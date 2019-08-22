 Грузинский журналист, назвавший Путина "п#здой моржовой", приглашен на другой телеканал

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода".
Одним из первых для работы в новом медиаресурсе он пригласил бывшего ведущего программы Post Scriptum на канале "Рустави-2" Георгия Габунию, который известен тем, что незадолго до смены собственника канала в прямом эфире обругал нецензурными словами президента России Владимира Путина.
Георгий Габуния, как и руководитель информационных программ "Рустави-2" Нодар Меладзе во вторник уволены с телеканала, после чего телекомпанию в знак протеста покинули почти все журналисты информационно-политических и общественных программ.
Сейчас, впервые за 25 лет, в эфире "Рустави-2" не выходят новостные программы, в том числе главная информационная программа "Курьер".
Напомним, 7 июля телеведущий "Рустави-2" Георгий Габуния начал вечернюю воскресную передачу "Постскриптум" с продолжительного нецензурного обращения на русском языке в адрес российского президента Владимира Путина. Среди прочего, Габуния назвал президента РФ "п#здой моржовой" и "вонючим оккупантом", а также пожелал его родителям гореть в аду.
18 июля после смены собственника в отставку был отправлен директор "Рустави-2" Николоз Гварамия. Его место занял Салия. Гварамия называет свое увольнение политически мотивированным.
Смілива людина цей журналіст.
Шутки шутками - а я на выходных покупал бутылку вина. Грузинские стоят со скидками по 40 - 60%. И даже так их не берут. (Сам тоже естественно брать на стал. Взял Кубанское)
удачи Георгию!
От сказал, не подумавши. И кто ж его пригласит? Г+Г, или Медведчуковские подстилки? Это стало невозможно☹️
Журналист - человек не коментирующий новости ,а их озвучивающий.
Журналист обязан сказать - сегодня комар укусил человека и выпил каплю крови. А в реале как?
Комар бендеровец покусал пол Украины и заразил всех ................
росийский комар наемник одним укусом уничтожил танк............
Новости должны быть новостями.