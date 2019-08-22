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 Политика Украины
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Все про:G8 (64) МИД (5105) Зеленко (33)

 Украина проинформировала все ключевые столицы мира о том, что оснований для возвращения РФ в G8 нет, - спикер МИД Зеленко

Украина проинформировала все ключевые столицы мира, что оснований для возвращения России в "Большую восьмерку" нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

"Зная, что тема Украины будет важной темой повестки дня саммита "Группы семи" во французском городе Биарриц, мы на всех уровнях работали в ключевых столицах мира, информируя партнеров об отсутствии каких-либо подвижек в позиции России относительно прекращения агрессии против Украины", - подчеркнула Зеленко.

При этом дипломат напомнила, что "Россию исключили из "Большой восьмерки" именно из-за начала агрессии против Украины и оккупации украинских территорий".

"И вы уже видите первую реакцию партнеров: возвращение России в ряды "Группы восьми" является возможным только при условии восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ. На этом акцентировал внимание Президент Украины и такую позицию поддерживают наши международные партнеры", - заявила Зеленко.

"Мы пока не видим никаких признаков того, что Россия готова к любым действиям в этом направлении. Только за последние несколько недель Украина в результате вражеских обстрелов потеряла 8 военнослужащих, Крым остается оккупированным, более 100 украинцев незаконно удерживаются Россией как политические заключенные, а паспортная агрессия на Донбассе продолжается", - отметила спикер МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон заверил Зеленского, что на саммите G7 подтвердит свою позицию о несвоевременности возвращения РФ в "Большую семерку", - Офис президента

По ее словам, "последние заявления лидеров ФРГ, Великобритании и других государств показали, что они четко осознают возможные последствия и угрозы от уступок Кремлю".

Напомним, Эмманюэль Макрон 19 августа провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным во Франции. По итогам, в частности, он заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины. В ответ, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила: "Россия не сможет вернуться в G8 без улучшения ситуации в Украине". Ее поддержал премьер Великобритании Борис Джонсон: "Достаточного обоснования для возвращения России в G7 еще нет".

В среду, 21 августа, Президент США Дональд Трамп в среду повторно высказался в пользу возвращения России в состав "Большой семерки" откуда ее исключили после незаконной попытки аннексии украинского Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может вернуться в G8 только после прекращения агрессии против Украины. Спикер МИД РФ Захарова назвала это заявление Зеленского "бессмысленным набором букв" и пообещала "по-братски" помочь.

Источник: https://censor.net.ua/n3144233
 
 
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G7 хотят увидеть новую серию "Сватов".
Тогда и решат.
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Сильный шаг , сейчас все прочитают письмо от ЗЕ : " пожалуйста не возвращайте россию в G7 " и не вернут россию в G7 , правильно зебилы ?
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Погодь, еще не готов ответ. В следующей серии Голобородька им все расскажут Украина проинформировала все ключевые столицы мира о том, что оснований для возвращения РФ в G8 нет, - спикер МИД Зеленко - Цензор.НЕТ 841
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Почему клоун машке не ответил?а то хамить нашим он может
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Машке с Уралмаша? Ей Ирка уже ответила, достаточно с нее.
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- Изя, Зеленский уже 100 дней у власти.
- И что?
-Как и что, Сёма? А взрыв на оружейных складах в Ачинске, взрыв ядерной ракеты под Архангельском, наводнения и лесные пожары в Сибири, массовые беспорядки в Москве, нападения птиц на самолёты...
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Этого следовало ожидать. Продажная шкура трамп,болтающаяся на крючке у кацапской гэбни вместе с ботоксной мразью используют момент,пока у власти в Украине не пойми что.
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Путин не ожидал такого позора, он думал, что все не понимают, кто он. На его руках кровь десятков тысяч убитых чеченцев, грузин, украинцев, сирийцев. Цивилизованный мир не хочет его видеть вообще, не говоря о 7-ке.
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послала шифрограммы енигмой?
де официальное заявление шмаркли?
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о, україна показала зуби))))..чи знову відомство клімкіна не узгодило ініціативу?
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В українську мову твердо входить новий термін - "кремлепорохоботи"
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