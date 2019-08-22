 "Батькивщина" выдвинула своего кандидата на должность вице-спикера Рады, - Кожемякин

"И партия "Батькивщина" сегодня выдвинула члена своей фракции на должность вице-спикера", - сказал Кожемякин в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Он не захотел назвать фамилию кандидата на этот пост.
"Завтра, если это будет утверждено, то мы будем уже говорить более конкретно", - сказал Кожемякин.
По словам политика, руководить фракциейц "Батькивщина" в Верховной Раде IX созыва вновь будет лидер одноименной партии Юлия Тимошенко, заместителем же главы фракции предлагается назначить Сергея Соболева.
В то же время, по его словам, "Оппозиционная платформа - За жизнь" также претендует на должность вице-спикера, однако кандидатуру еще не назвала.
Этих песиков еще рыги в раде бить будут, возможно ногами, возможно по морде😀
А вот Голос Вакарчука, ламались как девочки, не хотели давать своего вице-спикера, в итоге рыги уже замахнулись на эту должность.
Ему удалось из букв О,Ж,П,А написать "Голос".
Вот только ты вспомни, как твой пэтюньчик после провала по телеку выступал обоссаный и в соплях "явсепонял, явсеосознал, прастите, спасите, выберите".
Бугогааааааааааа. Это главком говорил. Бугогаааааа😀😀😀
Хотят быть и оппозиции и во власти одновременно?
Правда дятлы барыги все время пытаются испортить настроение, но ничего у них не выйдет, их время прошло. С чем всех и поздравляю.