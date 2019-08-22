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 Экономика
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Все про:энергетика (1112) Донбассэнерго (3)

 Ужесточение ценовых ограничений на рынке электроэнергии приведет к остановке Славянской ТЭС, - руководство "Донбассэнерго"

Возможный пересмотр ценовых ограничений на рынке электроэнергии приведет к вынужденной остановке Славянской ТЭС, и 15 тысяч жителей прифронтовой Николаевки останутся без отопления. Об этом заявил коммерческий директор ПАО "Донбассэнерго" Олег Ларионов по поводу инициативы Офиса президента изменить ценовые ограничения (price caps) на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке.

"Считаем недопустимым внедрение таких ценовых ограничений на рынке, так как это снизит цену электроэнергии для производителей на 14%, что поставит под сомнение дальнейшее существование тепловой генерации в Украине. Указанные инициативы приведут к полному упадку Славянской ТЭС и других тепловых электростанций Украины, дефициту мощности в энергосистеме с соответствующими тяжелыми последствиями для всей страны", - сообщается позиция руководства компании на официальном сайте ПАО "Донбассэнерго" передает Цензор.НЕТ.

Руководство компании подчеркивает, что в случае принятия изменений в price caps производство электроэнергии Славянской ТЭС станет убыточным, так как антрацит, на котором работает станция, из-за отсутствия его добычи на контролируемой территории Украины полностью импортируется, а новые цены рынка электроэнергии не смогут покрывать затраты на ее производство. В итоге ТЭС вынуждена будет остановить свою работу.

"Себестоимость электроэнергии Славянской ТЭС составляет около 1700 грн/МВт*ч, а цены на рынке после введения новых price caps составят около 1446 грн/МВт*ч. Получается, что Компания будет получать около 254 грн убытков на каждый МВт*ч отпущенной электроэнергии", - говорится в сообщении.

В компании констатируют, что вследствие вынужденной остановки Славянской ТЭС 15 тысяч жителей прифронтового города Николаевка останутся зимой без отопления, а энергосистема Украины потеряет 750 МВт мощности. И призывают руководство страны не допустить развития ситуации по такому сценарию.

Напомним, ранее представитель президента в правительстве Андрей Герус сообщил, что в команде президента считают необходимым пересмотреть ценовые ограничения на рынке эелектроэнергии, так называемые рrice caps: ночную цену повысить на 10%, а дневную понизить на 15-20%. Что, по его словам, может дать 9% снижения тарифа для конечного потребителя.

Новый рынок электроэнергии запущен в Украине с 1 июля 2019 года в соответствии с законом "О рынке электрической энергии".

Источник: https://censor.net.ua/n3144299
 
 
 Топ комментарии
 
А перестать воровать не пробовали ??? 1700 за Мвт*ч в пересчете на уголь это 5000+ грн за тонну, вообще охренели
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так що дамбас не буде всю Україну забезпечувати електроенергією? обісрались кормільци
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Дурачки какие-то то руководство, - себестоимость, ограничения, голова пухнет...
Сьездили б в Трускавец економику подучить
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А перестать воровать не пробовали ??? 1700 за Мвт*ч в пересчете на уголь это 5000+ грн за тонну, вообще охренели
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во что рынок с ахметовоской шоблой делает... да плевать одна ТЭЦ.... это не 99% всей страны которая просто накроется медным тазом... дебилы вы плохо знаете современную Историю.... Польша Болгария Румыния Чехия Словакия Британия Германия Нидерланды и иные прошли через энергетические бунты Майданы стачки ушло в небытие не одно правительство из- за этого... и пару премьеров и Президентов...
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да вот как раз бы на так называем "рынке" они б вообще исполняли шо хотели, это с ОП немного прикрутили со сверхприбыли на огромную прибыль
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Ну тепер зебєня всьо порєшаєт і Ахметку на кукан. Нє?
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Почему себестоимость у них выше чем у других, что то тут не так. Кто кстати хозяин этой ТЭС?
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61% - Масим Єфімов, 25% - державна власність...решту - хз
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Максим Єфимов - это порошенковский прихвостень, у него дочка в Лондоне учится, он своим работникам постоянно зарплату задерживает, был депутатом от БПП.
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не бреши, зебіл, він обирався як мажоритарник-самовисуванець; лише в ВР написав заяву в БПП; але голосував, як хотів, фракційної дисципліни не дотримувався.
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так що дамбас не буде всю Україну забезпечувати електроенергією? обісрались кормільци
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Дурачки какие-то то руководство, - себестоимость, ограничения, голова пухнет...
Сьездили б в Трускавец економику подучить
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чего ж ахметов не сидит? Более 100 дней прошло после победы зели на выборах! Это всё договорняки!
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Так пора сажать тли нет? А то "Прийде весна саджати будемо" а по факту ноль.
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Опять торгаши заговорили об убыточности энергетической отрасли Украины если снизить тарифы.
И что характерно - ни один потужно-ришучый торгаш газом, электроэнергией, углем или теплом не спешит расставаться с этим своим "убыточным" бизнесом.
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Донбабве!!! Перестань годувати всю Україну!!!
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Вот у Игорь Валерьича получилось снизить цену на е/е в шесть раз.
А єти малограмотные не знают как делать. - идешь к судье Вовку и себестоимость резко падает...
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Дурик, ничего он не снижал а лишь добился продления льготного тарифа который действовал до июня 2019.
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ДТЭК - ИЛИ СУЩЕСТВОВАНИЕ УКРАИНЫ...
ВЫБИРАЙТЕ.
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Заныли о убыточности, а что вам мешало переделать ТЭС с привозного антрацита на газовую группу.
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Вот и весь анонс: руководство компании. От какого понятия оно так решило, что должны диктовать условия? Вот. В Украине нет рынка энергерго, а есть монополии "Облэнерго", которые принадлежат рф.
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Вот и весь анонс: руководство компании. От какого понятия оно так решило, что должны диктовать условия? Вот. В Украине нет рынка энергерго, а есть монополии "Облэнерго", которые принадлежат рф.
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Оп, пошло бизнес-сопротивление новому порядку...
Зе не понимает, что эти люди боялись только двух организаций - гестапо и нквд. Пока не появится аналогичная организация в Украине, любое даже самое лучшее начинание разобьется об деспотичную власть неофеодалов на местах.
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А ОЛЕГ ЛАРИОНОВ НЕ ПРОБОВАЛ ОДНОВРЕМЕННО ОТСОСАТЬ У АХМЕТКИ И У *****?
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Для получения 1 КВт электроэнергии необходимо сжечь 370 граммов высококачественного каменного угля, ну.....например, Донецкого. Или 1,5 килограмма угля бурого угля.
.........................................................................
1 КВт = 0,37кг (антрацит)

10 КВт = 3,7кг (антрацит)
100 КВт = 37кг (антрацит)
1000КВт = (1МВт) = 370 кг (антрацит)

............................................................................
Каменный уголь антрацит марки АКО 25-100 стоит 6.800 грн./тонна

https://prom.ua/ua/Ugol-marki-antratsit.html

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Роттердам с плюсом-110 дол. А доставка Ю.африканского антрацита в Черноморск 90 дол. Как то не вяжется с ценой 6800 гривен за тонну.
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Владимир, спасибо! Я не знал этого (цены "роттердамского"). Просто взял и забил в Гугле цену на уголь .....
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Клоуны у власти! Что Вы хотите? Понимания???

Шаурма важнее.
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Если паразитам на теле Украины так "не выгодно", тогда нужно возвращать государственное регулирование, как было до власти свиней.
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В 14-15м годах тепловая генерация работала с огромными убытками, но свет и тепло обеспечили. Согласятся ли повторить? Не уверен. Так что ждём веерных отключений,перегрузок атомки, а там и до Чернобыля не далеко
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За оцінками НАБУ, через формулу «Роттердам+» споживачам електроенергії завдано 18,87 млрд грн збитків.

Журналісти ресурсу Bihus.info показали заміський маєток олігарха Ріната Ахметова, який той будує за кошти, отримані від формули «Роттердам+». Як зазначається в сюжеті Bihus.info, площа маєтку - 12 112 м², він розташований за 35 км від Києва, передає «Є!»
https://buc.kim/d/6uxsOENfD7fC
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