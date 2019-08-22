 Избранный от "Слуги народа" депутат Лысюк отказался от мандата: его место займет сотрудница "Квартала 95" Хоменко. ФОТО

Избранный народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Лысюк (№69 в избирательном списке партии) отказался от депутатского мандата, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Учитывая обстоятельства ЦИК признала Лысюка не получившим мандат, и признала избранным депутатом Елену Хоменко (№129 в избирательном списке партии).
По словам члена ЦИК Екатерины Махницкой, 21 августа Лысюк лично подал в Комиссию заявление об отказе от депутатского мандата. Таким образом, согласно ч.4 ст.101 закона о выборах народных депутатов, ЦИК должен признать избранным следующего по очередности кандидата в нардепы, которой является Хоменко.
Андрей Лысюк – директор юридической компании Hillmont Partners. Окончил юрфак академии СБУ. Работал на оперативных и руководящих должностях Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Киеве. Научный консультант телепроектов СТБ, в частности шоу "Следствие ведут экстрасенсы".
Согласно данным указанным на сайте "Слуги народа" Елена Хоменко окончила экономический факультет Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана по специальности "маркетинговый менеджмент". Получила диплом по маркетингу Чартерного Института Маркетинга (Chartered Institute of Marketing, UK). Директор по управлению и развитию цифровых продуктов ООО "Квартал 95". Работала на руководящих должностях в ведущих телеком- и ИТ-компаниях. Волонтер в ОО "Лига Волонтеров".
І це не кумовство, да, зелебоби ?
Блат (по Фасмеру - от идиш בלאַט - «лист»; нем. das Blatt - «лист»), широко распространённое на территории бывшего СССР, означающее знакомство или связи, используемые в личных целях и ущемляющие интересы третьих лиц благодаря которым можно получить какие-то блага в обход общепринятых правил и законов, как правило, в ущерб интересам общества или государства. «По блату» - благодаря выгодному знакомству, через «нужных» людей. Понятие блат устарело, вместо его с 2000 годов прижился новый термин "коррупция", блат-основа коррупции.
Карочь, в любом случае надо Меркельше предъяву кидать - это немцы к нам коррупцию занесли.
народ у нас невибагливий.
гентільний гумор йде наура.
А тут і ротика не відкриють.
одноразова зе- партєйка теж має лейблу простакуватої мордашки презЕдента.
А не так, як 28 років- не команда, а одні куми та дружбани.
я і не знала, що ви такий підлабузник
Ви що не знаєте, що за українською традицією - Гетьман, Президент, то батько народу.
І має бути достойним. Зеленський демонструє всі передумови.
в нас є лише мати Україна.
не можна весь товкти прогірклу воду в ступі піз назвою, як добре було би за Порошенка тим більше, що ми тільки-но звідти - з останніх 5 років під його недолугим керівництвом.
А где стрелки с надписями "Свинарчуки", "Сепары", "Певцы" и т.д.?
Вон, Зеркаль увольняться засобиралась, как раз, освободит местечко зама для лысого в МИДе.
Он же уже знает, какая вилка для какого блюда!
А там, глядишь, и в министры...
судя по фотке. там рот полностью рабочий
А зелефилов я хочу спросить: вы отдаете себе отчет, что вот этим вот лицам и фигурам вы будете по гроб жизни платить депутатские пенсии?
1народный депутат--не должность на которую назначают, например кононенко, свинарчук --эти назначались, а тут народ выбрал
2 это следующий списочный депутат
конечно при птрохе такого не было, там недоумок леша потрошенко просто пришел на виницкий участок и победил
2. А кто заставил неповязанного человека из проходных снять свою кандидатуру, чтобы зашла своя красотка?
У Національній академії СБ України немає юридичного факультету.
На досрочных президентских выборах главой государства был избран Петр Порошенко, с момента его инаугурации прошло 100 дней. 112.ua проанализировал, чем запомнились общественности 100 дней президентства ПорошенкоПетр Порошенко стал первым в истории украинским президентом, который был избран на свой пост по итогам первого тура голосования, и во второй раз по итогам досрочных президентских выборов. Возглавить страну новому президенту пришлось в условиях фактически открытого конфликта с Россией.
Внешний вектор
Практически сразу после своего избрания Петр Алексеевич подписал бесспорно исторический документ - Соглашение об ассоциации с ЕС - ручкой, которой это было предложено сделать в ноябре 2013 года экс-президенту Виктору Януковичу. Теперь документ ожидает ратификации в парламенте, а имплементацию экономической части отложили до конца 2015 года. Однако ЕС сохранил односторонние торговые преференции для Украины на этот период.
На внешнем направлении Порошенко удалось провести как никогда большое количество встреч, практически со всеми лидерами мировых держав. Да и Украину за это время посетили почти все ключевые политики, прилетал даже вице-президент США Джо Байден.
Украинский вопрос регулярно обсуждался на заседаниях Совета безопасности ООН то с подачи США, то Литвы, то России, то самой Украины. Важным результатом Порошенко на дипломатическом поприще следует назвать признание России на международном уровне - агрессором. Президенту удалось договориться о поставках оружия в нашу страну. По информации источников 112.ua в Генеральном штабе, в рамках договоренностей, достигнутых на саммите НАТО в Уэльсе, в Украину уже начали поставлять гаубичное вооружение. Также к заслугам, в том числе и Порошенко, можно отнести финансовую помощь Украине от Запада.
Ни мира, ни войны
Одним из ключевых обещаний Порошенко было обещание - мира. Но миротворческие обещания президента пока не увенчались успехом. Еще в июне Порошенко обещал завершить антитеррористическую операцию (АТО) в течение недели. Между тем, по информации источника 112.ua, знакомого с планированием операций Минобороны, даже если бы в Украину не были бы введены регулярные войска РФ, активная фаза АТО завершилась бы в лучшем случае в конце августа-начале сентября.
Да и мирный план Петра Порошенко вызывает определенные вопросы. Напомним, среди прочего документом предусматривается предоставление особого статуса как минимум части Донецкой и Луганской областей. Опрометчивым стало и заявление советника главы государства Юрия Луценко о возможности финансирования этих регионов Россией.
100 дней правления действующего главы государства ознаменовались прямым вторжением России на восток Украины и первыми с периода Второй мировой войны авиаударами по территории Украины. От российской авиации пострадал луганский аэропорт. В целом военный конфликт нанес ущерб Украине на миллиарды долларов.
Нацгвардия
Действия России подтолкнули главу государства к принятию другого исторического решения - отмене внеблокового статуса и переориентации на сотрудничество с НАТО. Соответствующий правительственный законопроект об отмене внеблокового статуса Украины и возвращение в законодательство нормы о вступлении в НАТО Верховная Рада намерена рассмотреть в ближайшее время. Генсек Альянса уже поспешил заявить, что двери НАТО для Украины открыты.
готовьтесь парни
Загололовок просто жесть, для разгона зрады и кумовства, чем, собственно, недалекий комментатор первым комментом на ветке и выделися.
Но, если прочесть кого на кого заменили, то картина кардинально другая.
Песики, вы тупые, опущеные блохастые и беззубые. Вы ничто！😀😀😀
Меня смущают эти цифры, боюсь эти проценты не цвет нации