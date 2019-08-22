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 Киевские новости
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Все про:День независимости (700) Киев (17833) Метрополитен (614)

 Работа станций метро "Крещатик" и "Майдан Независимости" 24 августа изменится

Киевский метрополитен сообщил об изменениях в работе станций в связи с массовыми мероприятиями на День независимости.

Сообщение опубликовано на сайте метрополитена, информирует Цензор.НЕТ.

"24 августа, в связи с празднованием в г. Киеве 28-й годовщины независимости Украины, будет закрыт на вход и выход станции "Майдан Независимости" и "Крещатик" на улице Институтской и Аллею Небесной сотни с начала работы до окончания мероприятий (в указанный период работа станции "Майдан Независимости" будет организована только для пересадки с линии на линию)", - сказано в сообщении.

Также 24 августа в связи с проведением на стадионе НСК "Олимпийский" футбольного матча по его завершении будет ограничен вход для пассажиров на станции "Площадь Льва Толстого", "Олимпийская" и "Дворец спорта".

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"Механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиропотока на платформах станций", - добавили в метрополитене.

Источник: https://censor.net.ua/n3144241
 
 
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