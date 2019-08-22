 Агитатора, распространявшего в интернете антиукраинские материалы, задержали в Северодонецке, - СБУ

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Администратор интернет-сообществ антиукраинского направления, в частности, "Юго-Восток Новороссия 2015-2022", выполнял за денежное вознаграждение задание от российских кураторов. По замыслу заказчиков, провокационные публикации должны были привести к дестабилизации общественных настроений накануне и в День Независимости Украины в районах Донецкой и Луганской областей, прилегающих к неподконтрольным украинской власти территориям", - сказано в сообщение.

Мужчина действовал по той же схеме, которую оперативники СБУ ранее обнаружили в Одесском, Днепропетровском и Сумском регионах.

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