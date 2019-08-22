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Все про:Голодомор (880) кино (1247)

 Американская компания купила права на фильм о Голодоморе

Компания из США Samuel Goldwyn Films выкупила права на показ в Северной Америке фильма о Голодоморе "Цена правды" производства Украины, Польши и Великобритании.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Громадське ТВ, об этом сообщает Variety.

Оригинальное название этой исторической драмы - "Мистер Джонс", ее режиссер - Агнешка Холланд. Картина рассказывает о британском журналисте Гарете Джонсе, который поехал в Москву, чтобы раскрыть правду о советской пропагандистской машине. Там он узнает о Голодоморе в Украине.

Фильм основывается не настоящих событиях: в 1933 году журналист Гарет Джонс побывал в Советском Союзе, где собирал информацию о преступлениях сталинского режима, о Голодоморе. Однако авторитетные западные издания в то время не публиковали его материалы.

Статьи журналиста вдохновили писателя Джорджа Оруэлла на написание романа "Скотный двор".

Премьера фильма "Цена правды" состоялась на Берлинском кинофестивале в феврале 2019 года. В украинский прокат фильм выйдет 28 ноября.

Также читайте: Документальная книга о Голодоморе получила золотую медаль международной премии в Австрии

Источник: https://censor.net.ua/n3144302
 
   
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Фільм, зняти за участі Держкіно, очолюваної Іллєнком, зедебіли.
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Зараз у зебобіків розрив мізків буде - чи кричати про "зраду" чи радіти про "перемогу" Американська компанія купила права на фільм про Голодомор - Цензор.НЕТ 4035
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Знову у прихильньіків порошенківського корумпованого строю Зеленський виновний. Кто "зедебіли? 72% вьборців країїньі? Я так розумію ви прихильтники не демократії, де більшість управляє меньшістю, а диктатури, де меншість впевнена, що вона ніби краще знає як краще для всіх. Зедебілом бути значно краще ніж порохоцуценятком!
Адмін, не забудь забанити.
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найуспішніші фільми зняті студією 95 квартал. А даний фільм себе не окупить, цей фільм провальний зазделегідь. В США не цікаві фільми про голодомор в Україні.
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Схоже,що не про голодомор,а більше-про ґарета Джонса,тобто психологічно-біографічна драма,історичні факти-вторинні.
Якщо не буде розкрите протиставлення Волтеру Дюранті,-фільм нічого не вартий.
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