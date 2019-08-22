 Более 400 выпускников НАГУ поддержали обращение к Зеленскому с просьбой о сохранении и модернизации их альма-матер

Об этом рассказал глава Координационного совета выпускников академии госуправления Ярослав Лащук, пишет Обозреватель.
По словам Ярослава Лащука, выпускников Национальной академии государственного управления глубоко обеспокоили слухи о возможном закрытии ВУЗа, который специализируется на подготовке и повышению квалификации государственных служащих категории "А" и "Б".
В поддержку альма-матер была создана инициативная группа выпускников, которая уже провела две пресс-конференции, 4 консультативные встречи с администрацией Академии, а также ряд выездных встреч и консультаций на базе филиалов НАГУ в Харькове, Одессе, Днепре и Львове. В результате более 400 человек высказали свою поддержку обращения к президенту Владимиру Зеленскому, которым главу государства просят сохранить ВУЗ, обеспечить его модернизацию, а также создать трехстороннюю контактную группу из представителей Офиса президента, профессорско-преподавательского состава НАГУ и инициативной группы выпускников Академии, для наработки общего видения и предложений по дальнейшему развитию Академии госуправления.
"Выпускники Национальной академии госуправления глубоко обеспокоены ситуацией, которая складывается вокруг ВУЗа и слухами о его возможной ликвидации. На сегодняшний день, Академия - единственное специализированное учебное заведение, где готовят высокопрофессиональных специалистов высшего уровня за украинские деньги, в соответствии с украинской повесткой и реалиями, государственных менеджеров, которые являются поддержкой и по сути гвардией президента такой необходимой для реализации инициатив по реформированию и улучшению ситуации в Украине.От лица выпускников Академии мы обращаемся к Владимиру Зеленскому с просьбой взять вопрос модернизации и развития НАГУ под личный контроль. По нашему мнению, вопросы связанные с модернизацией Академии эффективнее было бы обсуждать в широком кругу, с участием как представителей Офиса президента, так и профессорско-преподавательского состава, вместе с представителями инициативной группы выпускников. Так мы сможем обеспечить всестороннюю экспертизу, и выработать такое решение, чтобы Академия госуправления стала не только современным учреждением по подготовке специалистов государственного сектора высшего уровня, но и реализовала в полной мере свой аналитический проектно-тренинговый потенциал, такой необходимый, для обучения и подготовки представителей власти всех уровней", - рассказал Ярослав Лащук.
Лащук также отметил, что Академия управления подготовила десятки тысяч профессиональных государственных менеджеров, среди которых известные политики, министры, депутаты всех уровней и все те, кто обеспечивает функционирование машины государственного управления.
"Академия - настоящая кузница профессиональных управленческих кадров. А профессионально подготовленные руководители в системе управления государством - один из важных элементов государственной безопасности. Именно поэтому государственных служащих должны готовить в Украине, за счёт нашего бюджета. Мы надеемся, что Владимир Александрович Зеленский поддержит нашу инициативу и в очень скором времени лично убедится, что именно выпускники Академии стали движущей силой и поддержкой тех положительных изменений, которые происходят в стране, которых мы все так ждём, в надежде на которые украинцы и выбрали Владимира Зеленского президентом", - отметил Ярослав Лащук.
Напомним, Национальная академия государственного управления была создана в 1995 году специальным указом президента Украины для подготовки высших управленческих кадров и, в отличии от большинства украинских ВУЗов, находится в прямом подчинении Государственному управлению делами, а не Министерству образования.
И чем быстрее подобные помойки сидящие на загривке у налогоплательщиков прекратят своё существование, тем лучше. Созданная при кучме в 1995 году ничтожное учреждение, которое выдавало корочку об образовании конченным дегенератам, которых двигали во власть, но которым не хватило мозгов закончить хоть какой никакой вуз. Логичным продолжением этого в последствии стал кульок поплавского и вся система частного высшего образования. Гоните этих 400 гасконцев сцаными тряпками, этот Лащук к примеру пусть раскошелится, это его единственный вуз, владеет гранитным карьером, учредитель десятка фирм, состоятельный мешок. Ну нет.... давайте за счёт налогоплательщиков содержать дебилопитомник.
Всякие стартеры обучают там своих жен, которым лень заниматься домом, а работать западло.
Имхо, этот НАГУ нужно закрыть, а на базе Киево-Могилянской Академии создать центр повышения квалификации для госслужащих. Всех преподавателей НАГУ выгнать нах.
Это места, совершенно равные по концентрации дебилов на квадратный метр