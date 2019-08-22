 Бывшего "беркутовца", участвовавшего в "самообороне Крыма", собираются обменять на пленного украинского моряка, - адвокат

Об этом изданию "Крым.Реалии" рассказал адвокат Саттарова Игорь Свинцицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Он поставлен на обмен. И меняется на одного нашего моряка. Это официально подтвержденная информация", – сказал Свинцицкий.

Других подробностей адвокат не сообщил.

Ранее адвокат Валентин Рыбин сообщил, что его подзащитные – бывшие украинские военные Максим Одинцов и Александр Баранов, осужденные по "делу крымских дезертиров", а также граждане России Евгений Мефедов и Игорь Кимаковский – также проходят юридические процедуры оформления обмена на удерживаемых в России украинцев.

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20 августа российская журналистка Виктория Ивлева сообщила, что администрация московского следственного изолятора "Лефортово" приняла передачи для пяти находящихся Россией украинцев – Владимира Балуха, Станислава Клыха, Александра Кольченко, Павла Гриба и Николая Карпюка.

21 августа Ивлева рассказала, что администрация "Лефортово" приняла передачи для трех других украинцев, содержащихся российскими властями – Романа Сущенко, Алексея Сизоновича и Евгения Панова.

Александра Саттарова задержали в декабре 2017 года в Днепре по подозрению в госизмене за участие в захвате украинского военного аэродрома "Бельбек" в Севастополе в составе "самообороны" Крыма в 2014 году. Он отрицает свою вину. На момент задержания Саттаров состоял в организации "Днепропетровский казачий округ".

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До 2014 года он работал в структуре МВД Украины, в том числе в спецподразделении "Беркут". В августе 2018 года Саттаров по предложению омбудсмена Украины написал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой обменять его на украинских политзаключенных. Незаконное формирование "самооборона" Крыма появилась накануне российской оккупации полуострова, в июне 2014 года оккупационный "парламент Крыма" узаконил эту организацию.

Правозащитники неоднократно заявляли о причастности этого вооруженного формирования к ряду преступлений в Крыму, большая часть из которых до сих пор не раскрыта.