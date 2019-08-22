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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2523) МИД (5105) Захарова (191) Зеленко (33)

 МИД Украины не будет опускаться до бульварного уровня представителей МИД РФ, - Зеленко об обращении Захаровой к Зеленскому

МИД Украины не будет реагировать на хамские высказывания представителя МИД РФ Марии Захаровой, раскритиковавшей ранее предложение Президента Украины Владимира Зеленского относительно освобождения пленных и возврата Крыма.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

Так, на вопрос, будет ли реагировать МИД на оскорбительные комментарии спикера МИД РФ Марии Захаровой, Зеленко ответила: "В МИД Украины знают, что такое высокая дипломатия, поэтому в своих комментариях не будут опускаться до бульварного уровня и хамства представителей российского МИД".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поучать украинского президента может народ Украины, а не Маши с Уралмаша, - Ирина Геращенко об обращении МИД РФ к Зеленскому

Напомним, пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявление Президента Украины Владимира Зеленского по возможному возвращению России в G8 является неграмотным и бессмысленным.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил: "Возвращение Украине Крыма, прекращение боев на Донбассе и освобождение узников Кремля станет сигналом готовности РФ вновь занять место в G8". В ответ Россия назвала заявление Зеленского по освобождению пленных и возврату Крыма "бессмысленным набором букв".

Источник: https://censor.net.ua/n3144238
 
   
 Топ комментарии
 
Шото не задался сегодня день у срузни, вчера они уже в G8 вступали, а сегодня снова петухи из дерьма)
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В украинском МИДе всегда работали профессионалы.
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а по -моему там от женщины ничего не осталось и послать ее нах праведное дело
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машка-лахудра, своему ***** советы давай .а ч зеленским мы сами разберемся. МЗС України не опускатиметься до бульварного рівня представників МЗС РФ, - Зеленко щодо звернення Захарової до Зеленського - Цензор.НЕТ 3526
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что во сне к ней явился святитель Лука Крымский (Войно-Ясенецкий) и избавил ее от болезни. Видеозапись признания Поклонской опубликовал YouTube-канал движения «Царский мост».МЗС України не опускатиметься до бульварного рівня представників МЗС РФ, - Зеленко щодо звернення Захарової до Зеленського - Цензор.НЕТ 5534
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Там идет жестокая борьба за Натаху между мужем и одним хитрожопым попом, который затащил ее в секту царебожников. Как я понимаю, чтобы тянуть с нее бабло а может и для постельных утех.
Какое-то время побеждал муж. Натаха остепенилась и даже думать перестала про царя Николашку. Но судя по видео она все таки вернулась в секту.
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Рецедив. При сифілісу кожна послідуюча фаза гірша ніж попередня, а між ними пацієнту здається що він виздоровів
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Из видео не понятно в какое больное место втирал мазь Лука Крымский... МЗС України не опускатиметься до бульварного рівня представників МЗС РФ, - Зеленко щодо звернення Захарової до Зеленського - Цензор.НЕТ 7052
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Шото не задался сегодня день у срузни, вчера они уже в G8 вступали, а сегодня снова петухи из дерьма)
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работать на разных уровнях и для разных уровней - это и есть информполитика...чего же такого нового в этой области предложит молодая команда зелепукиных...русскоязычный канал с круглосуточными сватами и вечерним кварталом?...чекаємо, чекаємо)
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Быстрый и правильный ответ. Вонючкам нужно давать только такие ответы. +5
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это ответ местным журналистам, а не маше с уралмаша.
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В украинском МИДе всегда работали профессионалы.
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Особенно Климкин: приехал сюда ******-Сиярто, заботливо провел Климкину по губам, тот тщательно сглотнул, сделал умный вид и задумался МЗС України не опускатиметься до бульварного рівня представників МЗС РФ, - Зеленко щодо звернення Захарової до Зеленського - Цензор.НЕТ 925
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Не надо передергивать - пока это ******* водят по губам и никто вводить обучение в школе на венгерском языке не собирается. Просто от них вони много, так уж ***** угодить стараются.
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так це ж перед тобою провокатор з зебілів. А, можливо, і з ольгінців.
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Козлевич ,ну любишь ты про себя сказки рассказывать.И машку ты с уралмаша **********.Это у вас эталон красоты.
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Нужен срочный выпуск 95 квартала, с ответом Захаровой ( чуть не написал Захарченко, наверное по Фрейду, с пожеланиями)
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А че так? Ну включайте и дальше толерантность и культурность,пока кацапня окончательно не скупит всю политоту в мире попутно матеря Украину на чем свет стоит. Ведь таежному хаму и быдлу ничего невозможно пояснить,кроме как дать по рылу лопатой.
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а по моему и так лопатой машке досталось...и вполне себе культурными словами обьяснено,кто тут рускавый хам МЗС України не опускатиметься до бульварного рівня представників МЗС РФ, - Зеленко щодо звернення Захарової до Зеленського - Цензор.НЕТ 6166
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по каким каналам был передан выс*р захеровой?
если по официальным, то он требует ответа.. - умного и взвешенного...
если по неофициальном...то и послать можно... аккуратно, но обидно
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Геращенко уже ответила маше с уралмаша. Думаю, той понравилось.
Если будет дергаться - можно подключить и других людей, не связанных с МИДом.
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Достаточно просто порекомендовать немытой алкашке прослушать незабываемый хит "Ла-ла-ла-ла".
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Притихли порохоботы и путиноиды, получив щелчок по носу от МИД Украины.
А как соя с утра сливалась с Машкой в экстазе порицания Зеленского и обсасывания филологических тонкостей перевода...
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ето неизлечимо - ты хоть спать без порохоботoв ложишься или тоже с ними, шалун?
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На лету переобуваешься, соевый - вот тебе один из высеров твоих корешей с одобрением Захаровой.
Тарапунька
Не настолько она "слабоумна", коль совершенно справедливо поводила писей по зеленому фейсу.
22.08.2019 09:52
ОтветитьМне нравится 9
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ну и зачем мне чьи то "высеры"? - тебя с головой на поржать
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Да у тебя в подписчиках вся это шобла, которая подобные испражнения регулярно одобряет лайками.
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обзавидовался? - ну тут я уже ничем... МЗС України не опускатиметься до бульварного рівня представників МЗС РФ, - Зеленко щодо звернення Захарової до Зеленського - Цензор.НЕТ 9414

прадалжай....
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пэсыкам бесполезно приводить факты, они предпочитают буй по харе, чем факт на лицо
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Чувак, беспокойся о своей недостране, которой рулит полуграмотный придурок-председатель колхоза. Скоро портянки зеленым человечкам стирать будешь. Украинцы без вас, бесхребетных слизняков, разберутся.
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Еще одно чмо вылезло с претензиями на "высшую рассу"...
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с мидом все правильно, но это в противовес зеленке.
кто то должен все же работать.. а не в фонтанах скакать )))
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Та да, шо с кацапсинами говорить. Просто вышлите машке, коню и ***** конверты с сибиркой и хватит.
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Машка- трансгендер, предложила БРАТСКУЮ помощь Зеленскому, и тем сдала свою половую принадлежность. )))
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Poдиaцыя Пaлeзнa22.08.2019 в 09:21

13

Дa пox, кoгo пo-6paтcки пpoкoнcyльтиpoвaл этoт нeмытый тpaнcгeндep c гpязными caльными вoлocaми.
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Знаменитая фраза зеленского - просто подвинули границу, скоро станет реальностьью. Или почему «Гениальная вещь»: зачем Зеленский переносит столицу
В Администрации президента Украины выступили с предложением перенести столицу государства.
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Китайцы учатся общаться с местным населением Сибирской провинции Китайской народной республики...

Короткое видео, оч рекомендую
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тьху, а рожа то лапотная, так что х.з. че она там обиделась
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зато кремлепорохоботы всегда опускаются до бульварного уровня и ниже
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Это Маша из паРаши, а не с Уралмаша! Там люди более культурны, чем в МИДе ЭрЭфии...
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У Маши ступор! Она писала Зеленскому, а отвечает ей Зеленко!!! МЗС України не опускатиметься до бульварного рівня представників МЗС РФ, - Зеленко щодо звернення Захарової до Зеленського - Цензор.НЕТ 1799
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Ей еще очень хорошо ответила Ирина Геращенко. на Цензоре есть , посмотрите.
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звичайно, що не буде
налажали, не виправдовуватись же тепер перед алкоголічкою
село неасфальтоване
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МЗС України не опускатиметься до бульварного рівня представників МЗС РФ, - Зеленко щодо звернення Захарової до Зеленського - Цензор.НЕТ 3898Bravissimo! Это только соевые - бабы базарные, сплетники.
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Аж Ирок приревновала-типо,своих шалав хватает?
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да щімітє етіх крємльовскіх тєрпіл МЗС України не опускатиметься до бульварного рівня представників МЗС РФ, - Зеленко щодо звернення Захарової до Зеленського - Цензор.НЕТ 2948 ми для чєво сколько пацанов набралі
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може не до бульварного, а до квартального? хз шо там за бульварный уровень, а от квартальный наглядно известен
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Зелам просто нечего сказать по существу, лучше бы клоун сказал этой мрази "Я вам ничего не должен".
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То що, хай підтираються? Оце то "рубонули", оце то захистили честь презЕ
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