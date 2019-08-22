 На должность вице-спикера от "Батькивщины" претендует Кондратюк, а от внефракционных - Констанкевич

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в Подготовительной группе.

Также от внефракционных кандидатом на должность вице-спикера подают Ирину Констанкевич, которая до избрания народным депутатом возглавляла благотворительный фонд Игоря Палицы.

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От "Европейской Солидарность" кандидатура еще не подана. В партии рассматривают на эту должность Иванну Климпуш-Цинцадзе и Артура Герасимова.

Партия "Голос" не будет подавать своего кандидата на эту должность.

"Оппозиционная платформа – за життя" может подать на эту должность женщину, а не Виктора Медведчука.