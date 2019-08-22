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 Политика Украины
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Все про:G7 (283) G8 (64) Зеленский (2523) Россия (73666) Трюдо Джастин (106)

 Зеленский обсудил с Трюдо недопущение России в "Большую семерку", - Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Глава государства поблагодарил за последовательную позицию Канады в отношении невозможности возвращения России в "Большую семерку" в условиях агрессии, которая продолжается на Донбассе, и оккупации Крыма. Он также отметил, что в ситуации, когда и дальше гибнут украинцы, необходимо не возвращать Россию в "Семерку", а заставлять ее выполнять свои обязательства.

Владимир Зеленский поблагодарил Джастина Трюдо за готовность придерживаться той же принципиальной позиции относительно неприемлемости возвращения РФ в "Большую семерку", которую он продемонстрировал еще во время прошлогоднего саммита G7 в Канаде.

Президент Украины и Премьер-министр Канады договорились продолжить обсуждение проблематики противодействия агрессивной политике России и защиты интересов Украины после саммита "Большой семерки" во Франции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Джонсон заверил Зеленского, что на саммите G7 подтвердит свою позицию о несвоевременности возвращения РФ в "Большую семерку", - Офис президента

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение узников Кремля станет сигналом готовности РФ вновь занять место в G8".

Накануне Трамп заявил, что с благосклонностью рассмотрел бы возвращение России в "Большую восьмерку", если бы кто-то выступил с соответствующей инициативой. Американские СМИ сообщили, что президент Франции Макрон и Трамп договорились пригласить Россию на конференцию "Большой семерки" в следующем году.

Эмманюэль Макрон 19 августа провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным во Франции. По итогам, в частности, он заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины. В ответ, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила: "Россия не сможет вернуться в G8 без улучшения ситуации в Украине". Ее поддержал премьер Великобритании Борис Джонсон: "Достаточного обоснования для возвращения России в G7 еще нет".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия торгуется за возвращение в G7, используя наших моряков и других политзаключенных, - Зеркаль

Источник: https://censor.net.ua/n3144300
 
   
 Топ комментарии
 
ну а сейчас что придумают кремлепорохоботы по теме? Ведь плеваться кавном необходимо, заплачено
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Номерной сверху уже произвел дефекацию своего потока сознания, значит в конце смены получит батончик, пошьет костюм с отливом - и в Ялту. Это тебе не мелочь по карманам тырить.
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тебе хуйловскому сепару видней
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а с Макроном чё не обсудил ?

Первый же визит был к нему.

Дружбаны же ж.

Ржали за одним столом
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и как он будет не пущать... РОЯЛЕМ С О...... Зеленский обсудил с Трюдо недопущение России в "Большую семерку", - Офис президента - Цензор.НЕТ 9412 ОЙ МИЛЬ ПАРДОН.... Зеленский обсудил с Трюдо недопущение России в "Большую семерку", - Офис президента - Цензор.НЕТ 6380 Зеленский обсудил с Трюдо недопущение России в "Большую семерку", - Офис президента - Цензор.НЕТ 7586
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вместо рояля - губы порохоботов
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ага мы его Зе еще заднюю часть не осматривали... Зеленський обговорив з Трюдо недопущення Росії у "Велику сімку", - Офіс президента - Цензор.НЕТ 1527 у вас зе бобиков ******** и через 50 лет будете ночами орать мама Порохоботы пришли у вас щобла болотная клиника психиатрии и давно и вместе с вашим кумиром клоуном.. Зеленський обговорив з Трюдо недопущення Росії у "Велику сімку", - Офіс президента - Цензор.НЕТ 9846
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у меня нет кумира. то вы до сих пор челом бьете старой прогиравшей все выборы свиножабе которую пора избивать как шуфрича
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Ну хорошо что не записал ролик в фейсбук. Как для нас.
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Тебя хрен поймешь, - то у тебя "устойчивое перемирие" то "ситуации, когда и дальше гибнут украинцы".
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так жыгули тоже производились для отечества и на экспорт
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ну а сейчас что придумают кремлепорохоботы по теме? Ведь плеваться кавном необходимо, заплачено
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Тебе заплачено...и тв усиленно начал отрабатывать？
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Я рад что ты с гордостью носишь это звание...и тебе нравится..
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ты этому рад? у тебя с бошкой все в порядке?
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Разумеется...а чего мне не порадоваться тому что зебобик сам признал что он кремлепорохобот...😀
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Вот ещё один брехун работающий на фашиста Дугина. Знакомьтесь, младшая жена сержанта Иванова. 🤔
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один брэхун*** - младщая жена***. Бурят чтолЕ? А нам так не нравятся узкоплёночные, пролетай со своими ивановыми-дугиновыми, нам тошнит от ваших хвамилий!
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Сколько раз в день зигуешь своему фюреру Х@лу?🤔
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Номерной сверху уже произвел дефекацию своего потока сознания, значит в конце смены получит батончик, пошьет костюм с отливом - и в Ялту. Это тебе не мелочь по карманам тырить.
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пошьет костюм с отливом - и в Ялту


в пентхаус президента Украины, переоформившего жилплощадь по оккупационным законам ?
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А вот и мнение последователя методичек русского фашиста Дугина. Напомню, это этот подонок составил инструкции как дескридитировать проукраинскую власть в Украине и поставить на их место полезных прокацапски настроенных идиотов.
Хорошо стараешься, сержант похвалит☹️
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а, понял, это Дугин назначил Свинарчуков и Розенблатов на мощные финансовые потоки и дугин же обворовал украинцев по схеме "Роттердам плюс" и Дугин украл миллиард евро помощи Украине от ЕС?
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😀Ты зебобик отстал от жизни...герус уже завил что свинарчуки это чуваки на своем месте и претензий к ним нет...а ротердам плюс обеспечивал самую низкую цену угля из всех возможных...
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Он видимо в оккупированном Крыму время проводил. Плавал среди говна🤔
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А как русские фашисты во главе с Дугиным зигуют? По другому чем национал-социалисты Германии, или так же?
Ты все проспал, кацап, Роттердам+ оказался отличной схемой, и миллиарды никто не крал, а Свинарчуки оказались друзьями Зе Шмаркли. В теме надо быть. Отстал от жизни
🤔
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Не сомневаюсь, сейчас твой начальник проведёт политинформацию.
😂🤣😂🤣😂🤣
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Он сегодня лайкнул одной дуре из Орды наптсавшей что уралвагонзавод выпускает сотни танков в месяц.
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одну сотню
Порошенко за 5 лет поставил в ВСУ 10 Оплотов
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Да кто ж сомневался в происхождении этого кацапского фашиста😄
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В райне Торецка полчаса назад бахало минут 15 и явно не меньше сотки по калибру...
Посмотрим как завтра зебобики обьявят что обстрел был из пистолета...
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Мне слышней....я рядом живу...мне зеленую лапшу на уши не повесишь...
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можешь не оправдываться, по тебе видно.
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Оправдываться？перед зебобиком？ ты слишком большого мнения о себе...клоун...
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так ты из вонючей дыры которую надо было обнести колючей проволокой еще 10 лет назад..все ясно
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Ну если для тебя Украина это вонючая дыра...ты просто зеленый скот...
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Дюндель , ты просто заказ отрабатываешь . Уже 5 лет рассказывают про " гранатомети , кулемети " , когда Зеленского ещё и в помине не было . Проблема в том , что не было кому и сейчас некому назвать войну войной . Разговоры на публику для видимости , не подкреплённые действиями не в счёт .
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Войну все пять лет называли войной...ты зебобик просто глухой...это сейчас войну начали называть конфликтом...
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А что єто у зеленского так подгорать начало? У него же все шло по плану: Конец войне, снятие санкций со своего хозяина, дружба с рф....
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видать такой план существовал тока в кремлевско-порохоботской методичке, а не у Зеленского
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И при чем тут методички. Реально крыть нечем - кроме отмазок? Хорошо хоть оппонентов матом не кроете Зеленський обговорив з Трюдо недопущення Росії у "Велику сімку", - Офіс президента - Цензор.НЕТ 4322
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а нада проста пєрєстать стрєлять? і таки не стріляють...і кому це вигідно?
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обсудил ?
наче його хтось питатиме.
просто Німеччина, Британія, Канада відмовились.
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ты уже ваще поехало" Как раз перечисленные высказались негативно о возвращении вашей парашки в G8.
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Ты че влезаешь позорище в женский разговор.
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Ты даунбасс окупированный, кто еще из нас кацап.
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У другу світову всі українці жили в окупації. То вони всі були не українцями?

Єлажов, лікуй свою голову, інсульт не проходить без наслідків.
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Привет! Почему на мою ветку не заходишь? Заходи, буду рад.
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бггг, "великий гейропейський політик", якого світ в упор не бачить.
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Да ладно вам, он всего чуть ниже Х@ла
😂🤣😂🤣😂🤣
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а не ты ли, краснозадый, его на этот пост продвинул своими комментами ?
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новості кінця епохи бідності:Апелляционный административный суд отказался удовлетворить апелляционные жалобы НЭК "Укрэнерго", НКРЭКУ, ГП "Гарантированный покупатель" об отмене обеспечения, которым приостановлено действие постановлений НКРЭКУ №954 и №955 от 7 июня о новых тарифах "Укрэнерго" на передачу электроэнергии и диспетчеризацию для ряда предприятий, связанных с группой "Приват".Источник: https://biz.censor.net.ua/n3144283
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Не поддержали дурацкую трамповскую инициативу просто потому,что он дурак. А у зели нашелся повод надуть щеки.
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Зелебеню уже все послали Зеленський обговорив з Трюдо недопущення Росії у "Велику сімку", - Офіс президента - Цензор.НЕТ 2463. Дело осталось только за Джастином.. Если еще и он пошлет, шуту скорая дорожка к Биньямин Нетаньяху на ПМЖ. Не зря же они встречались

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В точности повторяет путь Януковича. Того в начале тоже все принимали. А потом, только Лукашенко и Х@ло🤔
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Таки непросто так в російській мові слово мущіна жіночого роду...
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Совет украинским информационным войскам. Нужно на ватных форумал разгонять тему что Макрон и Трамп сказали что вернут россию в G8 потому что путин согласился вернуть Крым и уйти с Донбасса Представляете как там задымит в Параше
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коли вже все вирішили без України, воно обговорило. ці статейки тільки для аудиторії з рівнем IQ як у зебілів
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Свинособак пускати можливо тiльки в Гаагський Трибунал
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Петю,кстати,когда дело казалось его внешнеполитических контактов по теме агрессии рашки-никогда не чморили.Чморили(совершенно заслуженно) по поводу коррупции,кумовства,назначения всяких муженок на военные должности...И т.д. и т.д. и т.д. Здесь же-принципиально иная картина.Есть тупо тэги "Зеленский" или "слуга народа ".И нужно обгадить В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ.Не брезгуют ничем святым.Петя общался с путиным и жал ему руку-так было надо для страны.Зеленский общался с путиным по телефону-тут даже не буду перечислять кем его называли.Они убивают наших,а зеля ничего не делает-реванш.Петя заключил минск и они убивают наших уже 4 года-так было нужно.И так-во всём.Не очень понятно,какой толк от этой рукотворной вакханалии в интернете.Но тем не менее-пока так.
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Під час інавгураційної промови новообраний президент України Володимир Зеленський не згадав про вступ до ЄС та НАТО та уникав слова Росія. - чому?
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Бо думав,як би усіх поросят на шаурму та до кремля відправити-можливо х"ло обжереться чумних-здохне нечиста сила.
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