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 Враг нарушил перемирие 8 раз с начала суток 22 августа. потерь нет, - штаб ООС

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 8 раз нарушили режим прекращения огня. Враг обстреливал позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре штаба ООС.

В вечерней сволке отмечается: "В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

дважды неподалеку Водяного - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

дважды вблизи Новотроицкого - из станкового противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

дважды в районе Богдановки - со станковой противотанкового гранатомета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:
неподалеку Новолуганского - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
вблизи Зайцево - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один украинский воин получил ранение на Донбассе, за сутки - 7 вражеских обстрелов, - штаб

Источник: https://censor.net.ua/n3144304
 
 
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А чого б сєпарам не постріляти, якщо Зєля їх покриває. Прямо запрошує своїм ***********.
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ЗЕЛЕНСКИЙ ПРО «СТАТЬ НА КОЛЕНИ ПЕРЕД ПУТИНЫМ»: Я И СЕЙЧАС ГОТОВ НА ВСЕ.
Мир на коленях не выпросишь, зебил мля!!!
Враг нарушил перемирие 8 раз с начала суток 22 августа. потерь нет, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5072

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Ті мавпи не знають що у нас ЗЕперемиріє? Надіслати їм ноту *** стукнувши по клавіші рояля.

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Потерь нет....брешут уже привычно....завтра узнаем фамилии тех, кто погиб...
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Ворог порушив перемир'я 8 разів від початку доби 22 серпня. Втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 2435

тихої вам ночки, синочки..
прохолоди довгоочікуваної і тиші лагідної...
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КТО НАЖИВАЕТСЯ НА ВОЙНЕ?! ОСТАНОВИТЕ УГО УЖЕ НАКОНЕЦ ТО!
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