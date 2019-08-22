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 Агитатора, распространявшего в интернете антиукраинские материалы, задержали в Северодонецке, - СБУ

Мужчина распространял информационные материалы антиукраинского содержания через запрещенные социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Администратор интернет-сообществ антиукраинского направления, в частности, "Юго-Восток Новороссия 2015-2022", выполнял за денежное вознаграждение задание от российских кураторов. По замыслу заказчиков, провокационные публикации должны были привести к дестабилизации общественных настроений накануне и в День Независимости Украины в районах Донецкой и Луганской областей, прилегающих к неподконтрольным украинской власти территориям", - сказано в сообщение.

Мужчина действовал по той же схеме, которую оперативники СБУ ранее обнаружили в Одесском, Днепропетровском и Сумском регионах.

Также на Цензор.НЕТ: На Южно-Украинской АЭС майнили криптовалюту, - СБУ

Источник: https://censor.net.ua/n3144261
 
   
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Если соц сети запрещенные то и грех жаловаться, да, зебилы?)
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Когда за порохоботов в интернете возьмутся?
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Всі порохоботи виїхали до Ростова 21 березня.
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распространял в сети антиукраинскую передачу спокойной ночи, мылыши с агентами фсб хрюшей, филей и степашкой, в чем и повинен
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10:02 pm: "Хрюша и Степашка идут на войну"
"11 марта 2014"

"В итоге, вместо того, чтобы пойти служить в армию, Филя вступает в молодежные штурмовики и громит лавки "пятой колонны". Каркуша едет на фронт санитаркой, направляет на родину партии "груза-200", сходит с ума в полевом госпитале. Хрюша становится замполитом, промывает мозги молодому пушечному мясу, по ночам "фарцует" гуманитарной помощью и талонами на хлеб в тылу. Степашка выступает против войны, его расстреливают за высказывания против Национального Лидера.
В конце страну Фили после кровопролитной войны, в которой гибнут миллионы, самоубийства Национального Лидера и позорного разгрома оккупируют морпехи-маппеты во главе с генералом Кермитом."
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агітатара ізловіть отправіть в трускавєц на пєрєучьобу і пусть работаєт на общєє дєло !
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нео из матрицы был москалем судя по фото. ну и в третем джоне уике киауну ривз признался шо он дитя беларуси Агітатора, який поширював в інтернеті антиукраїнські матеріали, затримали в Сєверодонецьку, - СБУ - Цензор.НЕТ 303 Агітатора, який поширював в інтернеті антиукраїнські матеріали, затримали в Сєверодонецьку, - СБУ - Цензор.НЕТ 303 Агітатора, який поширював в інтернеті антиукраїнські матеріали, затримали в Сєверодонецьку, - СБУ - Цензор.НЕТ 303
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Когда начнут за распространение клеветы на Пороха? Зебилы уже пол года грозят Пороха посадить , а когда к делу доходит так говорят что не за что сажать то Агітатора, який поширював в інтернеті антиукраїнські матеріали, затримали в Сєверодонецьку, - СБУ - Цензор.НЕТ 5552
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Так їх багато тепер - жиди, москалі, на черзі всіляки меншинства. Геть поклали в позу раком українську націю.
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соевая кибуца потеряла какого то активного свиношныря.
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Те, кто сидит Фкантакте и Одноглазниках - это не украинцы, а малороссы. Их моск давно промыт и этот агитатор делал мартышкин труд, хотя и хорошо оплачиваемый.
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