раза ниже, чем в Минске.
Сейчас в Киеве мы наслаждаемся сезоном бахчевых, когда дыни и арбузы стоят сущие копейки. В Минске же на рынке сейчас хорошая дыня стоит $7-10, арбуз - вдвое дешевле. То есть для белорусов они остаются лакомством.
Более-менее сопоставимые цены на мясо и рыбу. Некоторые сорта морской рыбы в Минске заметно дешевле. Однако в целом по итогам месяца, как мы посчитали, продуктовая корзина для семьи из трех человек в Киеве обходится на 45% дешевле, чем в Минске.
Остается сравнить цены на лекарства и на бензин. Лекарства (включая завозимые из дальнего зарубежья) в Украине однозначно дешевле. Иначе бы моя супруга каждый раз, возвращаясь в Киев из Минска, не привозила бы целый список заказов на лекарства от ближних и дальних родственников. А вот из Беларуси в Украину мы лекарства еще не везли ни разу.
Бензин и дизтопливо в Беларуси дешевле. Но. Есть еще "дорожный налог". В Украине он "зашит" в цену топлива, в Беларуси - платится отдельно, владельцем каждой легковушки, от $87 до $174 в год.
Точно так же и для украинцев есть две Беларуси. Приезжая туристами, они видят одну Беларусь - с абсолютно чистыми улицами, отличными ровными дорогами, работающими законами, вежливыми милиционерами и прочими атрибутами порядка "как в Европе". Если же остаются жить - вскоре узнают совсем другую страну.
В которой налоги приходится платить на каждом шагу - чек вам выдаст и таксист, и оператор прачечной, и работник фотоателье или парикмахерской. Соответственно, цены - заметно выше киевских. Любая деятельность контролируется государством, так что обучиться вождению автомобиля будет стоить $600 на человека - в Киеве мы сейчас заплатили по $210.
Медицина в Беларуси действительно бесплатная и хорошая. Но врач выпишет только лекарство белорусского производства - импортные выписывать ему запрещено.
Наши знакомые украинцы в шоке, когда узнают, что в Беларуси есть такой банковский продукт: кредит, чтобы собрать ребенка в школу. Потому что средняя стоимость "оснащения" минского школьника - более $400.
Что касается коммунальных услуг, то за квартиру в Киеве летом мы платим меньше, чем в Минске, зимой - заметно больше. Дело в том, что в Украине значительно дороже горячая вода и отопление, а вот электричество - намного дешевле. Также в Украине дешевле мобильная связь и интернет - но их качество в Беларуси выше.
Чисто субъективно - жить в Украине намного легче, чем в Беларуси. Даже если судить чисто экономическими категориями (вопрос свободы пока оставим в стороне, это тема отдельного разговора). Поэтому вот уже больше года живя в Украине, мы не перестаем удивляться тому, что сами украинцы абсолютно искренне считают себя самыми несчастными людьми в мире.
Денис и Виктория Лавникевич
Белорусские журналисты, переехавшие в Киев больше года назад. Ведут телеграм-канал "Приключения белорусов в Киеве".
УВОЛЬТЕ.
млин, поторопился я - надо было ждать зеленого флeшмоба...
а давайте!