 Американская компания купила права на фильм о Голодоморе

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщает Variety.

Оригинальное название этой исторической драмы - "Мистер Джонс", ее режиссер - Агнешка Холланд. Картина рассказывает о британском журналисте Гарете Джонсе, который поехал в Москву, чтобы раскрыть правду о советской пропагандистской машине. Там он узнает о Голодоморе в Украине.

Фильм основывается не настоящих событиях: в 1933 году журналист Гарет Джонс побывал в Советском Союзе, где собирал информацию о преступлениях сталинского режима, о Голодоморе. Однако авторитетные западные издания в то время не публиковали его материалы.

Статьи журналиста вдохновили писателя Джорджа Оруэлла на написание романа "Скотный двор".

Премьера фильма "Цена правды" состоялась на Берлинском кинофестивале в феврале 2019 года. В украинский прокат фильм выйдет 28 ноября.

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