 Россиянин Седиков, воевавший на стороне оккупантов, просит Зеленского о помиловании и надеется на обмен

Об этом Седиков рассказал корреспондентке "Громадського", информирует Цензор.НЕТ.

"Где-то две недели назад ко мне пришли сотрудники СБУ и спросили, хочу ли я на обмен, я сказал, что да, и мне предложили написать заявление на помилование. И где-то неделю назад я написал заявление. Теперь жду новостей, больше ничего не знаю", — сказал заключенный.

Седиков — лейтенант запаса вооруженных сил РФ, в 2016 году он начал воевать на стороне боевиков незаконного вооруженного формирования "ЛНР". В июле 2016 года Седикова задержали украинские военные, тогда он был ранен в ногу. В 2017 году его признали виновным в террористической деятельности и приговорили к 11 годам тюрьмы. Он есть в списке россиян, которых Украина готова обменять на политзаключенных в России и на Донбассе.

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Его уже возили на обмен в декабре 2017 года, но вернули, как и всех других россиян.

Седиков был среди 22 россиян, которые в 2018 году обратились к президенту РФ Путину с просьбой вернуть их на родину.