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 Политика Украины
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Все про:ВР (23302) Герасимов (208) Климпуш-Цинцадзе (341) Кондратюк_Елена (2)

 На должность вице-спикера от "Батькивщины" претендует Кондратюк, а от внефракционных - Констанкевич

Партия "Батькивщина" подала кандидатуру Елены Кондратюк на должность вице-спикера Верховной Рады.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил источник в Подготовительной группе.

Также от внефракционных кандидатом на должность вице-спикера подают Ирину Констанкевич, которая до избрания народным депутатом возглавляла благотворительный фонд Игоря Палицы.

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От "Европейской Солидарность" кандидатура еще не подана. В партии рассматривают на эту должность Иванну Климпуш-Цинцадзе и Артура Герасимова.

Партия "Голос" не будет подавать своего кандидата на эту должность.

"Оппозиционная платформа – за життя" может подать на эту должность женщину, а не Виктора Медведчука.

Источник: https://censor.net.ua/n3144269
 
 
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Ну а Петр Алексеевич Порошенко станет премьер министром!!!
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ага, партии ПЕС, та и президентом той же клоака😀😀😀
Та и вообще все должности может в ПЕСе занимать, а там и на фрунзе перевезут с мигалками, как пэтя любит😀
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надо ирку выбирать на безальтернативной основе. больно шустра девка
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У мене печаль.
Я дуже хотів щоб був перший номер фракції минулого скликання.
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