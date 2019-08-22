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 Политика Украины
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 Из комитета Рады по свободе слова изъяли все профильные позиции, - Ирина Геращенко

По предмету ведения Комитета по вопросам свободы слова изъяли основные профильные позиции, в частности освещение работы Верховной Рады, деятельность СМИ и рекламу.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает нынешний первый вицеспикер, избранная народным депутатом IX созыва от партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Впервые в истории Верховной Рады по предметам ведения Комитета по вопросам свободы слова изымают, на самом деле, все профильные позиции, даже вопрос освещения деятельности Верховной Рады Украины... Также изъяты из ведения вопросы печатных и электронных средств массовой информации, сети Интернет, изъяты вопросы рекламной деятельности - и все это передается в комитет-монстр, мегакомитет по вопросам гуманитарной и информационной политики", - заявила Геращенко.

В этом контексте она выразила обеспокоенность, что такое "выхолащивание" может превратить Комитет по вопросам свободы слова в ритуальный. "У этого комитета будут непонятные функции по законопроектам, над которыми он должен профессионально работать", - отмечает политик.

При этом она подчеркнула, что против такого подхода, кроме "Европейской солидарности", выступили также партии "Батькивщина", "Голос" и "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Евросолидарность" будет претендовать на должность вице-спикера ВР, - Ирина Геращенко

Ранее будущий депутат от партии "Слуга народа" Даниил Гетманцев заявил журналистам, что предмет ведения Комитета по вопросам свободы слова стал наиболее дискуссионным вопросом на заседании депутатской подгруппы, которая занимается формированием комитетов и организацией торжественного заседания Верховного Совета IX созыва.

"Коллег смущает то обстоятельство, что информационная политика забрана по предметам ведения Комитета по вопросам свободы слова. Но в этом есть абсолютная логика, и понятно, почему это было сделано: поскольку любую политику должна формировать и реализовывать власть своими действиями. Если мы говорим о том, что Комитет по свободе слова возглавит оппозиция, то в нем должны быть сконцентрированы контрольные функции, функции защиты прав журналистов и средств массовой информации. Собственно, все эти функции оставлены в Комитете свободы слова", - пояснил позицию политсилы Гетманцев.

Он также отметил, что представители партии "Европейская солидарность" озвучили предложение о ликвидации этого комитета, но оно было проголосовано и отклонено.

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Источник: https://censor.net.ua/n3144285
 
 
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ирусик и свыня ввели план сирена- вопят на каждом углу, а чего же не работали во благо страны, свыны мразные, мародеры
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- Ой, Вань, гляди, какие клоуны!
Рот - хоть завязочки пришей...
Ой, до чего, Вань, размалеваны,

И голос - как у алкашей!

Это болезный о твоих ЗеБенятах в далёком 73 году,когда тебя ещё и в проекте не было Из комитета Рады по свободе слова изъяли все профильные позиции, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9760
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так на комитет по свободе слова медведчук глаз положил
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Щодо того, на які комітети претендуватиме ОПЗЖ, Рабінович сказав, що це мають бути бюджетний комітет, регламентний комітет і комітет з питань свободи слова. Из комитета Рады по свободе слова изъяли все профильные позиции, - Геращенко - Цензор.НЕТ 4986
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повернуть закони від 16 ---ківадалова-колісніченка часів януковоща..у Верховні Раді ж соратники прийшли
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изъяли все - поживиться нечем! как жить?????)))))))))))))))))))))
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Клоуны с дятлами,они наворотят. Расхлебают,те кто и х выбрал, ибо вместо головы тупой телевизор.
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Ирусик а твоя свинья на допрос 3 сентября приедет с заграницы.
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Можно отвечу вместо Геращенко.
Приедет Порошенко, ему нечего бояться.
Все эти допросы и доносы Портного ничего кроме троллинга Порошенко не принесут, у Портного просто маниакальное желание хоть как-то отомстить Порошенко.
Суете сует и ничего больше.
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У них одна надежда что Порох "сбежит". А он не бежит хоть убейся)
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Так Вы же проиграли все выборы !
И , что еще требуете .... 24 места в ВР !

Новых вилл в Испании ... или вид на жительство вШвейцарии , как у главного "пети" ПЕСа .
Из комитета Рады по свободе слова изъяли все профильные позиции, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9149
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