Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Администратор интернет-сообществ антиукраинского направления, в частности, "Юго-Восток Новороссия 2015-2022", выполнял за денежное вознаграждение задание от российских кураторов. По замыслу заказчиков, провокационные публикации должны были привести к дестабилизации общественных настроений накануне и в День Независимости Украины в районах Донецкой и Луганской областей, прилегающих к неподконтрольным украинской власти территориям", - сказано в сообщение.
Мужчина действовал по той же схеме, которую оперативники СБУ ранее обнаружили в Одесском, Днепропетровском и Сумском регионах.
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"11 марта 2014"
"В итоге, вместо того, чтобы пойти служить в армию, Филя вступает в молодежные штурмовики и громит лавки "пятой колонны". Каркуша едет на фронт санитаркой, направляет на родину партии "груза-200", сходит с ума в полевом госпитале. Хрюша становится замполитом, промывает мозги молодому пушечному мясу, по ночам "фарцует" гуманитарной помощью и талонами на хлеб в тылу. Степашка выступает против войны, его расстреливают за высказывания против Национального Лидера.
В конце страну Фили после кровопролитной войны, в которой гибнут миллионы, самоубийства Национального Лидера и позорного разгрома оккупируют морпехи-маппеты во главе с генералом Кермитом."