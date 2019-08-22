 Ужесточение ценовых ограничений на рынке электроэнергии приведет к остановке Славянской ТЭС, - руководство "Донбассэнерго"

"Считаем недопустимым внедрение таких ценовых ограничений на рынке, так как это снизит цену электроэнергии для производителей на 14%, что поставит под сомнение дальнейшее существование тепловой генерации в Украине. Указанные инициативы приведут к полному упадку Славянской ТЭС и других тепловых электростанций Украины, дефициту мощности в энергосистеме с соответствующими тяжелыми последствиями для всей страны", - сообщается позиция руководства компании на официальном сайте ПАО "Донбассэнерго" передает Цензор.НЕТ.
Руководство компании подчеркивает, что в случае принятия изменений в price caps производство электроэнергии Славянской ТЭС станет убыточным, так как антрацит, на котором работает станция, из-за отсутствия его добычи на контролируемой территории Украины полностью импортируется, а новые цены рынка электроэнергии не смогут покрывать затраты на ее производство. В итоге ТЭС вынуждена будет остановить свою работу.
"Себестоимость электроэнергии Славянской ТЭС составляет около 1700 грн/МВт*ч, а цены на рынке после введения новых price caps составят около 1446 грн/МВт*ч. Получается, что Компания будет получать около 254 грн убытков на каждый МВт*ч отпущенной электроэнергии", - говорится в сообщении.
В компании констатируют, что вследствие вынужденной остановки Славянской ТЭС 15 тысяч жителей прифронтового города Николаевка останутся зимой без отопления, а энергосистема Украины потеряет 750 МВт мощности. И призывают руководство страны не допустить развития ситуации по такому сценарию.
Напомним, ранее представитель президента в правительстве Андрей Герус сообщил, что в команде президента считают необходимым пересмотреть ценовые ограничения на рынке эелектроэнергии, так называемые рrice caps: ночную цену повысить на 10%, а дневную понизить на 15-20%. Что, по его словам, может дать 9% снижения тарифа для конечного потребителя.
Новый рынок электроэнергии запущен в Украине с 1 июля 2019 года в соответствии с законом "О рынке электрической энергии".
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И что характерно - ни один потужно-ришучый торгаш газом, электроэнергией, углем или теплом не спешит расставаться с этим своим "убыточным" бизнесом.
А єти малограмотные не знают как делать. - идешь к судье Вовку и себестоимость резко падает...
ВЫБИРАЙТЕ.
Зе не понимает, что эти люди боялись только двух организаций - гестапо и нквд. Пока не появится аналогичная организация в Украине, любое даже самое лучшее начинание разобьется об деспотичную власть неофеодалов на местах.
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1 КВт = 0,37кг (антрацит)
10 КВт = 3,7кг (антрацит)
100 КВт = 37кг (антрацит)
1000КВт = (1МВт) = 370 кг (антрацит)
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Шаурма важнее.
Журналісти ресурсу Bihus.info показали заміський маєток олігарха Ріната Ахметова, який той будує за кошти, отримані від формули «Роттердам+». Як зазначається в сюжеті Bihus.info, площа маєтку - 12 112 м², він розташований за 35 км від Києва, передає «Є!»
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