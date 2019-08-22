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 Избранный от "Слуги народа" депутат Лысюк отказался от мандата: его место займет сотрудница "Квартала 95" Хоменко. ФОТО

ЦИК признала Лысюка не получившим мандат, и признала избранным депутатом Елену Хоменко (№129 в избирательном списке партии "Слуга народа").

Избранный народный депутат от партии "Слуга народа" Андрей Лысюк (№69 в избирательном списке партии) отказался от депутатского мандата, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Учитывая обстоятельства ЦИК признала Лысюка не получившим мандат, и признала избранным депутатом Елену Хоменко (№129 в избирательном списке партии).

По словам члена ЦИК Екатерины Махницкой, 21 августа Лысюк лично подал в Комиссию заявление об отказе от депутатского мандата. Таким образом, согласно ч.4 ст.101 закона о выборах народных депутатов, ЦИК должен признать избранным следующего по очередности кандидата в нардепы, которой является Хоменко.

Андрей Лысюк – директор юридической компании Hillmont Partners. Окончил юрфак академии СБУ. Работал на оперативных и руководящих должностях Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью управления СБУ в Киеве. Научный консультант телепроектов СТБ, в частности шоу "Следствие ведут экстрасенсы".

Избранный от Слуги народа депутат Лысюк отказался от мандата: его место займет сотрудница Квартала 95 Хоменко 01

Согласно данным указанным на сайте "Слуги народа" Елена Хоменко окончила экономический факультет Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана по специальности "маркетинговый менеджмент". Получила диплом по маркетингу Чартерного Института Маркетинга (Chartered Institute of Marketing, UK). Директор по управлению и развитию цифровых продуктов ООО "Квартал 95". Работала на руководящих должностях в ведущих телеком- и ИТ-компаниях. Волонтер в ОО "Лига Волонтеров".

Источник: https://censor.net.ua/n3144250
 
   
 Топ комментарии
 
Сотрудница квартала 95 ...
І це не кумовство, да, зелебоби ?
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уборщица тетя валя, но ее уже министром экологии подают.
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Сотрудница квартала 95 ...
І це не кумовство, да, зелебоби ?
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да Ксенія, це не кумівство, це протекція.
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Протекция это как по блату? она будет блатная? Избранный от "Слуги народа" депутат Лысюк отказался от мандата: его место займет сотрудница "Квартала 95" Хоменко - Цензор.НЕТ 4140
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Було совєтське , тепер росiянсько родянське Избранный от "Слуги народа" депутат Лысюк отказался от мандата: его место займет сотрудница "Квартала 95" Хоменко - Цензор.НЕТ 3401
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Ну, не совсем советское...
Блат (по Фасмеру - от идиш ‏בלאַט‏‎ - «лист»; нем. das Blatt - «лист»), широко распространённое на территории бывшего СССР, означающее знакомство или связи, используемые в личных целях и ущемляющие интересы третьих лиц благодаря которым можно получить какие-то блага в обход общепринятых правил и законов, как правило, в ущерб интересам общества или государства. «По блату» - благодаря выгодному знакомству, через «нужных» людей. Понятие блат устарело, вместо его с 2000 годов прижился новый термин "коррупция", блат-основа коррупции.
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когда-то читал такую версию. типа ленин немцев в смутное время назначал на мат.ответственные должности, бо свои бы воровали то, что охраняли. и немцы выдавали ништяки только по документу, просили предьявить "блат!" (бумагу, дескать, давай, с печатью). ну и с тех пор пошло, где достал (песдатую вещь) - по блату.
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Я читал похожую версию, что Катя Вторая выдавала немецким колонистам права на землю и другие преференции. Ну и она немка и пользователи тоже называли этот документ "блатт". Потом евреи чтоб обойти ограничения по черте оседлости стали активно это подделывать, а на идише от звучит аналогично.
Карочь, в любом случае надо Меркельше предъяву кидать - это немцы к нам коррупцию занесли. Обраний від "Слуги народу" депутат Лисюк відмовився від мандата: його місце посяде співробітниця "Кварталу 95" Хоменко - Цензор.НЕТ 8630
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На России таких блатных целая Дура. ой не так целая Дума
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хороша протекція.. самих клоунів позбирали.
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Ксенія, ви перебільшуєте, всі клоунами бути не можуть - це дуже складна робота.
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нічого складного.
народ у нас невибагливий.
гентільний гумор йде наура.
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я таке перемикаю зразу - мене починає нудити.
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Я думал что не будут соблюдать не кум брат сват,но не думал что так внаглую практически поголовно все свои кореша,но стороников Зеленого почему то это устраивает,двойные стандарты
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Вони ж несамовито верещали, коли Петя призначав своїх людей з рошену.
А тут і ротика не відкриють.
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не крути, петя назначал свой конфитюр в исполнительную власть это во первых , петя был главой партии имени себя любимого,чего нет здесь
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а зе призначає своїх кловунів скрізь.
одноразова зе- партєйка теж має лейблу простакуватої мордашки презЕдента.
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Це довгі і бурхливі аплодисменти. 95 квартал на державній сцені. Замість державної політики у нас буде політичне шапіто. От для мене особисто було надзвичайно дивно дізнатися, наскільки цей квартал великий. Цікаво, скільки їх ще з Кошевим поза посадами залишилось? А що стосується Лисюка, то він щось знає, або щось відчув, що вирішив за краще екстрасенсів консультувати. Можливо, екстрасенси щось і підказали чоловіку. Наприклад, щоб тримався подалі від цієї зеленої шайки.
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А когда папа сына в депутаты тянет - каким словом это называется??
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так вона ж не вчилася в Трускавці! Вона потягне?
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батько Зеленский сам вправі підбирати собі команду! і це -правильно.
А не так, як 28 років- не команда, а одні куми та дружбани.
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"батько Зеленський " ?
я і не знала, що ви такий підлабузник Избранный от "Слуги народа" депутат Лысюк отказался от мандата: его место займет сотрудница "Квартала 95" Хоменко - Цензор.НЕТ 7740
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тю-ю..вже три місяці так пишу.
Ви що не знаєте, що за українською традицією - Гетьман, Президент, то батько народу.
І має бути достойним. Зеленський демонструє всі передумови.
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знаєте..., якщо ви хоча би маєте якийсь грам українського патріотизму, то повинні розуміти, що постійне ображання чинного Президента Зеленського ні до чого доброго не приведе.
не можна весь товкти прогірклу воду в ступі піз назвою, як добре було би за Порошенка тим більше, що ми тільки-но звідти - з останніх 5 років під його недолугим керівництвом.
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так і до "батя, я стараюсь" недалеко...
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Ти не тільки викрутився, а ще й гарно лизнув "батькові" Не соромся своїх переконань! Ми не будемо з тебе сміятись...
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Ксюша , вы одно время заявляли что с петей больше не в одной песочнице ,что случилось ,одурманили мармеладом снова ксёнзы ?
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уборщица тетя валя, но ее уже министром экологии подают.
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На схеме есть стрелка с надписью "Квартал 95".
А где стрелки с надписями "Свинарчуки", "Сепары", "Певцы" и т.д.?
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Не захотел ходить с голым задом.Коммерция победила.
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ЗеБарига тягне за собою всю свою кодлу.
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Порох не обіцяв не брати друзів чи знайомих на посади на відміну від Зе.
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Цікаво чи всі трудяги з 95 кварталу влаштовані в ВР та ОП ? Може когось "абідєлі" ? Зєбіли підкажіть .
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Я бы не было так уверен, ещё министров не назначили. Может культуры 😁
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Лисий на прем'єра: не просто ж так препіздент цілує його в лисину та ще й стрибку.
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Да, такого блестящего в некоторых местах специалиста...
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Ничего подобного!
Вон, Зеркаль увольняться засобиралась, как раз, освободит местечко зама для лысого в МИДе.
Он же уже знает, какая вилка для какого блюда!
А там, глядишь, и в министры...
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Главное, чтобы был профессионализм. А кто она и откуда, не важно.
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Странно, при Пете такие отмазки не канали. По крайней мере, Зелескому они не внушали доверия.
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Главное результат. Результат работы порошенко все увидели, результаты выборов показали, какую оценку эта работа получила. Результаты Зеленского будем видеть со временем.
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Со временем это когда? На конец первого срока зеленского. Что бы был повод на второй идти.
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Когда будет формировано правительство и назначены ключевые должности. Это логично.
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Ясно, подождем. Недолго осталось. Посмотрим на результаты.
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Прощло 100 дней, огласите результаты. Ну кроме просранной внешней политики, возврашения в Украину олигархов, назначения своих и поедания шаурмы. Или надо 1000 и 1 день?
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Дайте мені пульт від телевізора - і я зроблю президентом табуретку (с Березовський). Добавлю від себе: і зроблю будь-які досягнення - провалом, а шаурму з червоними труселями - супер продвинутістю.
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Сорудница шапито 95, стесняюьс сросить: єлитная массажистка штоле?
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почему только языком?
судя по фотке. там рот полностью рабочий
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Похоже, человек посмотрел на будующих "коллег" и решил не портить репутацию.

А зелефилов я хочу спросить: вы отдаете себе отчет, что вот этим вот лицам и фигурам вы будете по гроб жизни платить депутатские пенсии?
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раз отказался,значит хороший человек
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бобикодэбилы,
1народный депутат--не должность на которую назначают, например кононенко, свинарчук --эти назначались, а тут народ выбрал
2 это следующий списочный депутат
конечно при птрохе такого не было, там недоумок леша потрошенко просто пришел на виницкий участок и победил
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Ты и есть яркий представитель этого "народа", навыбиравшего зеленую плесень. И это они еще не приступали к работе!
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главное, что я сохранил человеческое лицо, в отличие от тебя
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Выбрав абсолютные ничтожества ты таки потерял его.
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1. А кто составлял списки из друзей и коллег Зеленого?
2. А кто заставил неповязанного человека из проходных снять свою кандидатуру, чтобы зашла своя красотка?
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Неужели один серьёзный человек в этом балагане нашёлся?
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чета не понял, вібл 69 номер, а вступил 169 мандат. Но по логике, она и так проходила ранее, ведь у СН в Раде по списку человек 240. И почему допустим не 241 по правилам, раз сказано, что следующий по счету, а 169?
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Может, число 69 дорого ей как память о пути на эту позицию...
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У СН по партийному списку прошло 124 депутата, остальные по мажоритарке.
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тепер під куполом ВР буде збиратись справжнє шапіто
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Бгггг.... я балдею от этих зеленых тупарей. Ущипните меня, мне это снится...
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"Андрій Лисюк... закінчив юрфак академії СБУ".
У Національній академії СБ України немає юридичного факультету.
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а як же ж.. Всіх "колег по цеху" же ж треба пристроїти до хлібних місць))
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Нє, сцикло. Соколова сказала, а вона в людях розбирається. Хоча якщо людина сцикло, так воно за звичай і брехло, бо треба мати сміливість сказати правду.
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зебилы - расскажите мне шо зеля смог сделать для Украины за это время - хотя можете сравнить - да и это 112 канал - так шо и это учитывайте

На досрочных президентских выборах главой государства был избран Петр Порошенко, с момента его инаугурации прошло 100 дней. 112.ua проанализировал, чем запомнились общественности 100 дней президентства ПорошенкоПетр Порошенко стал первым в истории украинским президентом, который был избран на свой пост по итогам первого тура голосования, и во второй раз по итогам досрочных президентских выборов. Возглавить страну новому президенту пришлось в условиях фактически открытого конфликта с Россией.
Внешний вектор
Практически сразу после своего избрания Петр Алексеевич подписал бесспорно исторический документ - Соглашение об ассоциации с ЕС - ручкой, которой это было предложено сделать в ноябре 2013 года экс-президенту Виктору Януковичу. Теперь документ ожидает ратификации в парламенте, а имплементацию экономической части отложили до конца 2015 года. Однако ЕС сохранил односторонние торговые преференции для Украины на этот период.
Обраний від "Слуги народу" депутат Лисюк відмовився від мандата: його місце посяде співробітниця "Кварталу 95" Хоменко - Цензор.НЕТ 2783На внешнем направлении Порошенко удалось провести как никогда большое количество встреч, практически со всеми лидерами мировых держав. Да и Украину за это время посетили почти все ключевые политики, прилетал даже вице-президент США Джо Байден.
Обраний від "Слуги народу" депутат Лисюк відмовився від мандата: його місце посяде співробітниця "Кварталу 95" Хоменко - Цензор.НЕТ 2783Украинский вопрос регулярно обсуждался на заседаниях Совета безопасности ООН то с подачи США, то Литвы, то России, то самой Украины. Важным результатом Порошенко на дипломатическом поприще следует назвать признание России на международном уровне - агрессором. Президенту удалось договориться о поставках оружия в нашу страну. По информации источников 112.ua в Генеральном штабе, в рамках договоренностей, достигнутых на саммите НАТО в Уэльсе, в Украину уже начали поставлять гаубичное вооружение. Также к заслугам, в том числе и Порошенко, можно отнести финансовую помощь Украине от Запада.
Обраний від "Слуги народу" депутат Лисюк відмовився від мандата: його місце посяде співробітниця "Кварталу 95" Хоменко - Цензор.НЕТ 2783Ни мира, ни войны
Одним из ключевых обещаний Порошенко было обещание - мира. Но миротворческие обещания президента пока не увенчались успехом. Еще в июне Порошенко обещал завершить антитеррористическую операцию (АТО) в течение недели. Между тем, по информации источника 112.ua, знакомого с планированием операций Минобороны, даже если бы в Украину не были бы введены регулярные войска РФ, активная фаза АТО завершилась бы в лучшем случае в конце августа-начале сентября.
Обраний від "Слуги народу" депутат Лисюк відмовився від мандата: його місце посяде співробітниця "Кварталу 95" Хоменко - Цензор.НЕТ 2783Да и мирный план Петра Порошенко вызывает определенные вопросы. Напомним, среди прочего документом предусматривается предоставление особого статуса как минимум части Донецкой и Луганской областей. Опрометчивым стало и заявление советника главы государства Юрия Луценко о возможности финансирования этих регионов Россией.

100 дней правления действующего главы государства ознаменовались прямым вторжением России на восток Украины и первыми с периода Второй мировой войны авиаударами по территории Украины. От российской авиации пострадал луганский аэропорт. В целом военный конфликт нанес ущерб Украине на миллиарды долларов.
Обраний від "Слуги народу" депутат Лисюк відмовився від мандата: його місце посяде співробітниця "Кварталу 95" Хоменко - Цензор.НЕТ 2783
Нацгвардия

Действия России подтолкнули главу государства к принятию другого исторического решения - отмене внеблокового статуса и переориентации на сотрудничество с НАТО. Соответствующий правительственный законопроект об отмене внеблокового статуса Украины и возвращение в законодательство нормы о вступлении в НАТО Верховная Рада намерена рассмотреть в ближайшее время. Генсек Альянса уже поспешил заявить, что двери НАТО для Украины открыты.
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Неправда, что Порошенко - первый, кого избрали после 1 тура. Первым был Кравчук на самых первых выборах президента независимой Украины.
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совсем скоро эту зелЕную падаль на ростов будем гнать.
готовьтесь парни
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Шо, не захотел на одной ноге прыгать?
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По морді видно,що бичка зеленська
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за первые 100 дней - Порошенко - ВОЙНА - В целом, что касается работы президента как главнокомандующего, несмотря на ряд провалов в кадровой политике, в том числе, в рядах силовиков, кое-что Порошенко все же сделать сумел. Так, народный депутат предыдущего созыва Верховной Рады, дончанин Юрий Гримчак отмечает, что активизация действий Вооруженных сил, произошедшая сразу после избрания Порошенко президентом, позволила «спасти много жизней и на конец августа освободить три четверти территории Донбасса от террористов». «За неполные 100 дней Порошенко удалось восстановить полноценные Вооруженные силы Украины и в очень сложных условиях все же наладить почти полностью разрушенную Януковичем систему обеспечения армии продовольствием, боеприпасами и техникой», - отметил экс-депутат.
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Здесь пиляют бюджеты, будет полон весь зал, скоро лет будет тридцать, как играет квартал. Все равно пройдет время и снова будет вопрос : "так почему же слуги народные, лучше хозяев живут". Нет я не в огород зеленой команды, эти слова были сказаны намного раньше, чем она сформировалась. Просто с 1991 года не было гетьмана, которому при жизни народу Украины хотелось бы памятник поставить. Один, продал флот и атомное оружие, второй породил олигархов, третий нічого не крав, четвертый так крав, що Камазами добро народне вивозив та кров людську пролив, пятый породил кумовство, шестой далеко не пошел, а подтянул к себе сватов и друзей. Ничего в этой стране не меняется.
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О какая подача новости！
Загололовок просто жесть, для разгона зрады и кумовства, чем, собственно, недалекий комментатор первым комментом на ветке и выделися.
Но, если прочесть кого на кого заменили, то картина кардинально другая.
Песики, вы тупые, опущеные блохастые и беззубые. Вы ничто！😀😀😀
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Не понравилась маленькая зарплата предложенная Беней?
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Вони нас зробили. Дивуюсь народу: це ж так просто - вибирай кращого, кого ти вже знаєш по роботі і досягненнях, а не тупо нові обличчя.
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за Гитлера по статистике 90% людей было, за Путина в расцвете 80%, и тут 75 % стада клоуна выбрало...
Меня смущают эти цифры, боюсь эти проценты не цвет нации
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