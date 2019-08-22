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 Общество
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Все про:обмен (713) помилование (180) терроризм (18095)

 Россиянин Седиков, воевавший на стороне оккупантов, просит Зеленского о помиловании и надеется на обмен

Россиянин Алексей Седиков, воевавший на стороне оккупантов и осужденный в Украине за терроризм, написал заявление-прошение о помиловании на имя президента Владимира Зеленского.

Об этом Седиков рассказал корреспондентке "Громадського", информирует Цензор.НЕТ.

"Где-то две недели назад ко мне пришли сотрудники СБУ и спросили, хочу ли я на обмен, я сказал, что да, и мне предложили написать заявление на помилование. И где-то неделю назад я написал заявление. Теперь жду новостей, больше ничего не знаю", — сказал заключенный.

Седиков — лейтенант запаса вооруженных сил РФ, в 2016 году он начал воевать на стороне боевиков незаконного вооруженного формирования "ЛНР". В июле 2016 года Седикова задержали украинские военные, тогда он был ранен в ногу. В 2017 году его признали виновным в террористической деятельности и приговорили к 11 годам тюрьмы. Он есть в списке россиян, которых Украина готова обменять на политзаключенных в России и на Донбассе.

Также на Цензор.НЕТ: "При чем тут Владимир Владимирович? Меня же здесь нет", - осужденный в Украине российский наемник Седиков о роли Путина в войне на Донбассе. ФОТО

Его уже возили на обмен в декабре 2017 года, но вернули, как и всех других россиян.

Седиков был среди 22 россиян, которые в 2018 году обратились к президенту РФ Путину с просьбой вернуть их на родину.

Источник: https://censor.net.ua/n3144265
 
 
 Топ комментарии
 
зеленский, как росисяне, своих не бросает. Молорос своего помилует Россиянин Седиков, воевавший на стороне оккупантов, просит Зеленского о помиловании и надеется на обмен - Цензор.НЕТ 5519
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Не правильно он просит , нужно было сказать что он защищал мирное население Донбасса от фашистов которые обстреливают мирное население , как говорила Мендель Россиянин Седиков, воевавший на стороне оккупантов, просит Зеленского о помиловании и надеется на обмен - Цензор.НЕТ 6903
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зеля - надежда и опора сруцького мира, не то что хунта
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зеленский, как росисяне, своих не бросает. Молорос своего помилует
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Чума соевая, та если и помилует на обмен нашего воина, то что плохого?
Вы идиоты в кубе, блин！
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В том то и дело, что именно помилует, а не обменяет. Плохо ты знаешь своего Зеленого барыгу.
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жесть, просто трэш какой то😀
Но, таких как ты не жалко😀
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Привет ясновидящий ты наш, поздровляю с незаурядным талантом предсказывать будущие, потренеруйся для начала предсказывать погоду и без обид,бо реальных предсказателей будущего наука пока не обнаружила Росіянин Седіков, який воював на боці окупантів, просить Зеленського про помилування і сподівається на обмін - Цензор.НЕТ 1893
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кацапам и на своих уже наплевать. Как фсегда, впрочем.
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Ну, так классика же, "ихтамнет, бабыещенарожают"
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єтава сєдікова можна нє атпускать в взять в сваю каманду вона сколька нєхфатаєт прєтєндєнтав на далжнастя в раьониє адміністраціі
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Не правильно он просит , нужно было сказать что он защищал мирное население Донбасса от фашистов которые обстреливают мирное население , как говорила Мендель Россиянин Седиков, воевавший на стороне оккупантов, просит Зеленского о помиловании и надеется на обмен - Цензор.НЕТ 6903
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зеля - надежда и опора сруцького мира, не то что хунта
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Шо то господин Седиков плохо помилования просит. Попросили в СБУ - написал. Так не пойдет. Это же реальный террорист а не искусственный, как наши Сенцов, Гриб, Бекиров, Балух (его правда даже кацапы не смогли в терроризме обвинить). А где раскаяние господина Седикова?, путь даже наигранное, но оно должно быть.
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зелупа как раз помилует,ведь с ****** надо помягче
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шось всі парашинськи виродки, наркєши також, "чомусь" плекають надії свої(вологі) саме на Зєзадранта....До Пороха подібні вишкребки "чомусь" не зверталися...Особливо показовою була сходка наркоманів під ОПою з вимогами їх(!!!) захищати...Не нормальних людей, які потерпають від цих покидьків, а саме цих покидьків...І цей рашист з тої ж колоди...Квартал абсурду розпочався в Україні...
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Странно что еще и гражданство Украины у Зели не попросил .
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да он не лейтенант запаса, а цельный енерал
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Чувак, они все, как только попадают в плен, становятся "позавчера уволенными"
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ну, так тебя завтра уволят и будешь. как все
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Не у Зеленського треба прохати, а у Макрона. А де, до речі, Зеленський? Знову на курорті?
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Воевал с оружием и всего 11 лет. А пожизненно отстраивать Донбасс никому не присудули .
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Россиянин Седиков, воевавший на стороне оккупантов/ "Это внутренний гражданский конфликт. Никем не инспирированный, никакой Россией", Коломойский о войне на Донбассе.-Разъясняет командированный в Украину миротворец из Израиля.
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Ничего страшного зЕ тебя скоро помилует как и остальних "бунтарей" и "повстанцев".
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Сколько кацикоф на сайте, и поют в унисон с пэдриковыми!
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Я за то, чтобы обменять на наших воинов...
А он, когда вернется к своим, пусть своим детям, внукам и правнукам, и соседским, строго настрого закажет идти воевать против Украины...
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Я надеюсь, это сарказм...Особенно "строго-настрого" доставило
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