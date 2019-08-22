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Все про:Грузия (3623) журналистика (2436) телевидение (553)

 Грузинский журналист, назвавший Путина "п#здой моржовой", приглашен на другой телеканал

Бывший генеральный директор оппозиционной телекомпании "Рустави-2" Ника Гварамия, уволенный со своего поста после возвращения телеканала прежнему владельцу, бизнесмену Кибару Халваши, сообщил о создании новой телекомпании "Главный канал".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радио Свобода". 

Одним из первых для работы в новом медиаресурсе он пригласил бывшего ведущего программы Post Scriptum на канале "Рустави-2" Георгия Габунию, который известен тем, что незадолго до смены собственника канала в прямом эфире обругал нецензурными словами президента России Владимира Путина.

Георгий Габуния, как и руководитель информационных программ "Рустави-2" Нодар Меладзе во вторник уволены с телеканала, после чего телекомпанию в знак протеста покинули почти все журналисты информационно-политических и общественных программ.

Сейчас, впервые за 25 лет, в эфире "Рустави-2" не выходят новостные программы, в том числе главная информационная программа "Курьер".

Напомним, 7 июля телеведущий "Рустави-2" Георгий Габуния начал вечернюю воскресную передачу "Постскриптум" с продолжительного нецензурного обращения на русском языке в адрес российского президента Владимира Путина. Среди прочего, Габуния назвал президента РФ "п#здой моржовой" и "вонючим оккупантом", а также пожелал его родителям гореть в аду.

18 июля после смены собственника в отставку был отправлен директор "Рустави-2" Николоз Гварамия. Его место занял Салия. Гварамия называет свое увольнение политически мотивированным.

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Источник: https://censor.net.ua/n3144303
 
   
 Топ комментарии
 
Побажаю успіхів в кар'єрі.
Смілива людина цей журналіст.
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И ещё раз хочу сказать, Браво! Ай маладец!
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Прекрасный грузин,. здоровья тебе дорогой!!
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Побажаю успіхів в кар'єрі.
Смілива людина цей журналіст.
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Если он и на новом месте будет говорить о том что (извиняюсь) готов нассать в вино на экспорт в РФ - его свои же и там достанут... Грузинського журналіста, який назвав Путіна "п#здою моржовою", запросили на інший телеканал - Цензор.НЕТ 7854

Шутки шутками - а я на выходных покупал бутылку вина. Грузинские стоят со скидками по 40 - 60%. И даже так их не берут. (Сам тоже естественно брать на стал. Взял Кубанское)
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И ещё раз хочу сказать, Браво! Ай маладец!
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умные люди и профессиналы всегда востребованы.
удачи Георгию!
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Прекрасный грузин,. здоровья тебе дорогой!!
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Цей журналіст буде дорогим гостем всюди. А кремлівський карлик як був так і залишається 3,14здой моржовой.
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А Пуйло слушает да ест. На благо Мокшандії він і не таке стерпить.
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Его интерпретация названия ***** более соответствует портрету этой особи
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ПЗД МРЖ - это уже эпика, как и ПТН ПНХ и ПТН - ХЛО!
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А бизнесмен Халваши это что-то типа аналога нашей мертвечуковской прокладки тараса козака? Кацапня и в Грузии каналы скупает если им нужно. В войне с кем бы то ни было они уделяют внимание любым деталям. А у нас всё в бирюльки со свинорусами играют.
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За правду честного журналиста выгнали с работы. Хорошо хоть ещё остались объективные СМИ. В Украину бы его пригласить. Такие тут нужны.
От сказал, не подумавши. И кто ж его пригласит? Г+Г, или Медведчуковские подстилки? Это стало невозможно☹️
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Подяка й повага грузино - бандерiвцю!!!

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почему он назвал ***** захаровой моржовой? он что не мог назвать его правильно - педофильный карлик, ********?
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Гвамария и Габуния любовники. Друг друга в беде не бросают. Как трогательно.
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ты североазиатская монголоидная свинособака? и пигмейское ******* твое божество?
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Гомофобия это варварство. Я за европейские ценности.
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понятно. значит с тобой все намного хуже - ты удмурт.
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Вот так и в параше - кого ****** в новостях назвали - тот и й-ло.
Журналист - человек не коментирующий новости ,а их озвучивающий.
Журналист обязан сказать - сегодня комар укусил человека и выпил каплю крови. А в реале как?
Комар бендеровец покусал пол Украины и заразил всех ................
росийский комар наемник одним укусом уничтожил танк............
Новости должны быть новостями.
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