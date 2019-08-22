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Все про:Филарет (485) Епифаний (186) ПЦУ (438)

 Филарет попросил Епифания отозвать просьбу о закрытии счетов УПЦ КП

Почетный патриарх Филарет обратился к митрополиту Епифанию с просьбой отозвать письмо о закрытии счетов Украинской православной церкви Киевского патриархата и в дальнейшем не вмешиваться в дела УПЦ КП.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба УПЦ КП.

"Прошу вас отозвать ваше письмо в Ощадбанк о закрытии счета Киевской патриархии и в дальнейшем не вмешиваться в дела УПЦ Киевского Патриархата. Не разрушайте Церковь, которая была создана большими трудами и скорбями, но не вашими. Побойтесь Бога, если вы в него не верите, то имейте хотя бы человеческую совесть", - заявил Филарет.

По словам Филарета, после решения УПЦ КП о выходе из состава ПЦУ, митрополит Епифаний не является предстоятелем Киевской патриархии, поэтому его решения и постановления не имеют никакого отношения к КП.

Предстоятель УПЦ КП отметил, что созданная Ликвидационная комиссия также не имеет никакого отношения к КП.

Также читайте: Филарет подал в суд на архиепископа ПЦУ Евстратия (Зорю)

Источник: https://censor.net.ua/n3144278
 
 
 Топ комментарии
 
ему все одно уже как церковь называется абы что то возглавить и счетами распоряжаться
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Неугомонный филя. На хрена тебе эта церковь? Не нахапался за всю жизнь? Сиди на лавочке, играй в шахматы, ходи за кефиром в АТБ. Пусть теперь епифан бабло гребёт. Он молодой. Ему на баб, на ипотеку..
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в продажності і непомірній жадібності вся суть сракославно - кадебіської секти
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як можно залишити рахунки конторі ЯКА ВЖЕ МІСЯЦЬ ЯК НЕ ІСНУЄ?? Філарет попросив Епіфанія відкликати прохання про закриття рахунків УПЦ КП - Цензор.НЕТ 4418
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ему все одно уже как церковь называется абы что то возглавить и счетами распоряжаться
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бабло, одно бабло и никакой веры, никакого томоса, одна выгода
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счета были созданы... но не вами... взять бы кадило да сделать распечатку
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Неугомонный филя. На хрена тебе эта церковь? Не нахапался за всю жизнь? Сиди на лавочке, играй в шахматы, ходи за кефиром в АТБ. Пусть теперь епифан бабло гребёт. Он молодой. Ему на баб, на ипотеку..
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Взагалі то в Україні не - "іпотєка"...... То у вас іпотєка
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а що? мені суто професійно цікаво, як банківському працівнику з 15 річним стажем
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Почему старый пердун не идет на печку греть бренные мощи и спокойно ждать костлявую,а гадит? Делать,что ли нечего?
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воно не хворе... воно пропукінська мерзота... Філарет попросив Епіфанія відкликати прохання про закриття рахунків УПЦ КП - Цензор.НЕТ 7886 а його "мотиви" то таке...
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во имя Преподобного Деменция, и сына йяго Инсульта, Хамон!
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Вот, что бывает, когда в храм свинья влезает.
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в продажності і непомірній жадібності вся суть сракославно - кадебіської секти
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Церква-це держава в державі...Державі ви платите податки примусово а в церкву добровільно.але в останні роки теж здаєте гроші нібито добровільно" на церкву"
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Вот и вся суть. Противно. Счета и духовность
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якщо б влізти в ті всі грошові потоки і махінації "чотриний нал" церковників ви б оху:::. .що держава Україна -ніщеброд проти бабла яке там крутиться
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Ему к начальнику уже пора, черти с фонарями который год ищут. А он всё про бабло.
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Не смог побороть искушение наш Филарет.

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Хто хоче сказати .що у них є Бог? якщо вони між собою судяться.
А хіба вони за віру судяться ? за бабло судяться
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Дідуля, заспокойтеся. Потяг пішов, а Ви все ще залишилися фізично в московському патріархаті, які Вас дуже благали тримати гірю на нашій церкві, щоб вона не вийшла з під гніту москви. Ми це зрозуміли. Зараз все по іншому. У нас своя церква і готується її признання Грецькою церквою. Чи Вам дали завдання цього не допустити?
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уже ближе к телу.
а то суд о защите чести и достоинства....
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Кто такой это Епифаний, чтобы закрывать УПЦКП??? И кто вдруг решил, что мы теперь должны ходить в Стамбульский патриархат??? Почему мы, вообще, должны выбирать между Московским и Стамбульским патриархатами???

Оставьте Киевский патриархат в покое, идиоты. Мне плевать признают его в других странах или нет. Почему меня, вообще, должно волновать признают его какие-то заграничные педофилы в рясах или нет??? Для меня патриархом навсегда останется Филарет. А единственным патриархатом, в который я будут ходить, - Киевский. Если вы, идиоты, хотите ходить в Московский или в Стамбульский патриархаты - ходите. А мне оставьте Киевский патриархат. И таких, как я, много. Почему какой-то выскочка Епифаний и какой-то оффшорный олигарх решили, что наш Киевский патриархат вдруг можно вот так взять и закрыть???
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А по закону церква не прибуткова організація, і попи мають всі плюшки держави, мають маєтки не гірші ніж у коррупціонерів, парки авто, рахунки в банках...бізнес без пдв.
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