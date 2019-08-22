 После убийства мужчины в Кропивницком введен план "сирена", - нацполиция

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба полиции Кировоградской области.

В частности, информация о происшествии поступила правоохранителям 22 августа около 11:53.

"Неизвестные лица с использованием огнестрельного оружия ранили двух местных жителей. Один из пострадавших погиб на месте происшествия, другой - госпитализирован в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. К раскрытию преступления также привлекли ряд оперативных служб, экспертов и кинологов, введен оперативный план "Сирена".

Предварительная квалификация события - ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"). Полицейские уточнили, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Напомним, об убийстве адвоката Александра Иванова в Кропивницком возле СИЗО ранее сегодня сообщила пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов Украины. Коллеги погибшего не исключают, что убийство связано с его профессиональной деятельностью.

Возле СИЗО в Кропивницком расстреляли адвоката Александра Иванова. Мужчина погиб на месте, - НААУ. ФОТОрепортаж (обновлено)

Позже УНИАН сообщило, что второй мужчина, который был ранен в ходе стрельбы в Кропивницком, умер в больнице. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил председатель Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Сергей Вилков. По его словам, убийство произошло около 12:00 в одном из кафе Кропивницкого.

Наши коллеги сейчас находятся на месте: председатель Совета адвокатов Кировоградской области, председатель КДК Кировоградской области... Из той информации, что нам известно, убийство произошло около 12:00 в одном из кафе, автоматной очередью. Наш коллега погиб на месте. Это Иванов Александр Валентинович", - сообщил Вилков. Сейчас правоохранители и адвокаты выясняют мотивы преступника и все обстоятельства. По его словам, убийство адвоката связано с его профессиональной деятельностью. "Это убийство связано, и мы убеждены в этом, исключительно с его профессиональной деятельностью. Он общался с другим человеком, мы сейчас выясняем, с кем, и этот другой человек тоже была ранен. И, насколько нам известно, в больнице мужчина умер", - заявил Вилков.



