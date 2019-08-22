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 Общество
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Все про:вуз (715) образование (1882)

 Более 400 выпускников НАГУ поддержали обращение к Зеленскому с просьбой о сохранении и модернизации их альма-матер

Более 400 выпускников Национальной академии государственного управления при президенте Украины поддержали обращение к Владимиру Зеленскому, которым просят главу государства сохранить НАГУ, обеспечить её модернизацию, а также создать трехстороннюю контактную группу для наработки общего видения и предложений по дальнейшему развитию Академии госуправления.

Об этом рассказал глава Координационного совета выпускников академии госуправления Ярослав Лащук, пишет Обозреватель.

По словам Ярослава Лащука, выпускников Национальной академии государственного управления глубоко обеспокоили слухи о возможном закрытии ВУЗа, который специализируется на подготовке и повышению квалификации государственных служащих категории "А" и "Б".

В поддержку альма-матер была создана инициативная группа выпускников, которая уже провела две пресс-конференции, 4 консультативные встречи с администрацией Академии, а также ряд выездных встреч и консультаций на базе филиалов НАГУ в Харькове, Одессе, Днепре и Львове. В результате более 400 человек высказали свою поддержку обращения к президенту Владимиру Зеленскому, которым главу государства просят сохранить ВУЗ, обеспечить его модернизацию, а также создать трехстороннюю контактную группу из представителей Офиса президента, профессорско-преподавательского состава НАГУ и инициативной группы выпускников Академии, для наработки общего видения и предложений по дальнейшему развитию Академии госуправления.

"Выпускники Национальной академии госуправления глубоко обеспокоены ситуацией, которая складывается вокруг ВУЗа и слухами о его возможной ликвидации. На сегодняшний день, Академия - единственное специализированное учебное заведение, где готовят высокопрофессиональных специалистов высшего уровня за украинские деньги, в соответствии с украинской повесткой и реалиями, государственных менеджеров, которые являются поддержкой и по сути гвардией президента такой необходимой для реализации инициатив по реформированию и улучшению ситуации в Украине.От лица выпускников Академии мы обращаемся к Владимиру Зеленскому с просьбой взять вопрос модернизации и развития НАГУ под личный контроль. По нашему мнению, вопросы связанные с модернизацией Академии эффективнее было бы обсуждать в широком кругу, с участием как представителей Офиса президента, так и профессорско-преподавательского состава, вместе с представителями инициативной группы выпускников. Так мы сможем обеспечить всестороннюю экспертизу, и выработать такое решение, чтобы Академия госуправления стала не только современным учреждением по подготовке специалистов государственного сектора высшего уровня, но и реализовала в полной мере свой аналитический проектно-тренинговый потенциал, такой необходимый, для обучения и подготовки представителей власти всех уровней", - рассказал Ярослав Лащук.

Лащук также отметил, что Академия управления подготовила десятки тысяч профессиональных государственных менеджеров, среди которых известные политики, министры, депутаты всех уровней и все те, кто обеспечивает функционирование машины государственного управления.

"Академия - настоящая кузница профессиональных управленческих кадров. А профессионально подготовленные руководители в системе управления государством - один из важных элементов государственной безопасности. Именно поэтому государственных служащих должны готовить в Украине, за счёт нашего бюджета. Мы надеемся, что Владимир Александрович Зеленский поддержит нашу инициативу и в очень скором времени лично убедится, что именно выпускники Академии стали движущей силой и поддержкой тех положительных изменений, которые происходят в стране, которых мы все так ждём, в надежде на которые украинцы и выбрали Владимира Зеленского президентом", - отметил Ярослав Лащук.

Напомним, Национальная академия государственного управления была создана в 1995 году специальным указом президента Украины для подготовки высших управленческих кадров и, в отличии от большинства украинских ВУЗов, находится в прямом подчинении Государственному управлению делами, а не Министерству образования.

Источник: https://censor.net.ua/n3144276
 
 
 Топ комментарии
 
В НАГУ вчать не керувати державою, а розвалювати її. Хто ж її модернізує? Треба запрошувати заморських викладачів. При чому по усіх курсах зразу - оце й є модернізація.
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Они не с того начали. Начинать нужно было с просьбы о восстановлении государства, котрым их учили управлять.
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Этот недовуз закрывают с момента его открытия.
Всякие стартеры обучают там своих жен, которым лень заниматься домом, а работать западло.
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Дайте им селёдки, пусть создадут трехстороннюю группу, контактную, непременно, ведь надо тренироваться, перед следующей ступенью: нормандским форматом.
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Они не с того начали. Начинать нужно было с просьбы о восстановлении государства, котрым их учили управлять.
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В НАГУ вчать не керувати державою, а розвалювати її. Хто ж її модернізує? Треба запрошувати заморських викладачів. При чому по усіх курсах зразу - оце й є модернізація.
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Ага, и зарплату по лимону . Уже насмотрелся на зарубежных, которые ничем не лучше наших. Или их специально отбирают , чтоб завалить отрасль.
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У кого як... У мене викладав пан із США (діаспорянин), так це був найкращий викладач в універі у нас. І так, він не отримував за це гроші, а вів пари на громадських засадах.
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Цікава думка. Але жодного разу не бачив, щоб світила викладали в Україні. Те, що запрошують до нас - то якийсь непотріб. Може навіть ті лимони їм з відкатами платять, по домовленості. А є ще інша думка - що учнів набирають тупих, щоб завалити державу. Але (перевірено) все ж тупі програми викладання. Професура викладає те, що ніколи не буває. Тому виходять балбеси з тих академій.
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Может выпускники и профессионалы но управляют в другой стране, судя по состоянию Украины .
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Дійсно, для чого інститут, якщо є "Трускавець" для особливо вислужливих "слуг народа", а решта нехай залишаються зебілами.
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НАГУ это кузница дебилов при президентах Украины.
И чем быстрее подобные помойки сидящие на загривке у налогоплательщиков прекратят своё существование, тем лучше. Созданная при кучме в 1995 году ничтожное учреждение, которое выдавало корочку об образовании конченным дегенератам, которых двигали во власть, но которым не хватило мозгов закончить хоть какой никакой вуз. Логичным продолжением этого в последствии стал кульок поплавского и вся система частного высшего образования. Гоните этих 400 гасконцев сцаными тряпками, этот Лащук к примеру пусть раскошелится, это его единственный вуз, владеет гранитным карьером, учредитель десятка фирм, состоятельный мешок. Ну нет.... давайте за счёт налогоплательщиков содержать дебилопитомник.
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Этот недовуз закрывают с момента его открытия.
Всякие стартеры обучают там своих жен, которым лень заниматься домом, а работать западло.
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Этот ВУЗ - кузница коррупционеров. Как и в Юрке Я.Мурого, там учатся и сдают экзамены "по звонку". Все свои, все друг друга знают, да еще и новыми связями там обзаводятся.
Имхо, этот НАГУ нужно закрыть, а на базе Киево-Могилянской Академии создать центр повышения квалификации для госслужащих. Всех преподавателей НАГУ выгнать нах.
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Не понял, а могилянку чем лучше?
Это места, совершенно равные по концентрации дебилов на квадратный метр
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Эти "академики" из НАГУ за последние 20 лет довели Украину "до самого днища"! Зачем множить ряды дипломированных коррупционеров: в Украине и без того достаточно людей с государственным мышлением в различных отраслях экономики и социума. Эта "придворная каста" стране не нужна.
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