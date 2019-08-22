 Филарет попросил Епифания отозвать просьбу о закрытии счетов УПЦ КП

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба УПЦ КП.
"Прошу вас отозвать ваше письмо в Ощадбанк о закрытии счета Киевской патриархии и в дальнейшем не вмешиваться в дела УПЦ Киевского Патриархата. Не разрушайте Церковь, которая была создана большими трудами и скорбями, но не вашими. Побойтесь Бога, если вы в него не верите, то имейте хотя бы человеческую совесть", - заявил Филарет.
По словам Филарета, после решения УПЦ КП о выходе из состава ПЦУ, митрополит Епифаний не является предстоятелем Киевской патриархии, поэтому его решения и постановления не имеют никакого отношения к КП.
Предстоятель УПЦ КП отметил, что созданная Ликвидационная комиссия также не имеет никакого отношения к КП.
А хіба вони за віру судяться ? за бабло судяться
а то суд о защите чести и достоинства....
Оставьте Киевский патриархат в покое, идиоты. Мне плевать признают его в других странах или нет. Почему меня, вообще, должно волновать признают его какие-то заграничные педофилы в рясах или нет??? Для меня патриархом навсегда останется Филарет. А единственным патриархатом, в который я будут ходить, - Киевский. Если вы, идиоты, хотите ходить в Московский или в Стамбульский патриархаты - ходите. А мне оставьте Киевский патриархат. И таких, как я, много. Почему какой-то выскочка Епифаний и какой-то оффшорный олигарх решили, что наш Киевский патриархат вдруг можно вот так взять и закрыть???