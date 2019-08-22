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 Общество
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 Бывшего "беркутовца", участвовавшего в "самообороне Крыма", собираются обменять на пленного украинского моряка, - адвокат

Экс-боец "Беркута" Александр Саттаров, которого судят в Киеве за участие в "самообороне" Крыма, проходит юридические процедуры оформления обмена на удерживаемого Россией украинца.

Об этом изданию "Крым.Реалии" рассказал адвокат Саттарова Игорь Свинцицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Он поставлен на обмен. И меняется на одного нашего моряка. Это официально подтвержденная информация", – сказал Свинцицкий.

Других подробностей адвокат не сообщил.

Ранее адвокат Валентин Рыбин сообщил, что его подзащитные – бывшие украинские военные Максим Одинцов и Александр Баранов, осужденные по "делу крымских дезертиров", а также граждане России Евгений Мефедов и Игорь Кимаковский – также проходят юридические процедуры оформления обмена на удерживаемых в России украинцев.

Читайте на Цензор.НЕТ: Путин и Макрон обсуждали тему обмена удерживаемыми между РФ и Украиной. Определенные контакты на этот счет осуществляются, - Песков

20 августа российская журналистка Виктория Ивлева сообщила, что администрация московского следственного изолятора "Лефортово" приняла передачи для пяти находящихся Россией украинцев – Владимира Балуха, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Павла Гриба и Николая Карпюка.

21 августа Ивлева рассказала, что администрация "Лефортово" приняла передачи для трех других украинцев, содержащихся российскими властями – Романа Сущенко, Алексея Сизоновича и Евгения Панова.

Александра Саттарова задержали в декабре 2017 года в Днепре по подозрению в госизмене за участие в захвате украинского военного аэродрома "Бельбек" в Севастополе в составе "самообороны" Крыма в 2014 году. Он отрицает свою вину. На момент задержания Саттаров состоял в организации "Днепропетровский казачий округ".

Также на Цензор.НЕТ: Россия торгуется за возвращение в G7, используя наших моряков и других политзаключенных, - Зеркаль

До 2014 года он работал в структуре МВД Украины, в том числе в спецподразделении "Беркут". В августе 2018 года Саттаров по предложению омбудсмена Украины написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой обменять его на украинских политзаключенных. Незаконное формирование "самооборона" Крыма появилась накануне российской оккупации полуострова, в июне 2014 года оккупационный "парламент Крыма" узаконил эту организацию.

Правозащитники неоднократно заявляли о причастности этого вооруженного формирования к ряду преступлений в Крыму, большая часть из которых до сих пор не раскрыта.

Источник: https://censor.net.ua/n3144277
 
 
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Вопрос знатокам. Как это юридически, если он гражданин Украины?
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Можно не быть знатоком, но признать, что Крым принадлежит паРаше, обменяв "гражданина паРаши из Крыма" на украинского гражданина, делая при этом вид, что выполняется решение трибунала или оказывается помощь ***** в "выполнении решения трибунала".
***** не так прост и Зелемойскому он не по зубам, если только у Зелемойского не другие задачи...
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ЕСТЬ РЕШЕНИЕ СУДА! И ВСЕ РАВНО БУДУТ МЕНЯТЬ! НУ ЧТО МОЖНО СКАЗАТЬ, ПРОГНУЛИСЬ ПОД СРАШКУ!
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Піди ти замість моряків до тюрми в Росію, якщо такий розумний. Або надай інакше решення, як визволити хлопців.
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а как же кукарекание зе о решении трибунала?
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Зелемойский истерику поднял после того, как Климкин всего лишь ответил паРаше - Выполняйте решение трибунала...
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бред, если раша не будет выполнять решение трибунала то пойдут еще санкции
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Згідно трибуналу моряків повинні повернути в Україну БЕЗ УМОВ, обмін моряків на терористів це прийняття умов кацапії та не визнання Україною рішення міжнародного суду. Розумію горе матерів полонених, але яке горе таке рішення принесе матерям тих вояків які гинуть і загинуть в результаті продовження агресії (бо такими діями заохочується рашка до подальшого ведення війни) та внаслідок нефахових дій влади? НЕВЖЕ НЕ ЗРОЗУМІЛО ЩО МИРУ ХОЧЕ ТІЛЬКИ УКРАЇНА - КАЦАПИ ХОЧУТЬ НЕ МИРУ А УКРАЇНУ В СКЛАДІ РАСЕЇ І ТА ВІЙНА БУДЕ ДО ТИХ ПІР ПОКИ НЕ ДОБ'ЮТЬСЯ СВОГО.
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