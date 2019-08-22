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 Политика Украины
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 "Давайте гордиться Украиной не только онлайн": Зеленский запустил флешмоб ко Дню Государственного Флага

Президент Украині Владимир Зеленский призвал украинцев провести флешмоб ко Дню Государственного Флага.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сказал в видеообращении на странице в сети Facebook.

Зеленский призвал украинцев гордиться своей страной не только онлайн.

У меня есть предложение к каждому украинцу с каждого уголка нашей неньки и ко всем украинцам мира – сделаем флешмоб. Давайте завтра раскрасим в желто-голубой цвет нашу планету, давайте вывешивать украинский флаг из окон, чтобы каждая улица, каждая площадь, каждый город, вообще вся страна стала желто-голубой", - сказал Зеленский.

Также Зеленский отметил, что сейчас есть территории в Украинском государстве, на которых украинцы вынуждены прятать украинский флаг.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": #Улянувміністри: в сети запустили флешмоб в поддержку и.о. министра здравоохранения Супрун

Источник: https://censor.net.ua/n3144305
 
   
 Топ комментарии
 
Лоб себе зеленкой раскрась, клоун.
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А твоїм батькам за свого сина не стидно, що він такий словесний понос несе в інтернеті? Чи вони того не знають?
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Зеленський запропонував завтра усім українцям "розфарбувати весь світ" у синьо-жовті кольори. Кольори нашого прапора. За який боролися і гинули усі покоління українців. Жоден порохобот не підтримав акцію. Йобані малороси!
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Это, это что? Я смотрю у вас другая страна и флаг. Озаботились бы ими лучше.
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А я вижу у вас украинский флаг. Да вот незадача, вы нулёвый с недавно созданным аккаунтом. Такое любат делать запоребриковые «друзья»🤔
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Кстати, за одно список всей вашей нулевой бригады среди всех лайканувших. Красота. Теперь знаем ники всех «патриотов»😄
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"марш" на 24 августа шмаркля потребовал "украсить" зеленными цветами "Давайте гордиться Украиной не только онлайн": Зеленский запустил флешмоб ко Дню Государственного Флага - Цензор.НЕТ 2949
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Стыдно стало за Украину и флаг с приходом зеленой шмаркли. И это только начало позора и эпохи Руины.
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А твоїм батькам за свого сина не стидно, що він такий словесний понос несе в інтернеті? Чи вони того не знають?
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Скорее ты просто кацап на подсознательном уровне, или из тех кто уезжает навсегда в канады и оттуда щиро любит неньку. У других своя страна и флаг не зависят от президентов.
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Це підліток. Один із таких, які в Рівному з плакатами в квітні стояли.
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Вы думаете, их двое в Украине? Ох, сомневаюсь... "Давайте гордится Украиной не только онлайн": Зеленский запустил флешмоб ко Дню Государственного Флага - Цензор.НЕТ 7067
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Вы все проспали ,доллар уже по стописят "Давайте гордится Украиной не только онлайн": Зеленский запустил флешмоб ко Дню Государственного Флага - Цензор.НЕТ 8951
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Нельзя смотреть комментарии на цензоре, если тема новая. Надо дождаться, пока отстреляются все зрадофилы )
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Зеленський запропонував завтра усім українцям "розфарбувати весь світ" у синьо-жовті кольори. Кольори нашого прапора. За який боролися і гинули усі покоління українців. Жоден порохобот не підтримав акцію. ****** малороси!
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КЦП ти спалився "Давайте гордится Украиной не только онлайн": Зеленский запустил флешмоб ко Дню Государственного Флага - Цензор.НЕТ 1149 - малорс тут ти і у 10-му коліні, судячи по "неукраїнськомуІлля", бо навіть не розумієш взагалі що означає День Прапору України! Не позорься - краще повертайся назад у курятню Параші!
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Это речь патриота. Да вот только страну перепутал, кацап😂🤣😂🤣😂🤣
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чухонец, откуда тебе-то знать что такое "прапор".. гуглтранслэйт этого не объясняет?))
Тим паче, що покоління українців боролися й гинули НЕ за прапор, а за Україну... А прапор - надихає і сповнює вірою у перемогу! Ось саме на цьому кацапскі троллі й зашкварилися "Давайте пишатися Україною не тільки онлайн": Зеленський запустив флешмоб до Дня Державного Прапора - Цензор.НЕТ 6640
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Это только начало потужных рехформ) Теперь такие шоу будут регулярными..Щапито 95 на марше..а эти клоуны умеют публику развлекать.. Всё что угодно только бы отвлечь внимание от главного... Под эти шоу Бабломойскому на его заводы уже пустили электроэнергию по 57 копеек за 1 Квт. А ЗЕбилятня пусть по 1,64 башляет, ЗЕбилам то ничего не обещали в отличии от папы Бени.
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а військові частини,лікарні,дитячі садочки,школи іі 96 відсотків промисловості теж належать коломойському?
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зебіл, е/е тільки бені по 0.57грн.. А всім іншім - як завжди, по повній вартості...
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петіним лізунам з 8 відсотками мозку підвищений тариф як вони ******* "Давайте пишатися Україною не тільки онлайн": Зеленський запустив флешмоб до Дня Державного Прапора - Цензор.НЕТ 7089
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зебил, научись смотреть правде в глаза, пусть тебе "моСх" и застрали на г+г: "Давайте пишатися Україною не тільки онлайн": Зеленський запустив флешмоб до Дня Державного Прапора - Цензор.НЕТ 6264
.....предприятия группы "Приват" олигархов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова с 1 июля по решениям судов не платят за поставку электричества по новым тарифам.
В то же время, все остальные промышленные потребители обязаны платить новые платежи.
Решение принял окружной административный суд Киева. 2 августа суд вынес определение, которым остановил действие нового тарифа на поставку электроэнергии.
Причем решение суда касается только пяти предприятий группы "Приват": Никопольского и Запорожского заводов ферросплавов, Марганецкого и Покровского ГОКов, а также предприятия "Днепроазот".
По сообщению пресс-службы "Укрэнерго", 1 августа окружной админсуд Киева разблокировал тарифы на передачу и диспетчеризацию, установленные постановлениями НКРЭКУ № 954 и № 955 "задним числом", то есть, начиная с 1 июля.По ходатайству "Укрэнерго" суд изменил меры обеспечения иска таким образом, что действие тарифов остается приостановленным только для стороны истца.Напомним, что истцами по данному являются НЗФ и еще четыре предприятия группы "Приват". Для них, по сообщению пресс-службы, действует старый тариф 57,4 грн/МВт∙ч, т.е. в 6 раз меньше, чем новый.
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Ну чего вы ? Он же понравится патриотам хотел, пусть и по зебильному это вышло... 😏.
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У меня есть предложение к каждому украинцу

______________

А у меня есть маршрут, куда ты можешь пойти со своим предложением.
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"Давайте гордитЬся Украиной"
Яка школота пише заголовки.
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Трохи постарша, чим та, яка тут коментарі пише. Добре, що вже скоро перше вересня та їх тут поменшає. Вас це не стосується.
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Читайте україномовну версію.Там"пишатися",без помилок.
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Мда...Без цирку воно не може ніяк! Навіть не розуміє, що таке День Прапора України!
Обрали зебіли на нашу українську голову посміховисько "ПівтораметруПозору"!
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Маларос, а шо ти казав про Україну на маасковії? Ми не забули.
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Це до папіка Коломойського. Він намагався щось пофарбувати.
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Я бы советовал всем отпраздновать день независимости и деньги флага как в последний раз . так как с этими зебилами это реально может быть последним день независимости и день флага , в следующем году вполне возможно что будут отмечать день малороссии или день россии
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.....иди на.... , советчик !!!
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Да бери выше,петю не выбрали,солнце перестало светить
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......наш ПРАПОР - НАЙКРАЩИЙ , наша УКРАИНА - НАЙМОГУТНИША !!!
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...твой приЗЕдент - пианист, причем уевый... "Давайте гордиться Украиной не только онлайн": Зеленский запустил флешмоб ко Дню Государственного Флага - Цензор.НЕТ 3293
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У петиков когнитивный диссонанс. Но ничего, справляются как-то...
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Перечитайте, що пише соєва мразота.... "Давайте гордиться Украиной не только онлайн": Зеленский запустил флешмоб ко Дню Государственного Флага - Цензор.НЕТ 7612 Ось така вона, 8% чоколядно-патріотична иліта "Давайте гордиться Украиной не только онлайн": Зеленский запустил флешмоб ко Дню Государственного Флага - Цензор.НЕТ 8477
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Непохожие братья: сравнение жизни в Украине и Беларуси




Две Украины

Для белорусов есть две Украины. Первая - та, которую показывают белорусские и российские телеканалы (ведь белорусы на 99% смотрят российское ТВ). Вторая Украина - та, которую белорусы видят, приехав сюда. И она принципиально отличается от предыдущей. Настолько сильно, что приехавшие впервые несколько дней все высматривают на улицах Киева вооруженные патрули жидобандеровцев, марширующих с факелами фашистов, боятся говорить по-русски, не могут поверить в обилие кафешек и полные полки магазинов.

Сейчас это кажется смешным, но когда в июне 2018-го мы с мужем переезжали жить из Минска в Киев, родственники собирали нас как в концлагерь. И всерьез собирались слать нам сюда посылки с продуктами и предметами первой необходимости. Великая сила телевизора.

А потом сами начали ездить к нам за украинскими продуктами - более дешевыми и разнообразными. И просто отдохнуть - погулять по Киеву, посидеть в местных кафе, поудивляться тому, что люди на улицах, совершенно свободно говорят о политике, ругают президента…

Принято считать, что зарплаты и доходы в Беларуси куда выше, чем в Украине, а продукты - качественнее. Но это мифы. Миф о продуктах легко развеивается сравнительным посещением магазинов и рынков в белорусском и в украинском городе. Быстро можно убедиться, что на большинство продуктов цены в Украине ниже на 10-50%, а выбор - намного разнообразнее.

С мифом о доходах сложнее. ВВП по паритету покупательской способности на душу населения в Беларуси $21.348, в Украине - $9743. ВВП номинальный на душу населения в Беларуси $6372, в Украине - $3220. Реальная средняя зарплата (после вычета налогов) в Минске - $500, в провинции - $300. То есть чисто статистически белорусы живут пусть немного, но лучше украинцев.

Практика, однако, сильно отличается от теории. Во-первых, из-за неточности статистики. Думаю, все наши читатели знают, сколь велика в Украине доля зарплат "в конвертах" и доходов граждан, с которых они не платят налоги (например, сдавая квартиру). А в Беларуси подобной практики нет. (От слова "почти".) В результате если средний белорус по статистике зарабатывает $500, то скорее всего столько он и получает. Если украинец официально зарабатывает $300, то далеко не факт, что только на них он и живет.

Во-вторых - разница цен. Когда мы в мае прошлого года только переехали из Минска в Киев, в первые недели я просто не верила в цены на продукты в магазинах. Мне все казалось, что это какой-то розыгрыш, что не может быть настолько дешево. С кафе и ресторанами то же самое: мы в Минске хорошо зарабатывали, но поход в ресторан или хорошее кафе - для этого требовался праздничный повод. Здесь же зайти в ресторанчик просто поесть - абсолютно нормально. Потому что цены на общественное питание в Киеве в 2-3-4 раза ниже, чем в Минске.

Сейчас в Киеве мы наслаждаемся сезоном бахчевых, когда дыни и арбузы стоят сущие копейки. В Минске же на рынке сейчас хорошая дыня стоит $7-10, арбуз - вдвое дешевле. То есть для белорусов они остаются лакомством.

Более-менее сопоставимые цены на мясо и рыбу. Некоторые сорта морской рыбы в Минске заметно дешевле. Однако в целом по итогам месяца, как мы посчитали, продуктовая корзина для семьи из трех человек в Киеве обходится на 45% дешевле, чем в Минске.

Остается сравнить цены на лекарства и на бензин. Лекарства (включая завозимые из дальнего зарубежья) в Украине однозначно дешевле. Иначе бы моя супруга каждый раз, возвращаясь в Киев из Минска, не привозила бы целый список заказов на лекарства от ближних и дальних родственников. А вот из Беларуси в Украину мы лекарства еще не везли ни разу.

Бензин и дизтопливо в Беларуси дешевле. Но. Есть еще "дорожный налог". В Украине он "зашит" в цену топлива, в Беларуси - платится отдельно, владельцем каждой легковушки, от $87 до $174 в год.
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Две Беларуси

Точно так же и для украинцев есть две Беларуси. Приезжая туристами, они видят одну Беларусь - с абсолютно чистыми улицами, отличными ровными дорогами, работающими законами, вежливыми милиционерами и прочими атрибутами порядка "как в Европе". Если же остаются жить - вскоре узнают совсем другую страну.

В которой налоги приходится платить на каждом шагу - чек вам выдаст и таксист, и оператор прачечной, и работник фотоателье или парикмахерской. Соответственно, цены - заметно выше киевских. Любая деятельность контролируется государством, так что обучиться вождению автомобиля будет стоить $600 на человека - в Киеве мы сейчас заплатили по $210.

Медицина в Беларуси действительно бесплатная и хорошая. Но врач выпишет только лекарство белорусского производства - импортные выписывать ему запрещено.
Наши знакомые украинцы в шоке, когда узнают, что в Беларуси есть такой банковский продукт: кредит, чтобы собрать ребенка в школу. Потому что средняя стоимость "оснащения" минского школьника - более $400.

Что касается коммунальных услуг, то за квартиру в Киеве летом мы платим меньше, чем в Минске, зимой - заметно больше. Дело в том, что в Украине значительно дороже горячая вода и отопление, а вот электричество - намного дешевле. Также в Украине дешевле мобильная связь и интернет - но их качество в Беларуси выше.

Чисто субъективно - жить в Украине намного легче, чем в Беларуси. Даже если судить чисто экономическими категориями (вопрос свободы пока оставим в стороне, это тема отдельного разговора). Поэтому вот уже больше года живя в Украине, мы не перестаем удивляться тому, что сами украинцы абсолютно искренне считают себя самыми несчастными людьми в мире.
Денис и Виктория Лавникевич

Белорусские журналисты, переехавшие в Киев больше года назад. Ведут телеграм-канал "Приключения белорусов в Киеве".
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кловун жжет. давайте гордиться разбитыми дорогами, убогими больницами, умирающей системой образования, дилетантами, аферистами и ворами у власти. вова, ізиді нах.
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ЭТО ВСЁ ВОВА УСПЕЛ РАЗБИТЬ И ЗУБОЖИТЬ? ПЕТЯ НЕ ПРИ ДЕЛАХ?
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Ну хоч щось.Вже вивісила.Хоча стрічку не знімаю з сумки ще з 2012.
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ГОРДИТЬСЯ, КАК ОНО ГОРДИДОСЬ В ЮРМАЛЕ?
УВОЛЬТЕ.
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ой, а шо делать, если украинский флаг у меня перед домом круглый год?
млин, поторопился я - надо было ждать зеленого флeшмоба...
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я особисто поки не бачу чим я можу пишатися в Україні.
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В своей паталогической ненависти к Украине, пороскот уже бросается на украинский флаг как кацап))
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Это он к тому что бы мы гордились Украиной в его лице .
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