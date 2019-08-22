 МИД Украины не будет опускаться до бульварного уровня представителей МИД РФ, - Зеленко об обращении Захаровой к Зеленскому

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.
Так, на вопрос, будет ли реагировать МИД на оскорбительные комментарии спикера МИД РФ Марии Захаровой, Зеленко ответила: "В МИД Украины знают, что такое высокая дипломатия, поэтому в своих комментариях не будут опускаться до бульварного уровня и хамства представителей российского МИД".
Напомним, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявление Президента Украины Владимира Зеленского по возможному возвращению России в G8 является неграмотным и бессмысленным.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение узников Кремля станет сигналом готовности РФ вновь занять место в G8". В ответ Россия назвала заявление Зеленского по освобождению пленных и возврату Крыма "бессмысленным набором букв".
Какое-то время побеждал муж. Натаха остепенилась и даже думать перестала про царя Николашку. Но судя по видео она все таки вернулась в секту.
если по официальным, то он требует ответа.. - умного и взвешенного...
если по неофициальном...то и послать можно... аккуратно, но обидно
Так уже.
Если будет дергаться - можно подключить и других людей, не связанных с МИДом.
А как соя с утра сливалась с Машкой в экстазе порицания Зеленского и обсасывания филологических тонкостей перевода...
Тарапунька
Не настолько она "слабоумна", коль совершенно справедливо поводила писей по зеленому фейсу.
22.08.2019 09:52
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прадалжай....
кто то должен все же работать.. а не в фонтанах скакать )))
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Дa пox, кoгo пo-6paтcки пpoкoнcyльтиpoвaл этoт нeмытый тpaнcгeндep c гpязными caльными вoлocaми.
В Администрации президента Украины выступили с предложением перенести столицу государства.
Короткое видео, оч рекомендую
налажали, не виправдовуватись же тепер перед алкоголічкою
село неасфальтоване