 Украина проинформировала все ключевые столицы мира о том, что оснований для возвращения РФ в G8 нет, - спикер МИД Зеленко

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в комментарии УНИАН сообщила пресс-секретарь МИД Екатерина Зеленко.

"Зная, что тема Украины будет важной темой повестки дня саммита "Группы семи" во французском городе Биарриц, мы на всех уровнях работали в ключевых столицах мира, информируя партнеров об отсутствии каких-либо подвижек в позиции России относительно прекращения агрессии против Украины", - подчеркнула Зеленко.

При этом дипломат напомнила, что "Россию исключили из "Большой восьмерки" именно из-за начала агрессии против Украины и оккупации украинских территорий".

"И вы уже видите первую реакцию партнеров: возвращение России в ряды "Группы восьми" является возможным только при условии восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках международно признанных границ. На этом акцентировал внимание Президент Украины и такую позицию поддерживают наши международные партнеры", - заявила Зеленко.

"Мы пока не видим никаких признаков того, что Россия готова к любым действиям в этом направлении. Только за последние несколько недель Украина в результате вражеских обстрелов потеряла 8 военнослужащих, Крым остается оккупированным, более 100 украинцев незаконно удерживаются Россией как политические заключенные, а паспортная агрессия на Донбассе продолжается", - отметила спикер МИД.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Джонсон заверил Зеленского, что на саммите G7 подтвердит свою позицию о несвоевременности возвращения РФ в "Большую семерку", - Офис президента

По ее словам, "последние заявления лидеров ФРГ, Великобритании и других государств показали, что они четко осознают возможные последствия и угрозы от уступок Кремлю".

Напомним, Эмманюэль Макрон 19 августа провел встречу с российским коллегой Владимиром Путиным во Франции. По итогам, в частности, он заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины. В ответ, канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила: "Россия не сможет вернуться в G8 без улучшения ситуации в Украине". Ее поддержал премьер Великобритании Борис Джонсон: "Достаточного обоснования для возвращения России в G7 еще нет".

В среду, 21 августа, Президент США Дональд Трамп в среду повторно высказался в пользу возвращения России в состав "Большой семерки" откуда ее исключили после незаконной попытки аннексии украинского Крыма.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может вернуться в G8 только после прекращения агрессии против Украины. Спикер МИД РФ Захарова назвала это заявление Зеленского "бессмысленным набором букв" и пообещала "по-братски" помочь.