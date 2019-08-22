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 Политика Украины
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 "Евросолидарность" будет претендовать на должность вице-спикера ВР, - Ирина Геращенко

"Европейская Солидарность" будет претендовать на должность вице-спикера Верховной Рады.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написала избранная от "ЕС" депутат Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Европейская Солидарность" как оппозиционная политическая сила претендует на председателей комитетов, которые традиционно возглавляет оппозиция, которые имеют контролирующие функции. Это комитет по вопросам регламента и свободы слова. Также наша партия считает лучшим руководителем комитета нацбезопасности Михаила Забродского. Также наша партия как оппозиция будет претендовать на должность вице-спикера ВР. Сообщила сегодня об этом коллегам от других политических сил на рабочей подгруппе", - заявила она.

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Отметим, ранее избранная от "ЕС" депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что партия "Европейская Солидарность" не претендует на должность вице-спикера Верховной Рады и не будет подавать свою кандидатуру.

"На рабочей подгруппе по вопросам сфер ведения комитетов я, как представитель оппозиции, жестко выступила против рищення СН полностью выхолостить комитет по вопросам свободы слова. Впервые в истории ВР, из ведения этого комитета забрали даже вопрос освещения деятельности ВР, а также вопросы рекламной деятельности и даже вопрос печатных, электронных СМИ и сети Интернет. Теперь этим будет заниматься мега комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики. Я считаю, что такое выхолащивание функций комитета свободы слова антидемократическим и глубоко ошибочным. Выступила категорочно против этого от "Европейской Солидарности". Это фактическая ликвидация комитета, который на протяжении всех созывов ВР был одним из самых авторитетных и эффективных! На что председательствующий, господин Стефанчук, поставил на голосование вопрос ликвидации комитета свободы слова. Чистая манипуляция. Все, конечно, проголосовали против такой манипуляции. Комитет свободы слова останется с урезанными полномочиями", - добавила Геращенко.

Евросолидарность будет претендовать на должность вице-спикера ВР, - Ирина Геращенко 01
Евросолидарность будет претендовать на должность вице-спикера ВР, - Ирина Геращенко 02
Евросолидарность будет претендовать на должность вице-спикера ВР, - Ирина Геращенко 03
Евросолидарность будет претендовать на должность вице-спикера ВР, - Ирина Геращенко 04

Источник: https://censor.net.ua/n3144257
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
О как, только недавно заявляли, что эта должность не интересна им. Что ж такое произошло то?
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побачили, що зелені можуть зганьбити країну проголосувавши за шухрича.
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Все просто прозаїчно
.Ваша Ірусік вже не може без лобзання ..! "Евросолидарность" будет претендовать на должность вице-спикера ВР, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 655
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Кусать хотца. Икры не досталось, хоть макароны пожевать.
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хватит свыни, докерувались, единственная область - дебильный львов дал вам мандаты- а все остальные против
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ярый поклонник сывочолой свыни?
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а свыню любишь и его дружбанов свинярчуков! стряхни гивно с губ, так присосался
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взасос свыню с глубоким проникновением языка , в то место откуда у свыни анализы выползают
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Та не будете, куме, ви це сало їсти.
Чому?
Тому що я його вам не дам!
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скоты привели страну в еврожопу и никак не успокоятся, дальше срать хотят
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22.08.19 13:09 "Евросолидарность" не претендует на должность вице-спикера ВР и не будет подавать свою кандидатуру, - Климпуш-Цинцадзе
22.08.19 16:15 "Евросолидарность" будет претендовать на должность вице-спикера ВР, - Ирина Геращенко

Вы уж там в Песе определитесь... Среди своих 3.5 депутатов...


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То не хотели, а как узнали, шо юлькины хотят, сразу и себе захотелось
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А вообще ответочка прилететь должна.
В прошлом парламенте ни вице-спикера, ни "традиционных" комитетов у оппозиции не было. Властью тогда были и БПП (нынешний ПЕС), и "Батькившина".
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Не плутай зеньки *кулі в лоб * з Люлькою !
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Состав коалиции сформированной по итогам досрочных выборов в Верховную Раду осень 2014 года: БПП + НФ + Батькившина + Самопомичь + РПЛ
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Соевые отбросы могут претендовать только на должности уборщиков сортиров в Раде
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жду, когда ирка повторит свой коронный трюк скольжения на коленках
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Я дико извиняюсь, но чем тебе уже Зе не угодил?
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претендовать можешь ирусик на лидирующую роль при доступе к мотне свыни
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куда отослать чупа чупсы, шоб ирка с пэтькой пососали?
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поломались как целки, для приличия и в очередь до корыта...
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Ирочка ты там с Цытцатзой разберись , это же вам не на ромашке гадать ,любишь не любишь,дашь не дашь
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А у "Батькивщиньі" депутатов в Раде больше , чем у ПеПьі...
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