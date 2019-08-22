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 17-летняя девушка из-за неосторожного обращения с оружием ранила подругу, - Нацполиция

В Ореховском районе Запорожской области в результате неосторожного обращения с оружием травму лица получила 17-летняя девушка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции Запорожской области. 

"21 августа, в 23:50, в Ореховское отделения полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение от медицинских работников о том, что в больницу доставлена девушка 2002 года рождения с огнестрельным ранением лица", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции установили обстоятельства события того вечера. Четыре подруги в возрасте от 15 до 17 лет собрались в одном из домов в поселке городского типа Камышеваха, в то время, когда родителей не было дома. Дочь хозяина дома, девушка 2003 года рождения, взяла ружье отца и во время неосторожного обращения с оружием произошел случайный выстрел. Потерпевшая 2002 года рождения получила травму лица.

Ружье изъято. Сотрудники полиции проводят проверку относительно легальности и условий хранения оружия.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение). Кроме того, решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

Самое суровое наказание по этим статьям предусматривает до пяти лет лишения свободы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3144292
 
 
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Ружьё должно храниться в сейфе ,а ключи от сейфа только у хозяина и точка. Хозяину ружья предьява и соответствующая статья ,в первую очередь
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Незаконное, неосторожное обращение!
Ружьё на неё не зарегистрировано. Хранилось заряженным не в сейфе.
Папашку на нары, дочку в монастырь.
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Ружьё должно храниться в сейфе ,а ключи от сейфа только у хозяина и точка. Хозяину ружья предьява и соответствующая статья ,в первую очередь
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к тому же заряженное ружьё! хозяину можно спокойно на дурку косить
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а знала бы, что у подруги тоже есть ствол, обращалась бы осторожнее...
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Неосторожное обращение со спиртным. Может запретим алкоголь?
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Топори теж заборонити, бо порубають одне одного.
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Незаконное, неосторожное обращение!
Ружьё на неё не зарегистрировано. Хранилось заряженным не в сейфе.
Папашку на нары, дочку в монастырь.
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C чего Вы это взяли? Патроны тоже хранятся в сейфе. Да и особых требований нет - просто ящик, закрывающийся на ключ. У меня у отца при Совке ружьё лежало в алюминиевом ящике без замка (контрилось винтом). А еще раньше просто в чехле в кладовке на антресоли. Мы потрошили патроны и стреляли по учебником капсюлями - сноп огня на 3-5 метров...
Памятуя это, свои стволы я держу в сейфе, патроны в тизере (под отдельным замком). Ключи только у меня...
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Она ребёнок дурочка, а папа конь педальный без задних колёс
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В 16 лет уже не ребенок, а великовозрастная ТП.
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классика- "а видео вечера есть? друг просит"
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