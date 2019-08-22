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 Европа готова к любому сценарию выхода Великобритании из ЕС, - Макрон

Европейский союз готовится к разным вариантам Brexit, заявил президент Франции Эммануэль Макрон 22 августа перед переговорами с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Independent.

По его словам, ЕС готовится в том числе к выходу Соединенного Королевства без соглашения, "даже если это не то, чего бы мы хотели".

Президент Франции высказал мнение, что кардинально изменить условия соглашения о Brexit за оставшееся время будет "технически сложно".

При этом Макрон заверил, что отношения Лондона и Парижа после Brexit не изменятся.

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Источник: https://censor.net.ua/n3144296
 
 
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Не в тему но всётаки.Тяжелая утрата: «Квартал 95» попрощался с Юзиком.А уже жирного хряка на тот свет отправил,а эти дегенераты юморят. Может и правда скооро сдохнет
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Макарону пох на бритів, йому путен-кентуха важливіший
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Микрон, микрон... какая самоуверенная глупость! А ко входу путлеровской армии ЕС готов? Идиотусы!
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