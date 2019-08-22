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 Политика Украины
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Все про:Нефьодов (101) штраф (850) евробляхи (139)

 Полиция имеет доступ к таможенным базам и может штрафовать владельцев "евроблях", - Нефьодов

Национальная полиция Украины в рамках действующего законодательства может применять штрафы для владельцев автомобилей на иностранной регистрации за нарушения при перемещении авто, так как имеет доступ к таможенным базам.

 Об этом сообщил в комментарии УНИАН глава Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефьодов, передает Цензор.НЕТ.

"У полиции есть доступ к таможенным базам. Мое понимание – да", - сказал Нефьодов, отвечая на вопрос о том, имеет ли право полиция с сегодняшнего дня не только останавливать автомобиль на еврономерах, но и применять штрафы.

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Напомним, 25 ноября вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

Как сообщалось ранее, Президент Украины Владимир Зеленский инициировал законопроект об отсрочке штрафных санкций на три месяца за несвоевременную растаможку автомобилей на еврономерах.

В свою очередь заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка также заявлял, что штрафы для владельцев "евроблях" отсрочат еще на три месяца. Тогда он напомнил, что Президент Владимир Зеленский вносил в Верховную Раду VIII созыва соответствующий законопроект, но депутаты его не приняли. Этот законопроект, по его словам, будет принят Радой IX созыва.

Тогда же Рябошапка рассказал, что хотя формально штрафы за "евробляхи" вступают в силу 22 августа, у полиции нет доступа к таможенным базам, поэтому они не могут знать, нарушил ли автомобиль сроки въезда или нет. То есть останавливать "евробляхи" полиция право имеет, а штрафовать де-факто не может.

Напомним, с сегодняшнего дня вступили в силу штрафные санкции за нарушения при перемещении транспортных средств с иностранной регистрацией. В частности, по новым правилам, в случае превышения срока доставки автомобиля личного пользования и коммерческого назначения, а также при превышении сроков временного ввоза от 20 до 30 суток, предусмотрен штраф в размере 85 тыс. грн, более 30 суток, а также в случае потери или разукомплектации автомобиля - 170 тыс. грн или конфискация. Кроме того, законом предусмотрена ответственность за передачу транспортного средства личного пользования, временно ввезенного на таможенную территорию Украины или помещенного под таможенный режим транзита, во владение или распоряжение другому лицу, а также использование такого автомобиля в коммерческих целях. При таком нарушении придется заплатить штраф в размере двух тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан - 34 тыс. грн.

Источник: https://censor.net.ua/n3144247
 
   
 Топ комментарии
 
Писец подкрался незаметно, халявщики бухают с горя бросая в лесу свои корыта, теперь на шрот можно и не доехать, так как штраф будет больше чем стоимось махиндры.
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Зебилов-бляхеров красиво так макнули, а они даже сразу и не догнали этого. Ничего с сегодняшнего дня на дорогах они поймут по чем в Одессе рубероид.
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Писец подкрался незаметно, халявщики бухают с горя бросая в лесу свои корыта, теперь на шрот можно и не доехать, так как штраф будет больше чем стоимось махиндры.
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Бляхеры на дорогах реально бесят своим поведением даже больше таксистов. Оставшиеся бляхеры - это уже состояние души: "а мне на всех и на все по*ер".
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Ну, что же, закон принятый соевыми вступил в силу. И это правильно, механизм имплементации законов никто не отменял. Но, надеюсь, соберётся новая рада и разработает и примет закон о не не грабительской, справедливой растаможке авто из Европы.
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соберется рада, но казну нужно наполнять...вот и нефедов рябошапку опроверг - доступ к базам есть
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Не кажется способ наполнения казны путём грабежа населения несколько странным? Я понимаю, там, защита отечественного производителя... А так, на ровном месте собирать деньги - это рэкет.
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Відколи це штрафи за порушення законів грабунком стали? Напевне і водіїв- бухаріків не можна штрафувати.
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казну нужно уже наполнять молодой зеленой команде...нефедов так говорит, потому что знает цену вопроса...это не балабол рябошапка из команды зелепукиных...а налоги и штрафы - это всегда грабеж...за это древние украинцы-древляне распяли пришлого князя игоря меж двух берез
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ага, и вместо реальных поступлений в бюджет напечатает новых, красивых 1000-ных купюр.
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Зебилов-бляхеров красиво так макнули, а они даже сразу и не догнали этого. Ничего с сегодняшнего дня на дорогах они поймут по чем в Одессе рубероид.
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То есть только зебилы считают что машины должны в Украине стоить столько же сколько и в Литве Польша итд ? Поліція має доступ до митних баз і може штрафувати власників "євроблях", - Нефьодов - Цензор.НЕТ 5439
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В Литве, Польше и прочих странах Евросоюза - единое таможенное пространство, у них просто не должно быть такого понятия, как растаможка машин с Европы. От слова СОВСЕМ. Но при этом некоторые страны, как например Италия, вводят свои заградительные пошлины.

Ну и второе - машина машине рознь. По наблюдением у нас на дорогах остались "бляхеры" на Мерсах, Бэхах, МС Паджеро и Ауди отнюдь не среднего класса с движками гораздо больше 2.0. Это в основном машины премиум класса и всевозможные паркетники с понтами. А за понты надо платить. Закон диалектики.
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Какие нахер понты? Каждая вещь имеет свое назначение и свою цену. Те машины, что у евробляхеров не являются роскошью.
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И еще, Вы хотите сказать, что поляк, пригнавший машину из Америки платит за растаможку столько же, сколько украинец за автомобиль, пригнанный из Европы?
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Ну по мнению предыдущего комментатора таки да. А вот незебилы считают, что народ должен кормить разожравшийся порохоскот и далее. Как-то так к сожалению.
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И только подбарыжные украинофобские гниды везде пишут про Зеленского, ведь не может унять свою анальную боль от того что украинский народ вышвырнул этот биомусор на свалку.
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это то, что рано или поздно должно было наступить, единственное, как бы менты не присели только на это, как на наркотик, ибо от них ждут все же работы , а не добывания тяжким трудом денежных знаков.
бобики, специально не пишу, что эту муйню развел ваш царь
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А помню с каким праведным негодованием они раду блокировали. Гордо называли себя автоевросила.По-моему эти т.н. бляхеры топили за Зеленку. А сейчас-молчок, )(уйло не финансирует?
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Права рука не знає, що робить ліва. А вообще то эту "евробляху" давно нужно убрать с наших дорог. Посмотрите статистику об авариях и прочих преступлений, совершенных на этих машинах. Крайнего не найдешь. Эти корыта гробят не только жизни, но и машины людей, которые приобрели их в автосалонах Украины. Є така в Україні поговорка : Не можеш срать, не мучай жопу". Вирішив купити автомобіль, сбери гроші, сплати мито на митниці і вперед. Не дай БОГ що, знайти п'ять хвилин.
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Наши дороги токко для жигулей и заз порожцев !Прочь всякие развратные автомобили с кондиционерами, airbag, ABC, и всяким прочим хламом
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Соевые вы довольны штрафами?Мы, здесь переживаем за вас...
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Старое растаможить в два раза дороже, чем новое. Где это видано??? До вхождения в Евросоюз Литва славилась дешёвым оформлением авто из Европы-100долларов растаможка с оформление права собственности, теперь Литва в Евросоюзе, а Украина при таких грабительских налогах никогда там не будет.
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Полиция не только может штрафовать водителей "евроблях", а ОБЯЗАНА это делать. И не называйте их ВЛАДЕЛЬЦАМИ, у них нех документов на прово владения автомобилем.
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Податки с офшоров и дивиденты с олигархов котрые в а пять раз меньше западных.прогресирующая шкала налгов. Податок на роскошь. Пото только евробляхеры.
По другом это развод стада ждунов,котрые чтобы прокукарекать грызут друг друга а не обьединяются в борьбе с мародерами.
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Б/у авто подешевеют в течении 2-3 месяцев на 15-50%.Сливайте пока не поздно лохам укр номера!
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оч. надеюсь что рагулей на бляхах на границе станет в разы меньше. в начале сентября поедем в Украину через Краковец- посмотрим действуют ли штрафы))
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а в 11 часов эту информацию опровергли. как по мне то не с водителями надо разбираться а с теми людьми кто создал такие схемы и кто на этом заработал. кто заработал и как не секрет. плюс что бы не возникали разного рода конфликты следует принять нормальный закон . мы же вроде бы как бы начинаем строить нормальное европейское государство.
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удивляет реакция некоторых людей. их злорадство по поводу отберут и оштрафуют. так себя ведут откровенные жлобы.
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