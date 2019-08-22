 В Киеве решается судьба таможенника Передерия, в Одессе арестовывают контрабанду Альперина

На данный момент таможенник, чье имя связывают с организацией контрабандных схем, находится в Киеве, где решается его дальнейшая судьба. В это время, в Южной Пальмире, СБУ начала аресты контрабандных потоков Вадима Альперина. Задержана первая крупная партия "черной" одежды.

Об этом на своей странице в Facebook, сообщил известный украинский журналист Евгений Плинский.

По данным Плинского, на должности и.о. начальника Одесской таможни Владимир Передерий создал для компаний своего друга Вадима Альперина VIP-условия. Контрабанда "Короля Одесской контрабанды" Альперина завозилась в Украину по двум, придуманным Передерием схемам: подмена таможенных образцов тканей для экспертизы с целью снизить ставки пошлины с 8% до 0% и манипуляции с весом упаковки груза с целью минимизации таможенных платежей.

С 15 августа текущего года Владимир Передерий потерял статус и.о. начальника Одесской таможни в связи с истечений срока. Сейчас в Киеве решается его дальнейшая судьба. В это время контроль над Одесской таможней установила СБУ.

21 августа сотрудники департамента "К", на выезде с ВМО 3 таможенного поста "Черноморский", который находится на терминале Альперина "Ильичевсквнештран", задержали уже оформленные таможней 8 контейнеров с контрабандой. Груз адресован запорожскому ООО "АВИВАТРЕЙД".

Плинский раздобыл и опубликовал номера 7 из 8 арестованных контейнеров:

Номер контейнера Номер декларации ZCSU8765510 UA500090/2019/13811 MRKU3669987 UA500090/2019/13816 SEGU4729690 UA500090/2019/13817 TEMU7160515 UA500090/2019/13810 TCNU3961619 UA500090/2019/13821 EISU9321953 UA500090/2019/13820 MRKU6266964 UA500090/2019/13819

"Всего контейнеров было 15, но по каким-то странным причинам исполнитель операции майор ГУ "К" СБУ Геннадий Тищенко взял только восемь. Причина задержания – отработка оперативной информации в рамках большого расследования СБУ о том, что в этой партии груза произошла подмена образцов для проведения экспертизы с целью уклонения от уплаты налогов. Кроме этого, указанные данные в документах о разнице веса брутто/нетто не соответствуют истинным. По документам – 4%, по факту – 1%", - пишет Плинский.

Самое интересное, по мнению журналиста, то, что приказ о проведении операции подписывал лично начальник СБУ Иван Баканов, хотя традиционно такие операции визировал заместитель начальника департамента "К" Анатолий Калюжняк.

"Прямое участие Баканова дает основание предположить, что это не обычный СБУшный наезд с целью подоить Альперина, а реальная попытка пресечь его схемы", - резюмирует Евгений Плинский.

Как ранее сообщали СМИ, за назначение Владимира Передерия и.о. начальника Одесской таможни, клан Альперина заплатил бывшему и.о. главы ГФСУ Александру Власову $100 тыс. Первый приказ о назначении Передерия сроком на один месяц №869-о подписан 15 мая 2019 года. В дальнейшем клан Альперина должен был ежемесячно платить Власову аналогичную сумму за продление полномочий Владимира Передерия.