 Европа готова к любому сценарию выхода Великобритании из ЕС, - Макрон

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Independent.



По его словам, ЕС готовится в том числе к выходу Соединенного Королевства без соглашения, "даже если это не то, чего бы мы хотели".



Президент Франции высказал мнение, что кардинально изменить условия соглашения о Brexit за оставшееся время будет "технически сложно".



При этом Макрон заверил, что отношения Лондона и Парижа после Brexit не изменятся.





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