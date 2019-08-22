 Обвиняемый по делу Гандзюк Павловский во второй раз проигнорировал решение суда

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Центр информации о правах человека.

Из-за неявки обвиняемого подготовительное заседание на этот раз перенесли на 3 октября.

Причина отсутствия Павловского неизвестна. Не явился и его адвокат, в своем ходатайстве он пояснил, что будет в это время занят на другом заседании.

"Будут выясняться причины, почему он (Павловский. - Ред.) не явился", - отметила в комментарии журналистам прокурор Генпрокуратуры Виктория Калита.

Она уточнила, что именно по ходатайству Павловского Верховный Суд перенес дело из Херсона в Одессу, так как именно здесь Павловский проживает после хирургической операции.

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Отец погибшей Екатерины Виктор Гандзюк, приехавший на заседание из Херсона, убежден, что таким образом умышленно затягивается рассмотрение дела, чтобы "снизить градус общественного напряжения".

"Это все идет к тому, что всем надоест, перестанут ходить активисты, журналисты, и наконец состоится тайное заседание, где все решится. И это все происходит с согласия прокуратуры, которая не знает, где Павловский", - заявил Гандзюк журналистам.

Его адвокат также добавила, что на судебном заседании по Павловскому Виктор Гандзюк будет ходатайствовать о признании его потерпевшей стороной. Если это ходатайство будет удовлетворено, то именно от согласия отца погибшей будет зависеть, сможет ли Павловский заключить сделку со следствием о признании вины.

Как уточнила прокурор Калита, согласно этому договору, обвиняемый полностью признает свою вину и обязуется предоставлять обличительные показания о других фигурантах дела.

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Как известно, Павловский уже ранее "прогуливал" допросы в Шевченковском суде Киева, ссылаясь на состояние здоровья. Несмотря на это, в конце июля его заметили на футболе в Одессе.

Также, ссылаясь на необходимость лечения Павловского, прокуратура в июне не подала ходатайство на продление ему домашнего ареста. Поэтому сейчас он находится на свободе без всякого меры пресечения.

В апреле Павловскому изменили квалификацию дела с содействия организации нападения на Гандзюк на сокрытие преступления. Тогда же его отпустили под домашний арест, после пяти месяцев заключения.

Подозрение Павловскому вручили в ноябре 2018 года только после того, когда его фамилию как вероятного соучастника нападения обнародовали активисты инициативы "Кто заказал Екатерину Гандзюк?".