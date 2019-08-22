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 Политика Украины, За рубежом
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 Путин и Макрон обсуждали тему обмена удерживаемыми между РФ и Украиной. Определенные контакты на этот счет осуществляются, - Песков

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон в ходе переговоров обсудили российско-украинские отношения, в том числе вопросы обмена удерживаемыми лицами, но без конкретных фамилий, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Какие-то персоналии не обсуждались. Состоялся очень подробный обмен мнениями по проблеме урегулирования на юго-востоке Украины, обсуждались российско-украинские отношения, в том числе упоминалась тема обмена удерживаемыми лицами", - сказал Песков в четверг журналистам, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Отвечая на уточняющий вопрос о возможных подвижках в обмене удерживаемыми между Россией и Украиной, Песков сказал: "Определенные контакты на этот счет осуществляются".

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Источник: https://censor.net.ua/n3144260
 
   
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Та правильно.
Не с Зелёной же Соплёй обсуждать освобождение украинских военных
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При Порохе о Украине без Украины не говорили вообще.
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Додавили Пьіню , скоро наши ребята будут дома. Имхо
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По телевизору: крымнаш, путин всех переиграл, Америка со-своим долларом вот-вот сдохнет в агонии, Европа загнивает и разваливается, а у тебя напротив квартиры стоит сталагмит из говна.
Рубль скоро станет резервной валютой, искандеры со смеху умирают, весь мир опять "уважает" Россию, пиндосы прыгают за борт от одного упоминания российских имперско-космических сил, а у тебя напротив квартиры - сталагмит из говна.
Ты смотришь в телевизор где тебе рассказывают что ты встал с колен, встаёшь с колен, идёшь в подъезд - а на тебя смотрит сталагмит из говна.
И ни Путин, ни Шойгу, ни имперско-космические силы, ни Росгвардия, ни казаки, ни ополчение ОРДЛО сталагмит из говна убирать не спешат. Зато приезжают какие-то мужики, рубят говно топором, потом сжигают у тебя во дворе, облив керосином. Ты смотришь как горит сталагмит из говна, но вспоминаешь про телевизор, и на твоей душе хорошо, её переполняет гордость: победили хунту - победим и сталагмит!
Но причину никто не устранил, говно и прочие фекалии капают, сталагмит растёт опять. Утешает одно - растёт он медленнее, чем госдолг Америки. Но каждый раз, возвращаясь домой, ты понимаешь - ты живёшь на параше. В буквальном смысле этого слова. 100 тысяч человек живут на Рублевке и еще 140 миллионов живут на параше. Они уже встали с колен и показали Америке кузькину мать. Но у них в доме стоит сталагмит из говна.
Я бывал в странах, где на улицах валяются дохлые крысы и где реально умирают с голоду, а телевизоры есть только у супербогатых. Но сталагмиты из говна есть только в аду. А еще в Российской Федерации.
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в атат пєськов класний чювак сматрю на нєво і хачу сказать чьта нужна брать єго в нашу зё каманду Путін і Макрон обговорювали тему обміну утримуваними між РФ і Україною. Певні контакти з цього приводу здійснюються, - Пєсков - Цензор.НЕТ 9753
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