 "Евросолидарность" будет претендовать на должность вице-спикера ВР, - Ирина Геращенко

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала избранная от "ЕС" депутат Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Европейская Солидарность" как оппозиционная политическая сила претендует на председателей комитетов, которые традиционно возглавляет оппозиция, которые имеют контролирующие функции. Это комитет по вопросам регламента и свободы слова. Также наша партия считает лучшим руководителем комитета нацбезопасности Михаила Забродского. Также наша партия как оппозиция будет претендовать на должность вице-спикера ВР. Сообщила сегодня об этом коллегам от других политических сил на рабочей подгруппе", - заявила она.

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Отметим, ранее избранная от "ЕС" депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что партия "Европейская Солидарность" не претендует на должность вице-спикера Верховной Рады и не будет подавать свою кандидатуру.

"На рабочей подгруппе по вопросам сфер ведения комитетов я, как представитель оппозиции, жестко выступила против рищення СН полностью выхолостить комитет по вопросам свободы слова. Впервые в истории ВР, из ведения этого комитета забрали даже вопрос освещения деятельности ВР, а также вопросы рекламной деятельности и даже вопрос печатных, электронных СМИ и сети Интернет. Теперь этим будет заниматься мега комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики. Я считаю, что такое выхолащивание функций комитета свободы слова антидемократическим и глубоко ошибочным. Выступила категорочно против этого от "Европейской Солидарности". Это фактическая ликвидация комитета, который на протяжении всех созывов ВР был одним из самых авторитетных и эффективных! На что председательствующий, господин Стефанчук, поставил на голосование вопрос ликвидации комитета свободы слова. Чистая манипуляция. Все, конечно, проголосовали против такой манипуляции. Комитет свободы слова останется с урезанными полномочиями", - добавила Геращенко.







