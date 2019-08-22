Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Independent.
По его словам, ЕС готовится в том числе к выходу Соединенного Королевства без соглашения, "даже если это не то, чего бы мы хотели".
Президент Франции высказал мнение, что кардинально изменить условия соглашения о Brexit за оставшееся время будет "технически сложно".
При этом Макрон заверил, что отношения Лондона и Парижа после Brexit не изменятся.
Европа готова к любому сценарию выхода Великобритании из ЕС, - Макрон
Европейский союз готовится к разным вариантам Brexit, заявил президент Франции Эммануэль Макрон 22 августа перед переговорами с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном,
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Independent.