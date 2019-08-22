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 Общество
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Все про:контрабанда (1803) таможня (1468)

 В Киеве решается судьба таможенника Передерия, в Одессе арестовывают контрабанду Альперина

15 августа 2019 года истек срок исполнения обязанностей начальника Одесской таможни Владимиром Передерием.

На данный момент таможенник, чье имя связывают с организацией контрабандных схем, находится в Киеве, где решается его дальнейшая судьба. В это время, в Южной Пальмире, СБУ начала аресты контрабандных потоков Вадима Альперина. Задержана первая крупная партия "черной" одежды.

Об этом на своей странице в Facebook, сообщил известный украинский журналист Евгений Плинский.

По данным Плинского, на должности и.о. начальника Одесской таможни Владимир Передерий создал для компаний своего друга Вадима Альперина VIP-условия. Контрабанда "Короля Одесской контрабанды" Альперина завозилась в Украину по двум, придуманным Передерием схемам: подмена таможенных образцов тканей для экспертизы с целью снизить ставки пошлины с 8% до 0% и манипуляции с весом упаковки груза с целью минимизации таможенных платежей.

С 15 августа текущего года Владимир Передерий потерял статус и.о. начальника Одесской таможни в связи с истечений срока. Сейчас в Киеве решается его дальнейшая судьба. В это время контроль над Одесской таможней установила СБУ.

21 августа сотрудники департамента "К", на выезде с ВМО 3 таможенного поста "Черноморский", который находится на терминале Альперина "Ильичевсквнештран", задержали уже оформленные таможней 8 контейнеров с контрабандой. Груз адресован запорожскому ООО "АВИВАТРЕЙД".
Плинский раздобыл и опубликовал номера 7 из 8 арестованных контейнеров:

Номер контейнера

Номер декларации

ZCSU8765510

UA500090/2019/13811

MRKU3669987

UA500090/2019/13816

SEGU4729690

UA500090/2019/13817

TEMU7160515

UA500090/2019/13810

TCNU3961619

UA500090/2019/13821

EISU9321953

UA500090/2019/13820

MRKU6266964

UA500090/2019/13819

"Всего контейнеров было 15, но по каким-то странным причинам исполнитель операции майор ГУ "К" СБУ Геннадий Тищенко взял только восемь. Причина задержания – отработка оперативной информации в рамках большого расследования СБУ о том, что в этой партии груза произошла подмена образцов для проведения экспертизы с целью уклонения от уплаты налогов. Кроме этого, указанные данные в документах о разнице веса брутто/нетто не соответствуют истинным. По документам – 4%, по факту – 1%", - пишет Плинский.

Самое интересное, по мнению журналиста, то, что приказ о проведении операции подписывал лично начальник СБУ Иван Баканов, хотя традиционно такие операции визировал заместитель начальника департамента "К" Анатолий Калюжняк.

"Прямое участие Баканова дает основание предположить, что это не обычный СБУшный наезд с целью подоить Альперина, а реальная попытка пресечь его схемы", - резюмирует Евгений Плинский.

Как ранее сообщали СМИ, за назначение Владимира Передерия и.о. начальника Одесской таможни, клан Альперина заплатил бывшему и.о. главы ГФСУ Александру Власову $100 тыс. Первый приказ о назначении Передерия сроком на один месяц №869-о подписан 15 мая 2019 года. В дальнейшем клан Альперина должен был ежемесячно платить Власову аналогичную сумму за продление полномочий Владимира Передерия.

Источник: https://censor.net.ua/n3144248
 
 
 Топ комментарии
 
Одесский окружной административный суд замер в ожидании...
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хотелось бы верить в чистые начинания и самое главное доведение процесса до логического завершения. после последних 5 лет сплошного дерибана, както и монаху тяжело поверить, видя как он осеняет себя крестом
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петіні суди все одно відпустять але гнид з потоків зняли.
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опять сбушник мутит((((((((((( вместо 15 контейнеров только 8
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Одесский окружной административный суд замер в ожидании...
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Вот так и подчистят всю эту гадость таможне.
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черговий розрив соєвих методичок.
фани петруні постили інфу про те що альперіна кришував порошенко а тепер буде кришувати Зеленський У Києві вирішується доля митника Передерія, в Одесі заарештовують контрабанду Альперіна - Цензор.НЕТ 119
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хотелось бы верить в чистые начинания и самое главное доведение процесса до логического завершения. после последних 5 лет сплошного дерибана, както и монаху тяжело поверить, видя как он осеняет себя крестом
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петіні суди все одно відпустять але гнид з потоків зняли.
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100% довести до конца а то цирк любих друзів достал
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Рекомендую посмотреть ютуб канал Плинского. Крайне занимательные ролики
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а шо бурштин нє капают У Києві вирішується доля митника Передерія, в Одесі заарештовують контрабанду Альперіна - Цензор.НЕТ 8455 ужє нєдєлю в трі смєни
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а шо дальшє У Києві вирішується доля митника Передерія, в Одесі заарештовують контрабанду Альперіна - Цензор.НЕТ 2725 нє уж то пєрєстанут ілішат рабочіх мєст ізбєратєля зё за чьто жє ми тагда галасвалі
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