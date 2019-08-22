EN|RU|UK
Темы дня: Пожар в отеле в Одессе Обыски в Окружном админсуде Киева Украинские заложники в РФ Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Команда Зеленского против Кличко Обирай свідомо
 Общество
  1204  24
Все про:шахта (834) Шахов_Сергей (35)

 На шахтах Луганска угроза экологической и социальной катастрофы, - Шахов написал письмо Зеленскому

Народный депутат Украины Сергей Шахов направил Президенту открытое обращение с требованием срочно вмешаться в ситуацию с систематическими авариями и задолженностями по зарплатам шахтеров.

 По его мнению, только Владимир Зеленский может сдвинуть проблему с мертвой точки. Об этом он написал на своей страничке в фейсбуке: "Угроза затоплений нависла над всеми шахтами Луганска и Первомайска. Это результат поломок устаревшего оборудования, которое угрожает жизни сотням шахтеров и несет прямую угрозу отравления реки Северский Донец, которая поставляет воду для полтора миллиона граждан", - написал Шахов в Фейсбуке..


Также он акцентировал на необходимости срочного погашения задолженности по заработным платам шахтеров. "В преддверии своего профессионального праздника наши шахтеры обречены голодовать из-за трехмесячной задолженности и без этого маленьких зарплат. Сегодня Украина задолжала работникам госшахт почти миллиард гривен, это треть государственных долгов по зарплатам. Я не говорю уже о том, что стоило бы дать премии горнякам к профессиональному празднику. Но вместо этого, правительство "отмахивается" мелкими подачками и пустыми обещаниями", - говорится в тексте обращения.
По мнению Шахова, в стране назревает социальный кризис, он напомнил об акциях протеста шахтеров с перекрытием дорог в Луганской и Донецкой областях, а также уверил, что шахтеры готовы идти пикетом на Киев. По мнению народного избранника, Украина не имеет морального права праздновать независимость, пока не будет погашен долг перед шахтерами: Шахтер – это самая сложная профессия. Это люди, которые не жалеют своего здоровья, а иногда и жизни, на их плечах держится экономика нашей страны. Украина должна шахтерам не только законные зарплаты. У нас нет морального права праздновать День Независимости, пока горняки голодают. Донбасс требует Вашего внимания и поддержки", - написал Шахов.

Источник: https://censor.net.ua/n3144258
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Только Путин Зеленский поможет. Плохие бояре мешают жить На шахтах Луганска угроза экологической и социальной катастрофы, - Шахов написал письмо Зеленскому - Цензор.НЕТ 6683
 показать весь комментарий
 
 
пусть в колумбии покупает уголь...там дешевле в 2,5 раза
 показать весь комментарий
 
 
што? опять обиженные карбонарии касками стучать будут? Может специально для них мусоров беркутявых на время из на мордовии импортировать ( с косюком во главе)?
кормильцы *** межгалактические.
 показать весь комментарий
 
 
идите к охфису, зеля добрый всем даст, пока ещё звр есть
 показать весь комментарий
 
 
это всего лишь мелочь по сравнению со взрывом пуканов у настоящих патрыотов
 показать весь комментарий
 
а че они у потроха не просили денег??? ярд же не мгновенно вырос!!! пусть идут к пэдро домой и пикетируют его! и югика по пути прихватят, повесят на елочку!
 показать весь комментарий
 
 
Порох три(ТРИ) месяца как не президент! Рулите, зелупоголовые.
 показать весь комментарий
 
Замечание Шахову
Шахтер - это самая сложная профессия.Источник: https://censor.net.ua/n3144258

Не коректно и не грамотно, не ужели сложнее кардиохирурга, другое дело одна из самых опасных ,а также физически тяжёлых
 показать весь комментарий
 
ответственность за население и в том числе экологическую безопасность на оккупированной территории несёт страна-оккупант агрессор...вот нехай путлеру письмо напишет...пускай мышебратья расейские погашают задолженность и поддерживают должным образом шахты
 показать весь комментарий
 
\У Зеленского есть прекрасный шанс реализовать свою идею - сделать условия жизни на подконтрольной территории настолько привлекательной, что все сепаратисты(в том числе и крымские) начнут слёзно упрашивать украинские власти принять их снова в состав Украины.
 показать весь комментарий
 
нє понял шта разниліся нє відєтє прєзєдєнту і так дєнєг нє хватаєт на пєнсіі для нашіх радних рєпатріантав в ізраілє На шахтах Луганска угроза экологической и социальной катастрофы, - Шахов написал письмо Зеленскому - Цензор.НЕТ 6558 скока можна
 показать весь комментарий
 
Помню по иситиви рассказывали в "граждаснском самонападении" шо где-то там на донеччине есть шахта в которой в годы совка проводили контролированные ядерные взрывы. Так вот, многие трындели шо если их затопят то будет икологична кастрофа и второй чирнобыль. Если перестали стрелять то ждем это, шоб лугандонцы стали мечеными сталкерами и самовыпилились вместе с кубанью На шахтах Луганска угроза экологической и социальной катастрофы, - Шахов написал письмо Зеленскому - Цензор.НЕТ 1343
 показать весь комментарий
 
 
Я так розумію, що Зєлєнскій в Україні і Пасічник в т.з.ЛНР - одна і та ж особа? Як Джекіл і Зайд? Чи це - різні особи, що керуються одним пультом?
 показать весь комментарий
 
хайд. ну у новопреставленного таки шиза:
то он самурай
На шахтах Луганска угроза экологической и социальной катастрофы, - Шахов написал письмо Зеленскому - Цензор.НЕТ 9718

то наполеон:


то еще кто-то:
На шахтах Луганска угроза экологической и социальной катастрофы, - Шахов написал письмо Зеленскому - Цензор.НЕТ 6158
 показать весь комментарий
 
судя по всему он подумал, что трибуна - это рояль, хотел сыграть мурку.
 показать весь комментарий
 
только Хайд, мистер Хайд...
Dr. Jekyll and Mr. Hyde
 показать весь комментарий
 
Чего парашенки не слал, или парашенке было не до этого?
 показать весь комментарий
 
При Порошенко не было долгов по з/п. И это Зеленая сопля нарулил всего за три месяца
 показать весь комментарий
 
Сирожа, это однозначно, пашенка даже за свои деньги пво Киева построил😀
 показать весь комментарий
 
о черти... они же всю Украину кормят, кормильцы. пусть сосут сиську, сиська одна, между ног, и сосать ее прийдется поочереди.

денег нет, но вы держитесь (С)
 показать весь комментарий
 
Ці шахти чорна діра корупції,вугілля привезене з Колумбіі в два рази дешевше і не треба нам почути колумбійських шахтарів,платити їм космічні пенсії і давати їм безкоштовно електроенергію і воду.Маргарет Тетчер була дуже розумна прем'єрка.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиОбщество
 
 
 
 
 
 вверх