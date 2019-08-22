 Американская компания купила права на фильм о Голодоморе

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщает Variety.
Оригинальное название этой исторической драмы - "Мистер Джонс", ее режиссер - Агнешка Холланд. Картина рассказывает о британском журналисте Гарете Джонсе, который поехал в Москву, чтобы раскрыть правду о советской пропагандистской машине. Там он узнает о Голодоморе в Украине.
Фильм основывается не настоящих событиях: в 1933 году журналист Гарет Джонс побывал в Советском Союзе, где собирал информацию о преступлениях сталинского режима, о Голодоморе. Однако авторитетные западные издания в то время не публиковали его материалы.
Статьи журналиста вдохновили писателя Джорджа Оруэлла на написание романа "Скотный двор".
Премьера фильма "Цена правды" состоялась на Берлинском кинофестивале в феврале 2019 года. В украинский прокат фильм выйдет 28 ноября.
Адмін, не забудь забанити.
Якщо не буде розкрите протиставлення Волтеру Дюранті,-фільм нічого не вартий.