 Зеленский обсудил с Трюдо недопущение России в "Большую семерку", - Офис президента

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.
Глава государства поблагодарил за последовательную позицию Канады в отношении невозможности возвращения России в "Большую семерку" в условиях агрессии, которая продолжается на Донбассе, и оккупации Крыма. Он также отметил, что в ситуации, когда и дальше гибнут украинцы, необходимо не возвращать Россию в "Семерку", а заставлять ее выполнять свои обязательства.
Владимир Зеленский поблагодарил Джастина Трюдо за готовность придерживаться той же принципиальной позиции относительно неприемлемости возвращения РФ в "Большую семерку", которую он продемонстрировал еще во время прошлогоднего саммита G7 в Канаде.
Президент Украины и Премьер-министр Канады договорились продолжить обсуждение проблематики противодействия агрессивной политике России и защиты интересов Украины после саммита "Большой семерки" во Франции.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение узников Кремля станет сигналом готовности РФ вновь занять место в G8".
Накануне Трамп заявил, что с благосклонностью рассмотрел бы возвращение России в "Большую восьмерку", если бы кто-то выступил с соответствующей инициативой. Американские СМИ сообщили, что президент Франции Макрон и Трамп договорились пригласить Россию на конференцию "Большой семерки" в следующем году.
Эмманюэль Макрон 19 августа провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным во Франции. По итогам, в частности, он заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины. В ответ, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила: "Россия не сможет вернуться в G8 без улучшения ситуации в Украине". Ее поддержал премьер Великобритании Борис Джонсон: "Достаточного обоснования для возвращения России в G7 еще нет".
Первый же визит был к нему.
Дружбаны же ж.
Ржали за одним столом
в пентхаус президента Украины, переоформившего жилплощадь по оккупационным законам ?
Хорошо стараешься, сержант похвалит☹️
Ты все проспал, кацап, Роттердам+ оказался отличной схемой, и миллиарды никто не крал, а Свинарчуки оказались друзьями Зе Шмаркли. В теме надо быть. Отстал от жизни
🤔
😂🤣😂🤣😂🤣
Порошенко за 5 лет поставил в ВСУ 10 Оплотов
Посмотрим как завтра зебобики обьявят что обстрел был из пистолета...
наче його хтось питатиме.
просто Німеччина, Британія, Канада відмовились.
Єлажов, лікуй свою голову, інсульт не проходить без наслідків.
😂🤣😂🤣😂🤣